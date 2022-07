Recensione Epomaker TH80, forse miglior tastiera meccanica economica

Il mondo delle tastiere meccaniche sembra essere esploso da un paio di anni a questa parte. Purtroppo, però, in molti casi sembrano avere prezzi assolutamente inaccessibili, salvo acquistare tastiere davvero economiche, ma di qualità molto bassa. Oggi proviamo, invece, Epomaker TH80, che si candida semplicemente ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano un’esperienza di qualità, con un occhio al portafoglio. Ecco cosa ne pensiamo di questa Epomaker TH80.

La confezione

Il contenuto della confezione di questa TH80 riserva qualche sorpresa interessante. Anzitutto, la tastiera arriva già completamente assemblata e pronta all’uso. In confezione è presente anche un vaco di ricarica USB-C di buona fattura, insieme a tasti aggiuntivi, che possono essere sostituiti facilmente, grazie al rimuovi tasti sempre presente in confezione. I keycaps in questione permettono, oltre che di personalizzare la tastiera a livello visivo, di adattarla al meglio al sistema operativo utilizzato. Mentre il tasto Win viene sostituito da quello “Super”, in confezione sono presenti anche i simboli option e comando del Mac.

Ancora, in confezione sono presenti quattro switch extra, che fungono da pezzi di ricambio nel caso in cui qualcuno dovesse guastarsi. Anche in questo caso anticipiamo subito che l’operazione di sostituzione è estremamente semplice, trattandosi di una tastiera hot swappable: è sufficiente sganciare gli switch e sostituirli con i ricambi offerti, senza necessità di dissaldare e saldare alcun pezzo.

Non manca neppure in piccolo manuale, che risulta comunque particolarmente utile per quel che concerne alcune scorciatoie, come ad esempio il passaggio da un dispositivo all’altro, il passaggio dalla configurazione Windows a quella Mac, o la regolazione delle luci RGB, con numerosi preset selezionabili direttamente con la pressione di tasti FN+\.

Come si presenta

Al netto dei gusto personali, lo anticipiamo subito, ci sembra essere una delle tastiere meccaniche più belle nella fascia di prezzo nella quale ci muoviamo. Si tratta di una tastiera al 75%, ossia poco più piccola di una tastiera a grandezza naturale, dove è assente la parte del tastierino numerico.

Epomaker TH80 presenta tasti a profilo MDA realizzati in plastica PBT di buona fattura con una superficie superiore leggermente concava: questo, unito alla grande superficie di ciascun tasto, la rende ottimale anche per la digitazione.

La scelta di colori Epomaker con questa TH80 è stata quella di mescolare colorazioni retro e vintage, ossia il bianco e il grigio, con altri tasti gialli: una scelta secondo noi particolarmente bella ed appariscente. Un ulteriore tocco di colore è dato, poi, dalla manopola rossa che consente di regolare il volume in modo rapido e preciso, o di mettere in mute tramite la sua stessa pressione. La manopola è completamente liscia, ma il suo movimento è scandito da piccoli solchi, che permette anche a livello tattile di percepire di quante tacche si aumenta o diminuisce il volume. Questa manopola può essere ruotata all’infinito in un senso o nell’altro, ed è assolutamente silenziosa.

Sono presenti, sul retro della tastiera, dei piedini per rialzarla, con possibilità di impostare due diverse altezze. C’è da dire, però, che il profilo della tastiera è piuttosto alto e, sebbene si utilizzi magnificamente, per alcuni potrebbe essere consigliabile l’utilizzo di un poggia polsi.

Per quanto riguarda la connettività, ne presenta ben tre, così da adattarsi a qualsiasi configurazione di Pc o Mac voi utilizziate. Ed infatti, è possibile utilizzare connettività 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 e cablata. Da notare che il piccolo dongle USB per la connessione a 2,4 GHz è nascosto in una cavità dietro la tastiera.

A livello di dimensioni, TH80 misura 32,3 cm in lunghezza e 13,7 cm di larghezza, con un poso di circa 1 kg, che la rende assolutamente stabile sulla scrivania. L’altezza della fila superiore è di circa 4 cm, mentre quella della fila inferiore arriva a circa 3 cm.

La porta di ricarica USB-C si trova sul lato anteriore sinistro della tastiera, e permette dei ricaricare l’ampia batteria posizionata al suo interno con potenza nominale di 3800 mAh con un tempo di ricarica di circa 90 minuti dallo 0% al 100%. Abbiamo testato la tastiera davvero a fondo, con un utilizzo quotidiano molto impattante: abbiamo riscontrato un’ottima autonomia, che dovrebbe attestarsi nella maggior parte dei casi a circa un mese di utilizzo continuo, con tanto di RGB spenti.

Da notare che in modalità Bluetooth, quella da noi prescelta per l’utilizzo con Mac, la tastiera entra in stand by dopo un paio di minuti di inutilizzo, spegnendo completamente le luci RGB per preservarne l’autonomia.

Il chip bluetooth 5.0 Epomaker TH80 supporta un massimo di 3 dispositivi, il che significa che è possibile collegare la tastiera a 3 device, come ad esempio PC fisso, Mac e notebook, incrementando la produttività e consentendo il passaggio dall’una l’altro dispositivo tramite una semplice scorciatoia da tastiera. Da notare, che all’accensione, lampeggeranno i numeri 1, 2 o 3 a seconda del dispositivo al quale la tastiera sta cercando di collegarsi automaticamente.

