Recensione Samsung Galaxy S25, tra i migliori smartphone compatti

Pubblicità

La strategia di samsung nel rilascio annuale della propria linea Galaxy sembra somigliare sempre più a quella Apple. A distanza di 365 giorni dal modello precedente, la casa sud coreana rilascia un terminale molto simile al predecessore, senza stravolgerlo, ma con qualche miglioria che, puntualmente, sembra fare la differenza, in grado di gettare nel “panico” gli utenti, indecisi se aggiornare il proprio modello, o meno. A distanza di un mese dal rilascio, ecco cosa pensiamo del Samsung Galaxy S25.

L’unboxing del Galaxy S25 è tra i più immediati che si possa descrivere: in confezione solo lo smartphone e il cavo di ricarica USB-C. Null’altro, se si esclude l’adesivo che ricopre il display, sul quale non viene pre applicata alcuna pellicola. Del resto, lo spessore della confezione ridotto ad appena 3 cm lascia presagire che al suo interno c’è davvero poco.

Fuori della scatola S25 è praticamente un S24. Dal punto di vista del design non c’è molto da dire e forse è meglio così, considerando che il design raggiunto dalla serie S è probabilmente tra i più apprezzabili dell’intero panorama di smartphone.

Si tratta di un terminale davvero elegante e raffinato, che si tiene bene in mano e che sembra essere delle dimensioni ideali per chi vuole ancora uno smartphone maneggevole, ma con un display comunque ampio per sfruttare a pieno le funzioni offerte.

Certo, chi si aspettava un cambiamento significativo dal 2023, data di rilascio del Galaxy S23 resterà deluso, ma come già detto in apertura sembra di rivivere la strategia di Apple con i suoi iPhone. E proprio a quest’ultimo che S25 (cosi come i diretti predecessori) sembra ispirarsi, con un design “a mattoncino”, con display flat e angoli comunque arrotondati.

La parte frontale è interrotta solo dal modulo camera frontale, innestato sulla parte superiore del display, mentre il retro offre le classiche tra fotocamere poste in posizione verticale. Lato sinistro completamente pulito, lato destro con bilanciere del volume e tasto stand by, cui è affidato anche il compito di richiamare l’assistente AI e al quale si possono dare altre funzioni.

One UI

A proposito di funzioni. Galaxy S25 migliora certamente nel software, ma non è un merito del terminale, bensì della nuova versione della Samsung One UI, che il produttore ha davvero infarcito di opzioni.

Senza ombra di dubbio, al netto di pareri personali, la One UI 7 è la più bella interfaccia che Samsung abbia rilasciato. Certo, rimane davvero complessa e complicata, tanto che si fatica a trovare opzioni e funzionalità che su altri smartphone sono invece alla portata di click. Facciamo solo alcuni esempi per capire a cosa ci riferiamo.

Scegliendo la navigazione a gesti, quella che ormai va per la maggiore, si fatica a trovare l’opzione per nascondere la barra di navigazione in basso. Anche girovagando tra i menù e sottomenù non si riesce a trovare. Si scopre, allora, che è necessario scaricare l’app NavStar di Samsung, che a suo volta si trova all’interno di un’altra app di Samsung, Good Lock. Da qui è necessario abilitare le funzioni extra per poi dover ritornare nel menù della barra di navigazione e vedere abilitata la funzione per nascondere la barra.

Ancora, giusto a titolo di esempio, la possibilità di cambiare icone, scegliendo tra quelle terze parti presenti su Google Play Store. E’ possibile farlo, ma solo dopo aver scaricato un’app Samsung, Theme Park, all’interno della quale dover creare un tema, salvarlo, per poi poter finalmente cambiare icone.

Quest’ultima funzione, come quella della barra e di chissà quante altre, fono funzioni che su tutti gli altri smartphone Android si trovano nei consueti menù di sistema, mentre qui sembra tutto così inutilmente complicato.

Insomma, sembra che Samsung ce la stia mettendo tutta per creare un sistema operativo che sia completo e affidabile. Ci sta riuscendo, ma un po’ di semplificazione non guasterebbe. Inoltre, ci sono ancora funzioni che, sulla carta, sembrano davvero essere interessanti, ma che all’atto pratico necessitano sicuramente di essere riviste.

