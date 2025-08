Recensione smartphone Nothing Phone 3, un flagship ambizioso

Dopo quattro anni dalla sua nascita, Nothing presenta quello che definisce il suo “vero flagship”: il Nothing Phone (3). Un dispositivo che ha generato reazioni controverse fin dal lancio, dividendo il pubblico tra chi lo apprezza e chi ne contesta il posizionamento commerciale. Con un prezzo di listino che si attesta tra gli 849 e i 949 euro, il Phone (3) rappresenta un salto importante nella strategia di Nothing, che per la prima volta punta decisamente al segmento premium del mercato.

Sto caricando altre schede...

Nothing Phone (3): l’evoluzione di un’identità consolidata

Lanciato insieme alle prime cuffie dell’azienda, Nothing Headphone (1), il Nothing Phone (3) mantiene l’identità visiva che ha reso celebre il marchio londinese, evolvendola verso una direzione più matura. La caratteristica back cover trasparente rimane il fulcro del design, ma viene arricchita da una costruzione più sofisticata con strati di metallo e vetro che conferiscono maggiore ricchezza stilistica.

Le dimensioni sono contenute per un flagship moderno: 160,60mm di altezza, 75,59mm di larghezza e 8,99mm di spessore, per un peso di 218 grammi che risulta equilibrato durante l’utilizzo quotidiano. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, mentre il Gorilla Glass 7i protegge il display frontale e il Gorilla Glass Victus la superficie posteriore.

Un dettaglio che merita attenzione è l’ulteriore riduzione delle cornici del display: la simmetria dei bordi da 1,87mm rappresenta una riduzione rispetto al Phone (2), contribuendo a un aspetto più raffinato e moderno.

Nothing Phone (3): la rivoluzione della Glyph Interface

La caratteristica più distintiva del Phone (3) è senza dubbio la Glyph Interface, qui giunta alla sua espressione più completa. Il sistema si articola in due componenti principali: la Glyph Matrix e il Glyph Button.

Glyph Matrix

La Glyph Matrix rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alle semplici strisce luminose dei predecessori. Si tratta di un disco composto da 489 LED micro-indirizzabili individualmente, che fungono da display monocromatico sulla parte posteriore del dispositivo. Questo sistema permette di visualizzare informazioni senza dover accendere il display principale, dalle notifiche ai contatti in chiamata, fino ai livelli di volume e alle indicazioni della batteria.

La possibilità di assegnare icone personalizzate ai contatti, con avatar pixelati che appaiono durante chiamate e messaggi, aggiunge un elemento di personalizzazione che va oltre la mera funzionalità.

Glyph Button e Glyph Toys

Il Glyph Button introduce l’interattività nel sistema: un semplice tocco permette di scorrere tra strumenti e widget, mentre una pressione prolungata attiva diverse funzioni. I Glyph Toys rappresentano una collezione di micro-esperienze che spaziano dall’utile (orologio digitale, cronometro, livella) al ludico (spin the bottle, sasso-carta-forbici, Magic 8 Ball).

Particolarmente interessante è il Glyph Mirror, che trasforma il display posteriore in un mirino per selfie perfettamente inquadrati, e il sistema di notifiche che genera combinazioni uniche di suono e luce per ogni contatto.

Nothing Phone (3): display di qualità quasi flagship

Il display da 6,67 pollici del Nothing Phone (3) rappresenta un aspetto convincente del dispositivo. Il pannello AMOLED offre una risoluzione di 1260×2800 pixel con densità di 460PPI, supportando HDR10+ e una profondità colore a 10 bit capace di riprodurre oltre 1 miliardo di colori.

Le prestazioni luminose sono impressionanti: 4500nit di picco per i contenuti HDR, 1600nit in utilizzo outdoor e fino a 800nit di luminosità tipica manuale. Il contrasto di 1.000.000:1 tipico della tecnologia AMOLED garantisce neri profondi e colori vivaci.

Il refresh rate adattivo a 120Hz si adatta automaticamente ai contenuti visualizzati, mentre il touch sampling rate di 1000Hz assicura una risposta immediata agli input, caratteristica particolarmente apprezzata nel gaming. Peccato solo che il pannello sia solo di tipo LTPS: questo significa che il refresh può variare solo fra alcuni valori fissi e non assumere qualsiasi valore come invece accade per i più efficienti display LTPO.

