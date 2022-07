Recensione Proiettore e schermo Hisense 88L5VG, la Laser TV servita a casa

La video proiezione a corto raggio è sicuramente uno degli sviluppi più interessanti nel campo dell’immagine su grande schermo e dopo gli sviluppi nel campo della didattica ha preso sempre più piede anche nel settore Home Teather e questo grazie anche ai proiettori Laser e pure alle Laser TV come le definisce Hisense.

Quella che abbiamo potuto provare in questi mesi (grazie ad un lungo comodato d’uso dell’azienda cinese) è a tutti gli effetti una grande TV da 88″ che invece di un pannello auto-lluminato sfrutta uno schermo ALR (vediamo poi in dettaglio di cosa si tratta) che fa anche da diffusore e un proiettore laser 4K UHD a lunghezza focale ultracorta con un laser blu e una emissione di 2100 Lumen.

L’insieme come vedremo permette una buona visibilità anche in luce ambientale non propriamente da sala proiezione ma, come per qualsiasi sistema di questo tipo, offre il meglio di se in un ambiente semi-oscurato o del tutto buio anche per mantenere quella “ambientazione da cinema” che ci permette di gustare nei dettagli un film o una serie TV.

Se in molti casi la scelta più ostica è quella del pannello di proiezione tra dimensioni, caratteristiche, distanza, corretto angolo etc qui Hisense risolve il problema alla radice: i vari modelli sono abbinati direttamente ad un singolo schermo “sonico” e in questo caso l’88L5VG ha appunto uno schermo da 88”.

Prima di comprarlo

Prima di acquistare questo o un modello di dimensioni superiori è bene valutare bene se la parete di proiezione ha spazio sufficiente per lo schermo e se il mobile ha caratteristiche tali per posizionare lo schermo alla giusta distanza.

Per evitare di forare la parete nel caso di una installazione non fissa (il proiettore tornerà ad Hisense a fine test) abbiamo creato una struttura autonoma a cui fissarlo con un piano dove posizionare 88L5VG in bolla. Il progettino della struttura lo vedete qui sotto e vi offre una idea degli spazi necessari per l’insieme. Ovviamente per la vostra casa basta uno spazio (superficie libera di circa 2×1,20 m sulla parete) per appendere lo schermo e un mobile di appoggio profondo circa 60 cm.

La seconda scelta “obbligata” di Hisense, ultra-benvenuta, è quella di offrire direttamente l’installazione dello schermo da parte di personale specializzato fissando un appuntamento presso la vostra abitazione o ufficio. Nel nostro caso una azienda di Perugia che effettua questo tipo di Service e che in qualche ora ha installato il grande schermo con la dovuta cura, messo in bolla tutto il catafalco che avevamo costruito (in un ex magazzino con il pavimento in pendenza) e ovviamente collocato a piombo e con perfetta planarità lo schermo.

Il trucco con un proiettore di qualità ed alta risoluzione è quello di NON sfruttare la correzione trapezoidale per evitare distorsioni e sfocature visto che il rapporto tra i lati è già deciso a priori nella proiezione a corto raggio e anche se l’aggiustamento a 8 punti è disponibile in qualsiasi momento (anche per uno spostamento accidentale sul piano di appoggio) è bene che la superficie dell’immagine finale sia perfettamente centrata.

Qui sotto vi mostriamo tutta l’operazione del montaggio dall’apertura dell’immensa scatola dello schermo alla regolazione degli angoli di proiezione.

Dobbiamo dire che in questi mesi, pur avendo supporto non proprio pesantissimo e avendo eseguito diversi lavori nell’ambiente di proiezione non abbiamo dovuto correggere gli allineamenti verticali e orizzontali. Consigliamo comunque di mettere dei bollini (adesivi) nel punto esatto del mobile di appoggio dove piazzare il proiettore nel caso si voglia spolverare al di sotto di esso per avere la sicurezza di ricollocarlo nella posizione migliore.

Infine la sicurezza: si tratta di una Laser TV, il laser agisce dal basso verso l’alto e per questo c’è un sistema che rileva il passaggio nel fascio di proiezione per evitare danni agli occhi soprattutto di bambini e animali curiosi. Oltre a questo è bene coprire la parte superiore con un panno per evitare l’accumulo di polvere.

Uno schermo particolare che riflette il giusto e “suona” tutto intero

Se la scelta di abbinare a priori lo schermo al TV può sembrare limitante dobbiamo dire che qui non si tratta di uno schermo qualsiasi; oltre ad essere di tipo ALR (Ambient Light Rejection) con la proprietà di evidenziare solo la luce proveniente dal basso, dal proiettore è anche “Sonic”: in pratica collegandolo ai cavi RCA destro e sinistro funziona come un grande doppio speaker da 15 Watt con una superficie acustica enorme e compatibile con Dolby Atmos.

