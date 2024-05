Mappe di Apple, ora con indicazioni per chi va in bicicletta

Anche in Italia l’app Mappe di Apple ora permette di ottenere indicazioni dettagliate, passo passo, per percorsi su piste e sentieri ciclabili e strade adatte alle biciclette il pulsante “In bici”.

Le indicazioni per chi va in bicicletta in Mappe includono:

Un’anteprima del dislivello di un percorso e se include una strada molto trafficata o meno, in modo che chi usa Mappe possa scegliere un percorso che esclude possibilmente dislivelli e strade trafficate.

Dettagli sul dislivello in tempo reale.

Notifiche per scendere e fare tratti a piedi tenendo la bicicletta quando ci si avvicina a determinati incroci.

Indicazioni vocali che consentono agli utenti di rimanere concentrati sul percorso da seguire mentre si godono la pedalata.

Opzioni per trovare toilette pubbliche, luoghi di sosta o officine per la riparazione delle biciclette; per condividere l’orario di arrivo previsto; per disattivare le indicazioni vocali; per visualizzare una panoramica del percorso o un elenco di svolte, il tutto mentre si segue un itinerario.

La possibilità di selezionare la bicicletta come modalità di trasporto predefinita.

Le indicazioni ciclistiche di Mappe sono utili anche su Apple Watch. Le funzioni esistenti, specifiche per il ciclismo, sullo smartwatch di Apple includono una panoramica dell’altitudine lungo un percorso, il tocco aptico per le indicazioni passo passo e il feedback vocale su velocità e distanza dall’altoparlante integrato nell’Apple Watch.

