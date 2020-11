Recensione Keypad eufy Security, il tastierino per completare il sistema di sicurezza smart

Tra le pagine di macitynet vi abbiamo parlato più volte di Eufy Security, un sistema di sicurezza smart, basato su telecamere e allarmi, in grado di mettervi in guardia su eventuali intrusioni indesiderate in casa. Oltre alle telecamere, il sistema può essere completato con diversi accessori, tra cui sensori per porte e finestre, o sensori ambientali. Il pezzo finale che completa l’intero sistema potrebbe essere il tastierino numerico, per rendere la piattaforma ancor più accessibile all’intera famiglia. Ecco cos’è, e come funziona.

Il tastierino numerico Keypad, come suggerisce lo stesso nome, è un Keypad, da appendere all’ingresso, per poter gestire l’intero sistema di allarme, attivandolo o disattivandolo tramite una sequenza numerica.

Come è fatto

Il Kaypad Eufy si presenta come un piccolo quadrato in plastica, piuttosto consistente e robusto, sui quali sono presenti 9 tasti numerici, e altri tasti funzione. Sono tutti in gomma, e offrono un touch and feel ottimale. Propongono una superficie leggermente incavata, per facilitare la loro pressione. All’interno della confezione è presente anche la staffa per appenderlo al muto: o tramite il set di viti incluso in confezione, o tramite gli adesivi 3M, sempre presenti all’interno del pack iniziale. Nel nostro caso abbiamo scelto questa seconda soluzione, più veloce, così da non dover ricorrere al trapano. Anche con gli adesivi, lo diciamo subito, la periferica viene incollata al muro in modo preciso e stabile, e non presenta alcun movimento, nemmeno quando si estrae il tastierino per ricaricarlo. Già, perché il kaypad contiene una batteria integrata che assicura 180 giorni di utilizzo circa, e che si ricarica tramite cavo microUSB.

Come funziona

Il primo abbinamento è estremamente semplice. Sarà sufficiente aprire l’app Eufy su smartphone, selezionare “aggiungi dispositivo”, selezionare il Keypad e seguire le istruzioni a schermo. Dopo aver premuto il tasto “Sync” presente in alto sul tastierino verrà avviato l’abbinamento, che si completerà in pochi secondi.

Configurazione

Durante il primo abbinamento l’app guiderà l’utente nella configurazione del PIN. E’ necessario immettere una sequenza numerica, che sarà quella che permetterà di attivare le diverse modalità di sicurezza. E’ possibile inserire più di un PIN, da assegnare ai vari membri della famiglia: in questo modo l’utente otterrà un cronologico di chi attiva, o disattiva l’allarme. Si tratta di un sistema molto utile nel caso in cui Eufy Security venga installato in ufficio, così da avere sempre il controllo dei dipendenti che arrivano o vanno via dal lavoro.

Attivare le diverse modalità di sicurezza è estremamente semplice: è sufficiente inserire il PIN e cliccare sui pulsanti “Casa”, “Fuori Casa”, “Cus” e “Off”. Le modalità Casa e Fuori Casa sono quelle che attivano le impostazioni di sicurezza così come impostate nell’app Eufy. Cus attiva una modalità personalizzata, dove l’utente ha impostato diverse opzioni per tutte e periferiche collegate al sistema di video sorveglianza Eufy. Si tratta di una impostazione interessante, che consente ad esempio di impostare una modalità “Notte”. Se con “Fuori casa si ipotizza l’accensione di tutti i sensori e di tutte le telecamere, una modalità notte potrebbe ad esempio allarmare solo determinati sensori, lasciando spenti telecamere e sensori presenti nella camera da letto.

A chi serve

Il keypad Eufy non è indispensabile, perché il sistema Eufy Security può essere utilizzato e gestito completamente dallo smartphone. E’ però un accessorio funzionale e versatile, perché permette a qualsiasi componente della famiglia, anche a coloro che non sono troppo smart e che non usano lo smartphone, di allarmare o disarmare il sistema di sicurezza. Inoltre è un metodo veloce, quando si entra e esce di casa, per gestire l’allarme senza dover tirar fuori dalla tasca o borsa il cellulare.

Funziona molto bene, e gode di numerosi particolari che lo rendono versatile: ad esempio, al buio i tasti si illumineranno non appena l’utente si avvicinerà, così da renderli ancor più visibili. Ancora, è presente un pulsante “panico”, che consentirà – se premuto per 3 secondi – di attivare gli allarmi. Potrebbe essere un salva vita per chi si trova in difficoltà, lanciando un allarme, non solo acustico, ma anche come notifica agli smartphone collegati.

Conclusioni

Non indispensabile, ma una componente che completa l’ecosistema Eufy Security, ampliando la possibilità di utilizzo a tutti i componenti della famiglia che non hanno familiarità con lo smartphone. La presenza di un pulsante Panico lo rende un salva vita, utilissimo nel caso in cui qualcuno fosse in difficoltà.

Per il corretto funzionamento, naturalmente, è necessario disporre di un sistema di video sorveglianza con HomeBase, vi lasciamo alle recensioni di due differenti kit:

PRO

Ben assemblato

Facilità d’uso

Batteria infinita

CONTRO

Impossibilità di armare o disarmare con Alexa o Assistente Google

Il Trackpad Eufy si acquista su Amazon a 59,99 euro. Lo trovate direttamente a questo indirizzo.