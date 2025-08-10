Recensione registratore vocale Plaud Note, piccolo, portatile, fenomenale con AI

Di qualunque settore economico si parli, le call e le riunioni online e in loco sono un fattore fondamentale della giornata lavorativa: Plaud Note permette di registrare, trascrivere e riassumere, il contenuto di una telefonata o di una riunione e grazie all’AI anche di cercare informazioni correlate.

Un dispositivo utilizzabile da varie piattaforme che può diventare un’arma fondamentale per fare ordine in un settore dove la confusione è il pericolo maggiore.

Come una carta di credito, anzi 3

Plaud Note, tecnicamente parlando, è un registratore vocale portatile, leggero, sottilissimo e con una batteria che dura diverse settimane. Questa descrizione, comunque accurata, non rende comunque merito alla soluzione che, integrata con i servizi cloud e AI, offre moltissimo di più.

Ma vediamo prima il dispositivo in se: le dimensioni sono 85,6 x 54,1 mm, con uno spessore di 3 mm, in pratica lo stesso ingombro di tre carte di credito sovrapposte, per un peso di circa 28 g.

Le dimensioni contenute gli permettono di essere comodo da portare in giro, sta nella tasca della camicia o dei pantaloni, e ovviamente anche in borsa.

Ma non è tutto, perché nella scatola trovano posto, oltre al Plaud Note, anche una piccola tasca magnetica, che si attacca nel retro dello smartphone (grazie a MagSafe) e ne permette il facile trasporto (un po’ facile meno se avete una custodia, serve verificare). Chiude la confezione il cavo di ricarica USB-A/4Pin e un piccolo foglio illustrativo con le istruzioni preliminari.

Plaud Note è costruito in plastica rigida e ha un look molto austero: nella parte superiore trovano posto il pulsante di accensione e lo switch che determina il tipo di funzionamento, mentre nella parte sottostante, il connettore per la ricarica.

Come funziona

Il funzionamento è diviso in due fasi ben distinte: la registrazione e la successiva elaborazione dei file; l’utente guida entrambe le fasi, ma il funzionamento è perlopiù automatico.

Una volta acceso, con una pressione prolungata sull’unico pulsante, il device inizia subito a registrare: la registrazione avviene in due modalità, in quella più semplice usa due microfoni MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), molto piccoli ma in grado di catturare l’audio parlato in un intervallo di frequenze vocali tra 20 Hz e 20 kHz con bassa distorsione (in pratica, il parlato normale).

La riduzione del rumore è effettuata via software, con un risultato tutto sommato buono; non è esente da disturbi, alcuni anche banali come lo scorrimento del mouse sulla scrivania (a fianco del dispositivo), ma alla fine il risultato è perfetto per l’analisi software del servizio.

La scelta dei due microfoni MEMS rispetto a quelli più tradizionali a condensatore è dovuta probabilmente a problemi di costo e alla necessita di mantenere dimensioni molto contenute, a fronte di un risultato che, come vedremo, è eccellente.

Registrazione a conduzione

La seconda modalità di registrazione, che si attiva tramite lo switch hardware presente a fianco al pulsante di accensione, permette di catturare l’audio tramite un sensore di conduzione a vibrazione (VCS).

In pratica, quando Plaud Note è magneticamente attaccato all’iPhone, permette di ascoltare il vocale di una telefonata, senza per questo dover attivare il vivavoce, grazie proprio alle microvibrazioni date dal telefono.

Anche in questo caso il rumore di fondo non è eliminato del tutto, ma l’audio appare sorprendentemente chiaro, considerando che si tratta di una registrazione a induzione. È doveroso sottolineare che la cattura dell’audio di Plaud Note è solo la prima parte del processo, non è fine a se stessa: se siete un giornalista che vuole una registrazione pulita di una intervista, da mettere in onda in un secondo momento, probabilmente serve un microfono vero, qui lo scopo finale è la trascrizione, l’audio è solo un contenuto da elaborare.

Nonostante la forma sia sottile, la batteria ha una durata straordinaria: sino a 60 giorni in standby e sino a circa 30 ore di registrazione continua senza interruzioni. Valori che possono disorientare, considerato che l’uso di Plaud Note difficilmente è continuo, ma tali da far capire che è possibile usare in modo molto intenso e senza problemi il sistema per un giorno intero senza problemi, o per diverse settimane, in modo saltuario (situazione probabile) senza ricaricarlo.