Le dimensioni dello schermo sono di 1971.6 x 1119.6 x 29 mm. ed è questa la prima misura che dovete controllare sugli spazi vuoti del vostro salotto, o se siete fortunati, della vostra stanza multimediale di casa o d’ufficio.

Come abbiamo detto nell’introduzione si tratta di un sistema combinato per l’audio e il video e funziona davvero bene se gli fate sfruttare l’intera parete senza distanziarlo come avevamo fatto in origine con il nostro supporto. Il suono ovviamente arriva da tutto lo schermo (Hisense parla di 100.000 unità audio distribuite su tutta la sua superficie) con una buona separazione e con un effetto molto coinvolgente.

Il sistema è riportato come Dolby Atmos ma per sfruttarlo dovrete utiizzare una Apple TV collegata ad uno degli ingressi visto che le app del sistema Vidaa non supportano direttamente Dolby Atmos.

Anche il proiettore può funzionare con altri schermi e pure su una parete bianca mantenendo il formato di 88″ è ovvio che l’insieme di proiettore e schermo è pensato per fornire il massimo delle prestazioni possibili.

Nel nostro caso la luce verso l’alto (quella di due Velux) era assolutamente respinta, quella laterale di un grande finestrone veniva neutralizzata mentre una finestra molto luminosa sulla parete opposta, praticamente parallela allo schermo non veniva neutralizzata.

Il proiettore: tanti ingressi e smart TV

Anche per quanto riguarda il proiettore torna a proposito la componente TV: si tratta a tutti gli effetti di un ricevitore televisivo a cui collegare l’antenna così come di tanti ingressi ausiliari ed una opzione smart TV basata sul VIDAA ultima versione che permette l’accesso a tanti servizi in streaming come Netflix, Prime Video, Rai Play, DAZN e ovviamente YouTube. Il fatto che sia obbligatorio utilizzarlo con il suo schermo è testimoniato dall’assenza di speaker a bordo ma nessuno vi vieta di collegarlo ad un impianto surround di qualità con tanti speaker tradizionali. In questo caso basterà non collegare la parte audio dello schermo in dotazione.

Per la gestione c’e’ un telecomando dalla forma allungata e molto elegante: i tasti numerici sono un po’ in alto rispetto al centro del baricentro dell’impugnatura ma per noi che usiamo più che altro i servizi in streaming non è un problema. Ci sono pure i tasti dedicati ai servizi principali di streaming e un tasto rapido di accesso alle app.

Il tasto con il microfono ci permette di accedere direttamente ad Alexa mentre quello con “Media” è la scorciatoia per i contenuti di chiavette o dischi USB connessi alle relative prese sul retro.



Il proiettore non è piccolissimo e questo incide sulla profondità del mobile ove collocarlo: le dimensioni sono di 547 x 346 x 158mm e considerato che via piazzato a circa 19 cm dallo schermo richiede una base di una 60 di cm di profondità che è quella che abbiamo realizzato con materiali basici per il nostro test.

La matrice originale dello schermo non è 4K ma si tratta di un chip DLP da 1920×1080 pixel del chip DLP che con una elaborazione XPR x4 porta la proiezione finale a 3840×2160 assolutamente apprezzabile per qualità grazie anche ad una ottica di livello.

Dicevamo delle porte: oltre all’alimentazione abbiamo quattro porta HDMI 2.0 (di cui una compatibile ARC), una uscita ottica audio, una porta Ethernet, 2 porte USB 2.0, due porte VGA (per vecchissime periferiche, due jack audio e le due porte RCA di uscita (amplificata) per lo schermo. Oltre a questo abbiamo la presa d’antenna, il lettore Smartcard per modulo CAM oltre ai collegamenti Wireless Wi-Fi AC e Bluetooth.



Insomma niente di più niente di meno che una smart TV con il grande schermo ALR a fare da display e speaker.

Il sistema di proiezione effettivo è collocato sulla sommità e, grazie ad un sensore ad infrarossi interrompe il fascio luminoso per non danneggiare gli occhi di si affaccia nell’area “protetta”: potreste essere voi stessi oppure un improvvido gatto o magari dei bimbi curiosi. Avete 5 secondi per spostarvi dopo l’avviso che segue il rilevamento: se non siete abbastanza lesti il proiettore si ferma.

Dalle schermate qui sotto potete capire ancora che si tratta di una vera e propria Smart TV con i canali del digitale terrestre (anche a pagamento) e con tante App che portano i contenuti in streaming sul grande schermo grazie a VIDAA 4.0, un sistema operativo con pochi fronzoli e molto veloce che vi offre accesso a Netflix, Prime Video, Youtube, RayPlay, Dazn, Rakuten. La mancanza più grave è quella di Disney+ ma tutto sommato l’accesso a questi contenuti è molto efficace e c’è anche la possibilità di usare una chiavetta USB per il Timeshift dei contenuti del Digitale Terrestre e inoltre il supporto ad Alexa che offre un’alternativa al bel telecomando in dotazione che può essere affiancato o adirittura sostituito dall’App RemoteNow.

