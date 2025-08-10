macOS 26 Tahoe, 15 nuovi salvaschermo e sfondi

In macOS 26 Tahoe, futura versione del sistema operativo per Mac che nel momento in cui scriviamo è disponibile solo per sviluppatori e beta tester, sono presenti nuovi screensaver (salvaschermo) e immagini che è possibile usare anche come sfondi Scrivania.

Aprendo Impostazioni di Sistema > Sfondo ora è possibile scegliere tra 79 opzioni (in Sequoia, la precedente versione di macOS, sono 64). Tra i nuovi “Paesaggi naturali”, abbiamo: “Tahoe di giorno”, “Tahoe di mattina”, “Tahoe di sera” e “Tahoe di notte”, riferimenti al lago Tahoe, un grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada negli Stati Uniti, situato nel confine tra la California e il Nevada, quello che è anche il nome in codice di macOS 26. (da OS X 10.9 in poi, Apple non usa più i nomi dei felini per identificare le versioni dei suoi sistemi operativi ma nomi di luoghi californiani che possono a pieno titolo finire su una cartolina e ancor di più sugli schermi di milioni di Mac in tutto il mondo.

Altre immagini nuove, sono. “Himalaya di giorno”, “Attraverso l’Himalaya”, “IL Gange”, “Costa di Goa”, “Ghansali dall’alto”, “Picchi dell’Himalaya”, “Giardini del tè dall’alto”, “Guardini di tè di giorno”, “Spiagge di Goa”, “Bacino artificiale di giorno”.

Di quattro nuovi salvaschermi a tema Tahoe abbiamo già parlato qui. aprendo Impostazioni di Sistema e selezionando (sulla colonna a sinistra) la voce “Sfondo” è possibile selezionare lo sfondo dinamico “Tahoe” e attivare il salvaschermo associato, disponibile sia in modalità Light che Dark.

Quando arriva la versione definitiva di macOS 26?

Al momento, la beta di macOS 26 Tahoe è disponibile solo per gli sviluppatori e i beta tester. La beta pubblica è disponibile da luglio tramite il programma Apple Beta Software a partire da questa pagina dedicata del sito Apple. Il rilascio definitivo è previsto in autunno come aggiornamento gratuito. L’elenco dei Mac compatibili è disponibile a questo indirizzo.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolodi macitynet.