Una volta terminata la registrazione, tutto passa al servizio Plaud.ai, distribuito tra l’App per smartphone e il portale cloud e che è parte integrante dell’offerta, che si occupa di elaborare il tutto, in base alle esigenze dell’utente.

Una volta che l’audio è stato catturato, passa allo smartphone tramite sincronizzazione e poi elaborato centralmente dal servizio cloud. L’app per smartphone, comunque, può elaborare anche audio proveniente da altre sorgenti, non per forza da Plaud Note.

Il servizio è suddiviso tra l’App per smartphone e il portale web: i comandi sono più o meno gli stessi, anche se l’App appare più dettagliata in particolare nell’uso della trascrizione.

L’elaborazione dell’audio avviene completamente in automatico una volta finito l’upload, con un tempo che varia in base alla durata (e probabilmente alla complessità), ma che è apparso sempre breve. Per fare un esempio, non più di due minuti per l’elaborazione completa di un audio di una conferenza online di più di un’ora.

Una volta conclusa l’operazione, la trascrizione è riportata completamente e l’utente è in grado di rileggerla, sia nella lingua originale che nella lingua impostata (nel nostro caso, la call di prova era in inglese, ma la trascrizione era totalmente in italiano, come da impostazioni).

Il servizio tra l’altro cerca anche in automatico diverse informazioni, per quanto può: ad esempio, capisce i nomi e li elenca nelle risorse e suddivide il parlato tra le diverse persone.

Già con questo risultato il servizio appare molto comodo e utile, perché il lavoro, che comprende l’audio e la trascrizione, può essere archiviato e catalogato in diverse cartelle, in base alle preferenze dell’utente.

Ma in realtà Plaud Note fa molto di più: è possibile richiedere un riassunto dell’audio, che sarà nel tempo la parte più importante, così come creare una Mappa mentale della registrazione, diversificando i vari argomenti in modo gerarchico (quando possibile). Se l’abbonamento Pro o Unlimited è attivo è possibile anche impostare uno dei vari template, nei quali l’audio viene gestito in base al ruolo definito dal template, come ad esempio partecipante, segretario e così via.

Infine, è anche possibile fare domande direttamente all’AI integrata sul contenuto della trascrizione. Ad esempio, è possibile chiedere informazioni su un determinato argomento (“che cosa hanno detto riguardo il progetto X?”), di elaborare e riassumere tutte le richieste (“che cosa deve fare Matteo la settimana prossima?”) e anche informazioni varie (“che cosa ne pensa il mio manager del mio operato negli ultimi mesi?”) e lasciare che l’AI generi una risposta basandosi sui dati rilevati.

L’interfaccia sia dell’App che del portale può essere usata nella lingua selezionata (italiano compreso), così come l’interazione con l’AI, può essere eseguita nella lingua preferita.

Perché Plaud Note se ho Teams o Zoom?

Di fronte ad una serie di funzioni apparentemente semplici, ma che in realtà non lo sono, appare interessante esplorare il perché un utente dovrebbe investire in un servizio che, probabilmente, si sovrappone a quello già offerto da diverse altre piattaforme business famose come Zoom o Teams.

La risposta cambia molto in base a diversi dettagli: prima di tutto sia Zoom e Teams prevedono queste funzionalità solo nella modalità a pagamento e sono entrambe soggette ai permessi imposti dall’admin. Inoltre ogni azienda si trova tipicamente a scegliere una singola piattaforme, ma come spesso succede, ci si trova ad usarne più di una con i vari clienti e fornitori.

Plaud Note permette invece di centralizzare il contenuto di tutte le call, o di quelle per cui vale la pena tenere la registrazione, in modo trasversale, indipendentemente dalla piattaforma, incluse le telefonate a voce, fattore non da poco.

E con l’uso dell’AI, la centralizzazione di tutte le call, e di conseguenza delle informazioni, può essere una chiave fenomenale per chi è soggetto a molte di queste attività, evitando lo spezzettamento delle risorse.

Quello che manca, a ben vedere, è una integrazione con il calendario, per automatizzare alcuni appuntamenti senza l’intervento manuale. Una funzionalità senza dubbio di nicchia, ma molto utile.

Questioni Legali

Dal punto di vista legale, registrare il contenuto di una conversazione è una attività delicata, possibile ma con alcuni presupposti che è bene conoscere, per evitare spiacevoli conseguenze.

