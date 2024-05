Recensione Notebook Asus ExpertBook B5602

Asus produce da anni notebook di varie tipologie, destinati a casa, ai creator, ai gamer e alle aziende. Un recente modello di notebook che abbiamo avuto modo di provare è l’ExpertBook B5, il modello B5602, indicato come particolarmente adatto per l’utenza aziendale ma che può essere usato anche in ambito domestico per compiti non eccessivamente “pesanti”.

Questo computer vanta un processore Intel Core di 12a generazione, SSD capiente, funzionalità AI per la cancellazione del rumore dal microfono e tutto una serie di funzioni per proteggere la privacy che saranno apprezzate da chi lavora in ambito commerciale. Iniziamo ad ogni modo dall’inizio…

Contenuto della confezione e specifiche

Il computer arriva all’interno di una scatola di cartone dove troviamo: il notebook vero e proprio, l’alimentatore (USB-C da 90W) e un cavo di alimentazione da Schuko a 2x C13. Il notebook si presenta con una colorazione “Star Black”, il display è da 16″ (risoluzione WUXGA, 1920 x 1200) e antiriflesso, retroilluminazione LED e vanta luminosità di 300 NIT. Il rapporto schermo-corpo è dell’83% e la cornice è abbastanza ridotta (niente di eclatante ma sufficientemente elegante per un notebook “business”).

In fase di acquisto è possibile selezionare la variante con processore Intel Core i5-1240P 1.7 GHz (12M Cache, fino a 4.4 GHz, 12 core) o Intel Core i7-1260P 2,1 GHz (18M Cache, fino a 4,7 GHz, 12 core); il modello che abbiamo provato noi, è la prima variante con 16GB di RAM DD5 (8GB a bordo, 8GB su SO-DIMM, espandibile fino a 40GB).

La CPU Core i5-1240P è una fascia media della famiglia Alder Lake-P, adatta per computer portatili ultraleggeri e ultrasottili. È un processore con 4 performance core, 8 Efficient core e supporta l’esecuzione di 16 thread. La velocità di clock varia da 1,7 GHz a 4,4 GHz. Sul versante GPU abbiamo l’Intel Iris Xe Graphics con frequenza da 1,3Ghz, supporto risoluzione (su HDMI) fino a 4096×2304 a 60Hz e fino a 7680×4320 @ 60 Hz (usando un monitor con connessione Displayport).

Sul lato destro troviamo: il tasto di accensione (che funge anche da lettore impronte digitali), jack audio combo da 3,5mm, una porta USB 2.0 tipo A, lettore di schede microSD e lo slot per il lucchetto Kensington (per bloccare il notebook alla scrivania); sul lato sinistro troviamo: due porte Thunderbolt 4 con supporto display/Power delivery, 1 GigaBit Ethernet, 1 porta HDMI 2.0b, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A. Sempre sul lato destro troviamo le spie di attività dell’unità SSD, l’indicatore di alimentazione e di carica della batteria.

La tastiera è retroilluminata con tastierino numerico a destra; il lasso dei tasti è da 1,5mm e la tastiera è indicata come resistente ai liquidi. Il trackpad è di grandi dimensioni. La webcam integrata è HD a 720p con funzione IR per supporto Windows Hello e sportellino protettivo per la privacy (si può nascondere). Funzioni AI (previste dal software di gestione della fotocamera) migliorano automaticamente la qualità dell’immagine, la luminosità, e una tecnologia di tracciamento del movimento mantiene automaticamente il viso centrato adattandosi alla messa a fuoco degli occhi dell’utente, eliminando il fastidio di dover regolare la videocamera durante la conversazione.

Sul versante audio abbiamo altoparlante incorporato e microfono array incorporato. Anche per l’audio funzioni AI permettono di cancellare automaticamente il rumore, isolando quelli indesiderati; è possibile specificare le direzioni di ricezione del suono quando si attiva il microfono, consentendo di concentrarsi sul presentatore, indipendentemente dalla posizione (in questo modo la voce risulterà ancora più pulita). Gli speaker sono posizionati a destra e sinistra della base, rivolti verso il basso; è supportato il Dolby Atmos: la riproduzione dei suoni non niente di eclatante ma è più che adeguata al target d’uso del notebook. Sul versante connettività è supportato il Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual band 2×2 e il Bluetooth 5.2.