Ovviamente è possibile leggere anche filmati registrati su USB e dobbiamo dire che abbiamo apprezzato le qualità di upscaling del dispositivo che ha reso piacevole la visione di contenuti datati, vecchi filmati di famiglia, e riprese registrate in bassa risoluzione.

Una nota a parte dobbiamo riservarla alle regolazioni di colore che sono a prova di appassionato permettendo di agire a fondo su tantissimi parametri e di sfruttare al meglio tutte le feature del dispositivo sia in SD che 4K HDR. Ci sono delle regolazioni standard, cinema diurno e notturno, dinamica e sport con HDR che viene attivato con segnali HDR10 o HLG.

Troviamo le consuete regolazioni di contrasto, luminosità, nitidezza e saturazione ma anche regolazione Gamma e scala dei grigi, attivazione di MMEC o interpolazione dell’immagine in una scala da 1 a 20.

Si inizi la proiezione!

Abbiamo utilizzato il proiettore sia di giorno che di notte: è chiaro che la buona luminosità, lo schermo ALR, la vicinanza dello schermo giocano tutti a favore di una proiezione poco disturbata dall’ambiente ma il sistema da il suo meglio senza fonti dirette vicine come grandi finestre o parallele posizionate sulla parete di fronte (le foto qui sopra sono tutte realizzate in queste condizioni che mettono a dura prova lo schermo). Sicuramente la luce dall’alto non è un problema e per un uso “casual” della TV non dovete oscurare la stanza.

Quando però volete gustarvi veramente un film è bene farlo di sera, anche al tramonto quando non le finestre non sembrano grandi lampade che si riflettono sullo schermo oppure, ovviamente, provvedere ad usare tende o persiane per creare l’ambiente ideale.

Il proiettore ha un suo sistema di raffreddamento ma la ventola non è fastidiosa e scompare nel nulla appena si attiva la colonna sonora del film o lo speaker di un notiziario lancia il suo servizio.

Abbiamo detto delle capacità di upscaling… dobbiamo dire che a livello di gestione dei colori da risultati più gradevoli in SD rispetto ai 4K ma in generale la nitidezza è elevatissima e il tutto è cromaticamente ben bilanciato.

Conclusioni

Per chi è pensato Hisense 88L5VG? Diciamo che il cliente è ideale è quello con una grande parete a disposizione in salotto o in un ufficio dedicato e che vuole gustarsi un film o una serie in tutta tranquillità con un sistema molto semplice da collegare e uno schermo di ottimo livello senza impazzire nell’installazione. La concorrenza come prezzo è sicuramente sui TV da 75″ (anche della stessa Hisense) ma qui siamo a ben 88″ e alla fine se la stanza non ha luci dirette basse sullo schermo la proiezione è altamemente godibile anche senza oscurare la stanza del tutto.

Lo schermo/pannello sonoro rende incredibilmente bene se addossato ad una parete e l’effetto “sonico” radiante non è da trascurare per le scene d’azione. Rispetto ad altri impianti home teather avanzati manca il coinvolgimento di un sub e dei canali effetti e bisogna sfruttare il dolby Atmos con una sorgente come Apple TV ma siamo ben al di sopra degli speaker di TV standard con grande pannello.

Ovviamente a livello di neri e contrasto non può competere con un OLED ma anche il prezzo finale è su un pianeta più vicino alle tasche dei comuni mortali.

I due elementi lavorano benissimo insieme ma nessuno vi impedisce di usarli anche separatamente con un vantaggio in pollici o con l’uso di un altro sistema sonoro.

La marea di ingressi e la compatibilità anche con TV SAT 4K vi permettono di accedere a sorgenti ad altissima risoluzione anche senza i servizi di streaming. L’assenza di alcuni servizi di streaming si può compensare con una Apple TV che a nostro parere è l’unico accessorio da aggiungere alla dotazione standard.

Nota: come detto sopra tutte le foto sono state scattate in pieno giorno con soltanto un semioscuramento sulla parete laterale rispetto allo schermo.

Pro

Spazio in profondità sufficientemente ridotto per un grade schermo da 88″

Montaggio del pannello e prima configurazione inclusi nel prezzo ed effettuati da professionisti

Sistema operativo rapido e regolazione dettagliata dei parametri di molte opzioni per ottenere il miglior risultato in base a sorgenti e contenuti

Ottima varietà di collegamenti e passaggio rapido da una sorgente all’altra

Pannello “sonico” efficace e coinvolgente

Contro

Ventola sempre in funzione anche se il livello di base è basso e destinato a scomparire dietro la colonna sonora

Manca Disney+

Contrasto medio

Prezzo al pubblico

Il prezzo al pubblico è di 2.499 € comprensivo di installazione a domicilio.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito HiSense