La barra Now Brief ne è un chiaro esempio: dovrebbe essere un hub in cui l’utente ottiene consigli personalizzati, contenuti e azioni suggerite in determinati momenti della giornata, come al risveglio o prima di andare a letto. Bella idea, ben implementata dal punto di vista software, ma a tratti inutile, anche se con l’utilizzo quotidiano vengono mostrati sempre più contenuti. Al momento non sono tantissimi.

Ancora, la possibilità di ricevere notifiche live all’interno di Now Bar. Bellissima idea, che ricalca le attività live di Apple. Per un utente Android potrebbe essere una vera rivoluzione, anche semplicemente per i risultati degli eventi sportivi, ma che all’atto pratico si traduce in una funzione non perfettamente funzionante. Abbiamo testato i risultati sportivi, ma sembra che i tempi di aggiornamento non siano proprio in tempo reale.

Non parliamo dell’app camera, perché ci torneremo in seguito: quella stock restituisce foto normali, mentre Samsung nasconde un’app proprietaria che invece restituisce risultati molto migliori.

Nel complesso, si sente che One UI è differente da qualsiasi altra esperienza utente Android. Tra le più personalizzabili e affidabili al momento, ma non certamente perfetta.

Prestazioni

Che dire delle prestazioni: S25 è tra i terminali più performanti nella fascia alta dalle dimensioni compatte. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che tra le principali migliori e novità di questo terminale c’è il processore Snapdragon 8 Elite, peraltro personalizzato e ottimizzato per Galaxy.

Qualcomm ha spinto al massimo per questo terminale i due core Oryon principali, overcloccandoli di 0,15 GHz, portando questi chip a prestazioni davvero impareggiabili.

Agli amenti dei numeri su carta, i test benchmark dimostrano come Galaxy S25 possa essere utilizzato come punto di riferimento nel settore, sia quando viene confrontato con iPhone 16 Pro, sia in paragone ad altri smartphone Android. Non è certamente imbattibile in tutte le sue specifiche, ma questo compatto Galaxy S25 possiede prestazioni che meritano davvero attenzione.

Inutile dire che lo smartphone risulta praticamente fulmineo in tutti i suoi utilizzi, sia nell’apertura, che nel passaggio da un’app all’altra.

Display

Anche qui poche novità rispetto al precedente modello. Il Galaxy S25 vanta un display eccezionale: luminoso, ricco di colori e con una fluidità sorprendente durante lo scorrimento di app e pagine web. La minima distanza tra il vetro e lo schermo fa sembrare gli elementi come sospesi appena sotto la superficie. Anche in questo caso non è il più luminoso sul mercato, ma è assolutamente,ente degno di nota.

Il pannello brilla anche sotto luce diretta del sole, rendendo lo smartphone ideale per scattare foto in giornate soleggiate oppure da utilizzare come schermo per pilotare un drone.

Quello che probabilmente deve essere migliorato è lo scanner di impronte digitali integrato nel display. E’ certamente affidabile e preciso, ma non tra i più veloci presenti sul mercato. Capita anche dover ripetere la scansione dell’impronta, soprattutto se si utilizzano pellicole.

Per fortuna, la combinazione tra sblocco del volto e Touch ID permette di sbloccare sempre il terminale in pochi istanti.

Fotocamere

Anche qui: sulla carta poche novità, ma all’atto pratico tante migliorie. Il Galaxy S25 offre una gamma fotografica davvero notevole, capace di catturare immagini eccellenti. Come da copione Samsung, le fotocamere tendono a saturare i colori in modo marcato. Nonostante la resa non sia esattamente fedele alla realtà, rende le foto davvero scenografiche.

Inoltre, come già anticipato, Samsung decide ancora una volta di nascondere le migliori funzionalità all’utente. L’app Camera non è la sola che potrete usare, anzi, il consiglio è di scaricarne un’altra.