Questa tastiera TH80 offre 16 diversi effetti di luce pre impostati, che possono essere cambiati semplicemente con la pressione dei tasti FN+\. E’ possibile anche spegnere l’illuminazione RGB, così come è possibile personalizzarla con il software proprietario dell’azienda che siamo riusciti a trovare solo in versione Windows. Infine, è possibile anche utilizzare una modalità di luce completamente bianca tramite il comando Ctrl+Backspace.

Da notare, comunque, che il profilo dei kaycaps non è trasparente, quindi la retro illuminazione si diffonderà ai lati dei tasti, ma non all’interno. Ancora, a livello costruttivo TH80 presenta una piastra superiore in metallo d’acciaio adagiata sopra il PCB a 5 pin con layout del 75% e 80 interruttori sostituibili a caldo con led RGB posizionati a sud. Nel nostro caso, la tastiera presenta switch Gialli Gateron Pro a 3 pin, ma è anche possibile utilizzare interruttori a 3 pin e 5 pin di altri produttori come Cherry MX, Kailh e persino gli interruttori AKKO CS di Epomaker sono compatibili con la scheda TH80.

Epomaker TH80 si avverte subito come una tastiera particolarmente solida, che da la sensazione di essere quasi un monoblocco. Gli stabilizzatori di ciascun interruttore sono pre lubrificati di fabbrica e nel complesso qualsiasi pulsante risulta particolarmente solido e robusto. Persino il cavo USB-C di ricarica, sebbene non brandizzato, si sente come robusto: peccato solo che non sia a spirale, il che avrebbe restituito all’intero prodotto una sensazione ancor più premium. Poco male comunque, considerato che tutto il budget è stato speso nell’ottima qualità della tastiera.

Utilizzo quotidiano

Passiamo, adesso, alle sensazioni di utilizzo quotidiano. Che dire, ci ha sorpresi e convinti al 100%. Al netto delle switch scelti, che ovviamente cambiano la sensazione alla pressione, possiamo affermare con estrema sincerità che si tratta di una tastiera ottima, che restituisce una sensazione di comfort nella digitazione. In particolare, gli switch gialli gatereon Pro in prova, risultano ottimali per la scrittura, anche per sessioni di utilizzo medio lunghe.

La pressione restituisce un suono armonioso, non troppo accentuato, quindi ottimali per essere utilizzati anche quando non si è soli in stanza. Possono essere utilizzati anche nelle ore notturne, perché al contrario di switch rumorosi, come quelli blu, non restituiscono suoni alla lunga fastidiosi. Come già accennato, la sensazione che si ha nella digitazione, quanto a livello di touch and feel, che a livello sonoro, è davvero ottimale, quasi in grado di restituire una sensazione di benessere mentre si digita alla massima velocità.

Se dovessimo davvero trovare un elemento che stona è la barra spaziatrice. Questa non sembra avere lo stesso suono, né tantomeno feedback tattile, identico a quello degli altri tasti. La differenza tra la pressione delle lettere e quello della barra spaziatrice è piuttosto evidente e marcata. Fortunatamente, i più smanettoni troveranno il modo di modificarla a proprio piacimento. Ricordiamo che si tratta di una tastiera hot swappable, quindi facilmente modificabile a seconda delle necessità dell’utenza. Nella maggior parte dai casi, però, per un utilizzo quotidiano, non servirà davvero alcuna modifica.

A livello software, è possibile intervenire grazie all’app Epomaker, che però ci sembra disponibile soltanto su Windows. Questo permette di modificare la colorazione a proprio piacimento, persino dei singoli tasti. C’è da dire che, anche in questo caso, nella maggior parte degli scenari, si potrà essere soddisfatti dai preset di fabbrica di cui la tastiera dispone, senza ausilio del software.

Conclusioni

Chi fosse alla ricerca di una tastiera meccanica bella e accattivante esteticamente, e dall’ottima qualità costruttiva, troverà in questa TH80 un vero punto di riferimento. Per la sua fascia di prezzo, di circa 100 euro, è uno degli acquisti che più consigliamo. La sensazione nella digitazione è davvero appagante, e l’ampia superficie dei tasti permetterà di scrivere testi velocemente, con un tasso di errore davvero ridotto.

Apprezzabile la possibilità dio cambio switch a caldo, così da poter personalizzare la tastiera a seconda degli scenari di utilizzo in cui ci si trova.

Pro

Esteticamente apprezzabile

Solida e robusta

Ottima sensazione nella digitazione

Tanti effetti RGB

Buona qualità dei tasti

Prezzo in linea con la qualità offerta

Autonomia

Tre modalità di abbinamento

Pairing fino a 3 device

Contro

Il software è disponibile solo per Windows

La barra spaziatrice non è all’altezza degli altri tasti

Prezzi e disponibilità

Potete acquistare questa tastiera su Amazon direttamente a questo indirizzo, con un prezzo che si aggira sui 100 euro, euro più, euro meno. Se volete risparmiare qualche euro sappiate che è disponibile anche sul sito ufficiale del rivenditore.