Prestazioni: Snapdragon 8s Gen 4 al centro

Il cuore pulsante del Nothing Phone (3) è il processore Snapdragon 8s Gen 4, realizzato con processo produttivo TSMC a 4nm. Questo chipset rappresenta un compromesso intelligente tra prestazioni e efficienza energetica, offrendo una CPU octa-core con frequenze fino a 3,21GHz e la GPU Adreno 825.

Rispetto al Phone (2), il Phone (3) garantisce un incremento del 36% nelle prestazioni CPU, dell’88% in quelle grafiche e del 60% nella gestione delle attività AI. L’AI Engine basato sul Qualcomm Hexagon NPU offre un miglioramento del 125% nella velocità di elaborazione delle immagini.

Tuttavia, il dispositivo tende a scaldarsi piuttosto facilmente durante le sessioni di gaming più intensive, suggerendo che il sistema di dissipazione potrebbe essere stato dimensionato in modo più conservativo per mantenere le dimensioni contenute.

Le configurazioni di memoria disponibili prevedono fino a 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di memoria UFS 4.0, garantendo fluidità nel multitasking e velocità di accesso ai dati.

Nothing Phone (3): fotocamere versatili, all50MP e all-4K

Il comparto fotografico del Nothing Phone (3) rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai predecessori, strutturandosi come un sistema all-50MP capace di registrazione 4K a 60fps su tutti i sensori.

La fotocamera principale da 50MP utilizza un sensore OmniVision OV50H da 1/1,3 pollici con apertura f/1.68, stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS). Rispetto al Phone (2), questo sensore cattura il 44% di luce in più, migliorando significativamente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema supporta zoom in-sensor a 2x per focali equivalenti a 35mm e 48mm.

Una delle novità più significative è l’introduzione della fotocamera periscopica da 50MP con sensore Samsung JN5 da 1/2,76 pollici e apertura f/2.68. Questo modulo offre zoom ottico 3x, zoom in-sensor 6x e zoom digitale fino a 60x con supporto AI. La presenza della messa a fuoco macro-periscopica permette di passare da panorami estesi a dettagli ravvicinati con grande versatilità.

La fotocamera ultra-grandangolare Samsung JN1 da 50MP offre un campo visivo di 114° con stabilizzazione elettronica, mentre la fotocamera frontale, anch’essa una Samsung JN1 da 50MP, garantisce selfie di qualità elevata e video fluidi.

L’elaborazione delle immagini è affidata al TrueLens Engine 4, che sfrutta le capacità AI dello Snapdragon 8s Gen 4 per offrire segmentazione scene in tempo reale, riduzione del rumore e cattura HDR più luminosa e contrastata. Il sistema Ultra XDR Video, introdotto per la prima volta sui dispositivi Nothing, cattura ogni frame con doppia esposizione per bilanciare ombre e luci.

Il risultato sono immagini forse a volte un po’ troppo elaborate ma di qualità elevata, anche e soprattutto in condizioni di bassa luminosità.

Nothing Phone (3): autonomia migliorata

Nothing Phone (3) monta una batteria da 5150mAh realizzata con tecnologia silicio-carbonio, che sostituisce l’anodo in grafite tradizionale con un composito più efficiente. Questa soluzione garantisce una densità energetica superiore del 10% rispetto al Phone (2) e una scarica più efficiente fino a 3,2V.

Nei test reali, dopo oltre 3 ore e mezza di display acceso, il telefono mostrava ancora oltre il 70% di batteria residua, traducendosi in circa il 40-45% di autonomia residua a fine giornata in utilizzo intensivo.

La ricarica rapida supporta fino a 65W via cavo (incremento rispetto ai 45W del predecessore), permettendo di raggiungere il 50% di carica in 19 minuti e il 100% in 54 minuti. È presente anche la ricarica wireless a 15W e la ricarica wireless inversa a 5W per accessori.

Nothing OS 3.5: software maturo e personalizzabile

Il Phone (3) esegue Nothing OS 3.5 basato su Android 15, un’interfaccia che combina l’esperienza Android con personalizzazioni estetiche e funzionali distintive. Il Dot Engine alimenta centinaia di animazioni, icone e font personalizzati che conferiscono al sistema la sua identità visiva unica.

