Sapete che su Amazon potete comprare a rate senza interessi, senza busta paga e senza garanzie? E sapete che potete farlo anche in questo Black Friday per comprarvi con piccoli pagamenti mensili prodotti top a prezzi… top? Se non lo sapete ve lo diciamo noi. Anzi facciamo di più: vi mettiamo qui una lista di prodotti da tenere in considerazione per queste ultime ore di Black Friday. È una piccolissima selezione di quelli che sono disponibili con questa formula; la nostra scelta è stata fatta per convenienza, tipologia, portata dello sconto, qualità del prodotto. Ciascuno di questi è acuminato per il fatto che lo potete comprare a rate pagandolo cinque tranches mensili. Per saperne di più leggete qui

Apple Watch 5 Cellular, 44 mm: 119,78 euro al mese

L’apple Watch 5 è stato recentemente superato da Apple Watch 6, ma la versione proposta in sconto da Amazon è di assoluto interesse. È il modello con cassa in acciaio, vetro zaffiro, rete cellulare. Rispetto a Apple watch 6 manca unicamente del sistema di rilevazione dell’ossigeno nel sangue, ma con uno sconto del 32% è una lacuna trascurabile. In più a questo pro avete anche il bracciale in maglia milanese e persino un secondo bracciale gratis (basta aggiungerlo da qui al momento dell’acquisto). Costa 598,90 oppure 119,78 euro al mese

iRobot Roomba i7156: 99,80 euro al mese

La settimana è stata molto ricca di prodotti in sconto nel campo della pulizia della casa, questo iRobot di un marchio primario come Roomba è stato uno dei prodotti top. È un accessorio di fascia alta capace di memorizzare la planimetria della casa, sspira di tutto con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600 . Costerebbe 800 euro, lo comprate a 499 o cinque rate di 99,80 euro l’una.

PowerBeats Pro a 38 euro al mese

Su Amazon gli auricolari Powerbeats Pro tornano finalmente in offerta: 189 euro. La promozione è la migliore che abbiamo visto da moltissimi mesi anche se non è il miglior prezzo in assoluto. Si tratta di auricolari parenti strettissimi degli AirPods rispetto ai quali hanno il vantaggio di una forma particolarmente adatta allo sport e controlli fisici (tasti volume). Costano 60 euro meno del prezzo Apple per tutti i colori. La rata è di 38 euro al mese.

Bose Quiet Comfort 35 II 42 euro al mese

Che ne direste se vi offrissero un paio delle migliori cuffie anti rumore al mondo ad un prezzo che non trovate da nessuna parte? È quel che accade su Amazon con le cuffie Bose QC35 II proposte a 209,99 euro spedizione compresa. 140 euro meno del prezzo ufficiale Bose (349,99 euro). Si tratta di un prodotto davvero interessante, comodo e con una eccellente resa audio. L’aspetto di maggior interesse è la soppressione del rumore allo stato dell’arte. Il prezzo a rate è 42 euro al mese.

iPhone 12 mini: 159,80 euro al mese

iPhone 12 mini diventa anche più conveniente per gli sconti del Black Friday: Su Amazon infatti c’è uno sconto a 799 euro per tutti i modelli. Stiamo parlando del migliore iPhone oggi in commercio, solo in versione più piccola. Macitynet l’ha recensito qui. 799 euro al mese è un prezzo top. Diviso in cinque rate lo pagate 159,80 euro al mese.

Impastatrice Electrolux EKM5550: 51,20 euro mese

Interessante dispositivo per la casa. Realizzata in materiale in alluminio pressofuso ed acciaio inossidabile con ntrazione diretta con movimento planetario presenta 10 livelli di velocità sequenziali con manopola a luce LED, ciotola illuminata dall’alto con luce LED bianca fredda per controllare lo stato della preparazione. Ha una potenza 1200w. La pagate 255 euro, oppure 51,20 euro al mese

Sony KD43X7055PBAEP 93,80 euro al mese

Il Sony KD43X7055PBAEP (nome tradizionalmente criptico della gamma Sony) è una TV smart con risoluzione 4K. È basata sul display Triluminos. Sfrutta il processore sony 4k x-reality pro per colori vibranti e reali e immagini nitide e dettagliate. Grazie al sistema clear audio+ e l’accesso a un’ampia gamma di app. Costa appena 469 euro, invece che 749, e lo pagate 93,80 € al mese

Sony Alpha 7M2K: 183,20 euro al mese

Una delle più apprezzate mirrorless Sony con sensore Full frame CMOR Exmor 24.3 megapixel. Processore di immagini BIONZ X, 117 pt Fast Hybrid AF, 5 fps, ISO 100-51200, otturatore 1/8000-30 sec, batteria NPFW50 350 scatti, registrazione video FHD 1080p, stabilizzazione integrata a 5 assi. Fornita in kit con obiettivo SEL 28-70 mm F3.5-5.6. Costa solo 916 euro oppure 183,20 euro al mese

Macchina caffè Philips Serie 2200: 49,98 euro al mese

Macchina da Caffè super Automatica,; non solo prepara la bevanda ma macina il caffè in grani per un significativo risparmio. Pannarello classico che consente di preparare facilmente una schiuma latte; lavabile in lavastoviglie, display touchscreen intuitivo: scelta e personalizzazione bevande facile e veloce; 12 impostazioni di macinatura, 3 intensità di aroma, 3 livelli di lunghezza. Macine in ceramica che non surriscaldano i chicchi. 15 bar, 1500 W, 1.8 Litri. La pagate solo 249 euro oppure 49,98 euro al mese.

Garmin Instinct Tactical: 45,98 euro al mese

Eccellente orologio sportivo ultraresistemte; progettato su standard militare USA810 per la resistenza termica, agli urti e all’acqua. Funzioni tattiche, tra le quali la compatibilità con la visione notturna, la modalità stealth, jumpmaster e il doppio formato per le coordinate. Autonomia fino a 14 giorni, GPS, altimetr, barometro, sensore cardio 20 app per lo sport, monitoraggio fitness. Lo pagate 229 euro oppure 45,98 euro al mese