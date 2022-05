Recensione Plustek SmartOffice PS388U, lo scanner più veloce del mondo è piccolissimo

Plustek è un marchio, come abbiamo già avuto modo di valutare qui nelle pagine di Macitynet, che opera in un settore molto di nicchia ormai, ma lo fa in modo davvero professionale: il nuovo Plustek SmartOffice PS388U infatti è un prodotto estremamente valido, che fa della velocità e della versatilità le armi migliori, in un maestoso silenzio.

La scatola

All’interno della confezione, in cartone, trovano posto lo scanner vero e proprio, che ha dimensioni minute, solamente 263 x 128 x 148 millimetri, l’alimentatore esterno, un appoggiafogli e qualche libretto di istruzione.

In realtà capire come funziona il Plustek SmartOffice PS388U è davvero un gioco da ragazzi: basta scaricare i driver per macOS e Windows dal sito e dopo un riavvio si è pronti a operare.

Il rivestimento esterno dello scanner è in plastica nera e grigia: nella parte posteriore trova posto un comodissimo incavo utile per una migliore presa sullo scanner in caso di spostamento, il connettore USB-B (con cavo USB-B/USB-A incluso) e il pulsante meccanico per l’accensione o spegnimento.

Per questo ultimo dettaglio c’è una piccola luce frontale che indica i vari stati: verde significa acceso e connesso correttamente al computer (quindi con i driver installati), gialla significa acceso ma non connesso, oppure scanner acceso ma computer non disponibile), quando invece la luce non c’è significa che lo scanner è spento.

La parte grigia superiore si apre per ospitare i fogli e permettere anche la definizione del programma di scansione, sul quale torniamo tra poco, operazione che si può fare autonomamente dallo scanner quanto dall’App per Mac o PC.

Driver

I driver operano con una interfaccia estremamente classica: un metodo probabilmente che rende semplice il porting tra Mac e Windows, anche se per chi ha il palato fino è un po’ datata.

Ad ogni modo la parte interessante è che questi driver possono servire per operare con lo scanner direttamente, oppure anche indirettamente, nel senso che una volta definiti i 9 programmi, con tutti i dettagli, l’operatività si può fare anche dallo scanner.

Una comoda pulsantiera permette di definire il programma sul display frontale, e una volta lanciata il Plustek SmartOffice PS388U esegue la scansione del foglio o della pila di fogli, mandando il risultato laddove previsto.

Le scansioni possono essere inviate su una specifica cartella in PDF o Tiff o Jpeg, preparate come allegato in un nuovo messaggio di Mail, aperte con l’app selezionata, elaborate con una routine di riconoscimento del testo o inviate direttamente ad un archivio remoto via FTP.

Tutte le operazioni sono eseguite in background senza che l’utente faccia nulla, a parte tenere aperta l’App PS388U.app installata con i driver (anche in background).

Come funziona

Una volta installati i driver ed eseguite le prime prove del caso, per capire il funzionamento, il Plustek SmartOffice PS388U diventa senza mezzi termini una macchina da guerra.

La velocità di scansione è davvero altissima, sia con foglio singolo sia, importante, anche con una pila di fogli, che lo scanner esamina singolarmente uno alla volta (se impostato come continuo).

Nella parte superiore, dove sosta l’alloggio per la carta, due alette composte permettono di definire bene il gruppo di foglio da scansione e appena più in basso, una parte adesiva con i numeri dei programmi permette di scrivere le caratteristiche più comuni.

Lo scanner presenta aspetti molto interessanti come ad esempio un sensore a ultrasuoni che facilita lo scorrimento della carta nelle scansioni multiple, evitando che la presa accoppi fogli che invece andrebbero singoli. La scansione può essere fronte/retro con un solo passaggio, la simbiosi con macOS è molto buona e quando non in uso, da chiuso, diventa piccolo e non ingombra sulla scrivania.

Tra gli aspetti negativi il tempo per lo sleep è forse troppo corto, certo basta riaccenderlo ma non essendo un Device a batteria preferivamo una scelta più morbida.

La scelta di optare per programmi numerati (quindi con un solo piccolo display monocromatico) offre un risparmio e consente di mantenere il prezzo, ma il numero dei programmi è alto è forse era meglio una soluzione più adatta all’utente.

Infine, I driver una volta installati aprono anche all’acquisizione via Twain, il che significa che lo scanner è utilizzabile sia da Photoshop che da Acquisizione Immagine di macOS in modo più tradizionale.

Risultati

I risultati migliori, nemmeno a dirlo, li abbiamo ottenuti con documenti di testo, progetti per cui questo scanner è stato pensato.

I parametri di scansione sono molti e avremmo potuto passare ore e ore a provarli tutti, avendo comunque l’impressione di aver scalfito la superficie perché l’app che definisce i programmi permette un livello di approfondimento importante.

Ma nonostante questo è chiaro che lo scanner non è pensato per le fotografie, che lui digerisce ma il cui risultato finale è solo approssimativo.

Meglio nei disegni dove i tratti sono mantenuti e in sostanza, il contrasto la fa da padrone: il riconoscimento del testo è buono e forse è questa la chiave, questo Device è pensato per usare il contrasto in modo molto attivo per migliorare documenti di testo (testi puri, fatture, ricevute, documenti in generale) e meno per le immagini naturali.

Considerazioni

Il prezzo di questo scanner è un po’ alto, ma per chi desidera la qualità tipica dei prodotti Plustek non è una novità: lo scanner è pensato per ottimizzare la produzione, con tempo cortissimi e uno spiccato automatismo in moltissime operazioni, tanto che gran parte del lavoro tipico di chi lo usa è gestito dall’App e nella maggior parte delle volte basta selezionare il programma e schiacciare start, e il tempo di impugnare nuovamente il mouse, la foto è già li.

Il prodotto chiaramente è pensato per un settore specifico, quello dove ci sono utenti che devono digitalizzare diversi documenti cartacei in modo costante e quotidiano: per questi l’operatività e l’automazione del Plustek SmartOffice PS388U è un risparmio notevole.

Nel mondo dei privati potrebbe fare felice qualche utente che necessita comunque di velocità per una mole di lavoro documentale importante, ma il prezzo qui potrebbe frenare la scelta.

Pro:

• Ottima l’automazione dei processi

• Altissima velocità

• Ottima sinergia con il sistema operativo

Contro:

• Prezzo importante

• Non è uno scanner fotografico

• L’App ha una interfaccia datata

Prezzo:

• 319,00 €

Plustek SmartOffice PS388U è disponibile presso i punti vendita di IguanaBlu, All Innovation S.r.l., ABACO INTERNATIONAL S.R.L. e Tiflosystem s.r.l. oppure lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it