In Italia è legale registrare una chiamata (via voce o in streaming) anche se gli utenti terzi non sono stati informati (ma è buona educazione avvisare comunque) se e solo se chi registra è parte attiva della conversazione, quindi è presente.

È illegale, anche se tecnicamente possibile, registrare una chiamata senza essere presenti, come ad esempio lasciare il registratore in una stanza e uscire (smettendo di essere parte attiva).

Risulta illegale diffondere la registrazione dell’audio (o la trascrizione) attraverso qualunque metodo, senza il consenso esplicito di tutti i partecipanti, perché in questo caso di tratterebbe di reato di trattamento illecito di dati personali o di diffusione illecita di conversazioni private. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio verso le autorità, in alcuni contesti legali.

In definitiva, se un utente registra una conversazione verso una seconda persona o verso terzi, può farlo, avvisando gli utenti per pura cortesia. Lo stesso utente può rileggere la trascrizione o ascoltare la registrazione, ma senza diffonderla in qualunque mezzo (solo per uso personale), a meno di un consenso esplicito.

Prezzi

Di solito, qui a Macitynet, quando facciamo una recensione lasciamo i prezzi alla fine, con qualche accenno al loro peso solamente nelle conclusioni finali, ma in questo caso diamo più corpo alla voce perché è parte integrante dell’offerta.

Il prezzo di Plaud Note è di 169,90 € (stesso della sua controparte mini Plaud NotePin): con questo acquisto l’utente è in grado di usare le funzioni cloud sino a 300 minuti di trascrizione al mese, ma senza funzioni legate all’AI.

Gli utenti che necessitano di più possono optare per il piano Pro (con 1200 minuti al mese) 9,30 €/mese (110,99 €/anno) o il piano Unlimited, che ha le stesse caratteristiche del piano Pro, ma senza limite di minuti, a 20,90 €/mese (249.99 €/anno).

Gli utenti dei piani Pro e Unlimited hanno anche altri benefici, come l’uso dell’AI, un glossario integrato (utile per decifrare meglio diverse parole specifiche e facilitare la trascrizione) e i template, che sono dei modelli applicabili alla trascrizione, suddivisi per tematiche e per utilizzo, che permettono di classificare e usare al meglio il testo estrapolato da un’audio.

Il prezzo, che a ben vedere non è proprio popolare, si allinea con quello che è la richiesta media per questo tipo di servizi in ottica business, considerando anche la presenza di una AI dedicata.

Conclusioni

Dopo svariate prove eseguite un po’ per lavoro, dove diverse call in inglese sono state poi riesaminate più comodamente in italiano, e un po’ per motivi personali, dove abbiamo registrato per curiosità alcune telefonate con amici e colleghi più per provare la curiosa funzionalità di registrazione per induzione , possiamo dire che Plaud Note può diventare, in mani esperte ed esigenti, un aiuto formidabile in quello che è il trantran lavorativo quotidiano.

Dopo un primo periodo in cui ci si orienta all’interno della piattaforma, l’uso dell’AI integrato, unitamente ai riassunti e all’applicazione dei template, diventa comune e davvero molto utile per fare il punto, soprattutto mentale, su quanto detto con i colleghi e i clienti, per evitare di dimenticarsi qualche cosa di importante e, ovviamente, anche per ascoltare qualche cosa che non si è capito durante la call in diretta.

Il device è comodo, sottile e con una batteria che dura tantissimo, molto di più ad esempio del tempo che avevamo a disposizione per questa recensione.

Il prezzo non è del tutto popolare, in linea con gli altri sistemi business più famosi, a cui però bisogna aggiungere il prezzo iniziale del device, ma rimane la possibilità di poterlo usare sempre e in modo orizzontale, che è il vantaggio maggiore rispetto ai sistemi più conosciuti.

Sicuramente non per tutti, ma per un utente a cui serve, un aiuto a cui, una volta abituati, difficilmente ci si rinuncia.

Pro:

• Sottile e pratico

• Batteria davvero capace

• Il servizio cloud è eccellente

Contro:

• Mancano alcuni automatismi di integrazione

• Prezzo importante, specie per il cloud

Prezzo:

• 169,90 € (Plaud Note)

• 169,90 € (Plaud NotePin)

• 22,99 € (Coperchio magnetico, già incluso in confezione)

• 22,99 € (Kit accessori, già incluso in confezione)

• 16,99 € (Custodia Rigida da Trasporto, facoltativa)

Plaud Note è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