Essential Space ed Essential Search

Una delle funzionalità più interessanti è Essential Space, accessibile tramite il tasto fisico Essential Key posto sul lato destro del dispositivo. Questo sistema funge da “seconda memoria” per catturare e organizzare contenuti:

Pressione singola: cattura schermo o invio diretto di foto

Pressione prolungata: registrazione note vocali con trascrizione on-device

Doppia pressione: accesso diretto a Essential Space

La funzione “Flip to Record” permette di registrare e trascrivere meeting riconoscendo i diversi interlocutori e generando riassunti automatici.

Essential Search, invece, introduce una barra di ricerca universale accessibile con uno swipe dal basso dello schermo, permettendo di cercare contenuti nel dispositivo e ottenere risposte immediate su meteo, conversioni valutarie e informazioni generali.

Aggiornamenti

Nothing garantisce cinque anni di aggiornamenti Android e sette anni di patch di sicurezza, un impegno che va oltre il ciclo di vita tipico di uno smartphone e contribuisce alla sostenibilità del dispositivo.

Sostenibilità: impegno concreto

Il Phone (3) è prodotto con materiali riciclati in diverse componenti: alluminio 100% riciclato per telaio, pulsanti e porta SIM, stagno 100% riciclato su 9 schede circuito, rame 100% riciclato sulla scheda madre principale. Il packaging è completamente privo di plastica e realizzato con fibre riciclate al 30%.

L’impronta carbonica totale di 53,2Kg di CO2 rappresenta una riduzione rispetto al Phone (2), ottenuta anche grazie all’utilizzo di energie rinnovabili nella produzione.

Nothing Phone (3): disponibilità e prezzo

Il Nothing Phone (3) rappresenta un dispositivo tecnicamente maturo che mantiene l’identità unica del marchio evolvendola verso una maggiore raffinatezza. La Glyph Interface raggiunge la sua forma più completa e funzionale, il display è di qualità flagship autentica (pur non essendo il top), le fotocamere offrono versatilità reale e l’autonomia è più che ottima.

Il Phone (3) è quindi un dispositivo di nicchia che si rivolge a un pubblico specifico: utenti che apprezzano l’originalità del design Nothing e sono disposti a pagare un prezzo premium per un’esperienza smartphone davvero diversa dalle proposte mainstream del mercato.

Con un prezzo di listino che oscilla, infatti, tra gli 849 e i 949 euro, il Nothing Phone (3) è disponibile sul sito del produttore, su Amazon e in selezionati negozi di elettronica e telefonia.

Ricordiamo, poi, che chi desiderasse provare l’esperienza Nothing senza spendere il prezzo di un flagship può sempre optare per gli ottimi Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, due dispositivi di fascia media dal prezzo competitivo e fra i best buy indiscussi del 2025.

Specifiche tecniche principali

Display : 6,67″ AMOLED, 1260×2800, 120Hz, HDR10+, 4500nit picco

: 6,67″ AMOLED, 1260×2800, 120Hz, HDR10+, 4500nit picco Processore : Snapdragon 8s Gen 4, octa-core fino a 3,21GHz

: Snapdragon 8s Gen 4, octa-core fino a 3,21GHz RAM/Memoria : 12GB o 16GB LPDDR5X / 256GB o 512GB UFS 4.0

: 12GB o 16GB LPDDR5X / 256GB o 512GB UFS 4.0 Fotocamere : Quad 50MP (principale OIS + periscopica OIS + ultra-wide + frontale)

: Quad 50MP (principale OIS + periscopica OIS + ultra-wide + frontale) Batteria : 5150mAh SiC, ricarica 65W e 15W wireless

: 5150mAh SiC, ricarica 65W e 15W wireless Sistema : Nothing OS 3.5 (Android 15)

: Nothing OS 3.5 (Android 15) Resistenza : IP68, Gorilla Glass 7i/Victus

: IP68, Gorilla Glass 7i/Victus Prezzo consigliato: €849 (12+256GB) – €949 (16+512GB)

Pro e Contro

Pro

Design iconico

Qualità costruttiva al top

Ottima autonomia

Sistema fotografico apprezzabile

Software ben ottimizzato e sempre fluido

Contro

Display LTPS e non LTPO

Ottimo processore ma non il top

Prezzo elevato

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...