Il peso è di 1,67kg; le dimensioni sono: 35,82 x 26,12 x 1,99 cm; l’aspetto sembra a prima vista un po’ “plasticoso” ma in realtà il notebook è realizzato in lega di magnesio e alluminio puro; l’aspetto è in linea con altri notebook pensati per uso ufficio e Asus riferisce che la macchina è conforme allo standard militare statunitense MIL-STD 810H (in grado di supportare temperature estreme, umidità, calore, polvere e altre condizioni ambientali). Il produttore riferisce che l’ExpertBook B5 è stato sottoposto a severi test interni, tra cui test di pressione del pannello, urti e cadute, per garantire la massima durata.

La batteria è da 84WHr; secondo Asus dura fino a 13 ore con la riproduzione video a 1080p ma ovviamente la durata effettiva della batteria varie in base all’uso, alle condizioni operative e alle impostazioni di gestione dell’energia.

Accesso all’interno, RAM espandibile, SSD

È possibile accedere facilmente all’interno spegnendo il computer e svitando 8 piccole viti a stella che si trovano sul coperchio inferiore (da sollevare con l’aiuto di una punta sottile di plastica). L’interno è pulito essenziale, diviso in sezioni (la batteria nella parte inferiore e PC con componenti vari sopra) e si nota il design a doppia ventola (un sistema a heatpipe che trasporta il calore verso un radiatore con alette, su cui soffiano proprio le due ventole) che garantisce prestazioni silenziose e fresche (abbiamo notato l’intervento delle ventole solo usando applicazioni “pesanti” e mai so intervenute durante carichi di lavoro tradizionali quali navigazione e uso applicazioni di ufficio).

A proposito di prestazioni, premendo la scorciatoia di tastiera Fn+4 è possibile richiamare tre profili: modalità prestazioni, modalità bilanciata, modalità efficienza per personalizzare le prestazioni a batteria in base ai vari scenari di utilizzo. Dall’utility MyAsus è possibile portarsi nella sezione “Impostazioni dispositivo” e da qui decidere impostazioni relative alla ventola: “Modalità prestazioni” (massimizza dinamicamente le prestazioni di raffreddamento per le attività più esigenti), “Modalità standard”(attiva di default e in grado di selezionare automaticamente la velocità per le attività quotidiane) e “Modalità sussurro” (minimizza dinamicamente la velocità della ventola per un funzionamento silenzioso); come è facile immaginare, in base alla selezione si hanno vantaggi dal punto di vista dell’autonomia o delle prestazioni (a discapito dell’autonomia).

Da notare lo slot SO-DIMM per la memoria RAM (protetto da un coperchio) che consente di aggiornare eventualmente la memoria. Per l’archiviazione è presente una unità SSD M.2 2280 NVMe da 512 GB marchiata Micron e di fascia media, con supporto alla tecnologia RAID (a destra in basso, è presente un slot vuoto che può essere usato per aggiungere una unità M.2 2280 PCIe 3.0 x4).

Indicatore di “occupato” sul coperchio

Una peculiarità di questo modello è la piccola e luminosa luce LED sul coperchio superiore: un’indicazione dello stato, un LED che si attiva automaticamente quando l’utente è impegnato in una videoconferenza. Se siamo impegnato in una riunione su Skype o Teams, i colleghi capiranno in questo modo che è meglio non disturbare.

Conclusioni

Tenendo conto del target al quale è destinato, ovvero utenza aziendale, consultazione mail, uso applicazioni da ufficio, fogli di calcolo, videoscrittura, ecc., è una macchina più che adeguata. L’SSD non ha prestazioni ai vertici ma è di buon livello; sul versante connettività (USB, WIFI, ecc.) niente da eccepire: è presente tutto quello che si può desiderare. Il trackpad è migliorabile (sarà che siamo abituati a quello dei MacBook) e lo schermo è più che adeguato all’utenza aziendale (non si può ovviamente pretendere un dominio cromatico elevato). Sul versante autonomia, nei 15 giorni che abbiamo avuto modo di usarla, la macchina si è comportata egregiamente, sia con la semplice navigazione, sia con la fruizione di contenuti in streaming. È un notebook business di buon livello, con tutto quello che il dipendente di una tipica azienda può desiderare per il lavoro quotidiano, e prestazioni adeguate. Non è invece adatto per il gaming, “frenato” dalla grafica integrata Iris Xe Graphics (ovviamente parliamo di giochi moderni: nessun problema con titoli di vecchia generazione).

Prezzo di listino indicato da alcuni distributori è di 1218,00 euro ma nel momento in cui scriviamo sul Amazon è possibile trovarlo a partire da 993,00 euro

Pro

Il Display da 16″ in formato in formato 16:10 è perfetto per l’utenza business

Leggero e Silenzioso (la ventola interviene solo avviando applicazioni “pesanti”

Tastiera ergonomica

Supporto fino tre display esterni

Ricco di porte I/O

Contro