All’interno dell’app camera, sotto il menù “altro”, è disponibile la modalità Expert RAW, che scarica una seconda app, stand alone, sempre di Samsung. Differentemente da quanto si possa pensare, l’app non è progettata per scattare solo foto RAW, ma consente anche il classico scatto Jpeg.

Come già anticipato, sulla carta il Galaxy S25 presenta lo stesso sistema fotografico della serie Galaxy S22, composto da una fotocamera principale da 50 MP, una teleobiettivo da 10 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e una selfie da 12 MP con autofocus.

La fotocamera principale offre scatti nitidi e ben dettagliati, con un’ampia gamma dinamica e colori vivaci, perfetti per ritratti versatili grazie anche alle modalità 1x, 2x e 3x.

La fotocamera principale produce immagini pulite con un buon livello di dettaglio, un’ampia gamma dinamica e colori vivaci. La qualità dell’immagine è simile a quella dell’anno scorso. In alcuni casi le foto non sono così nitide come ci si aspetterebbe, almeno usando l’app stock. Con Expert RAW si notano miglioramenti significativi. Il contrasto è generalmente buono, ma in condizioni di illuminazione più complesse, come scene in controluce, le foto possono apparire un po’ piatte.

Gli scatti in modalità Ritratto offrono una buona separazione del soggetto e un effetto bokeh piacevole, ma la definizione dei tratti del viso è più morbida rispetto alle foto normali. La differenza è particolarmente evidente con il teleobiettivo 3x.

Non ci sono cambiamenti nella fotocamera frontale, ma in questo caso si tratta di una buona notizia, considerando che i selfie dell’ S24 erano certamente da elogiare. L’autofocus garantisce che il soggetto sia sempre ben esposto, con toni della pelle naturali, ottimi colori, un’ampia gamma dinamica e un buon livello di dettaglio.

Come la maggior parte degli smartphone, Galaxy S25 attiva automaticamente la modalità Notte quando necessario anche il sistema è piuttosto conservativo e preferisce rimanere in modalità Foto standard, a meno che la scena non sia molto buia.

Le foto in notturna hanno una buona gestione della gamma dinamica, mantenendo bene le luci ma con ombre non molto illuminate. Anche in questo caso, sembra che l’app Expert migliori i risultati delle foto.

Autonomia

Con una batteria così piccola, di appena mAh 3.885 mAh, c’era da preoccuparsi. E invece, durante lo nostre prove, lo smartphone si è comportato davvero bene. Al di là del primissimo giorno, che è passato tra configurazioni varie e prove su prove, nei giorni a venire siamo arrivati a sera con una percentuale sempre superiore al 20%. Evidentemente dietro c’è una ottimizzazione particolarmente efficace, che permette al terminale di consumare davvero poco nei periodi di non attività. Peraltro, le nostre prove si sono sempre svolte con always on display acceso.

Conclusioni e consigli per l’acquisto

Il Samsung Galaxy S25 si conferma come uno smartphone di fascia alta, particolarmente indicato per chi cerca prestazioni elevate e un design elegante in un dispositivo maneggevole. Pur presentando un aspetto e specifiche simili al modello precedente, il S25 offre aggiornamenti che ne rafforzano la posizione di riferimento nel segmento premium, soprattutto in termini di performance e qualità dell’immagine.

Di certo è consigliato a chi non possiede un Galaxy S24, ma per coloro che hanno un dispositivo più datato o che vogliono passare all’ecosistema Samsung.

Il software One UI 7 rappresenta un ulteriore punto di forza, offrendo numerose opzioni di personalizzazione. Tuttavia, la sua complessità – con alcune funzioni nascoste in app separate come NavStar e Theme Park – può risultare poco intuitiva per alcuni utenti, richiedendo uno sforzo in più per sfruttare appieno le potenzialità del sistema.

Pro

Prestazioni elevate, supportate da un processore Snapdragon 8 Elite personalizzato e core overcloccati

Design elegante, raffinato e maneggevole, con dimensioni ideali.

Display di alta qualità, luminoso e con una riproduzione cromatica eccellente.

Sistema fotografico completo e versatile, con ottime capacità in condizioni di luce variabile.

One UI 7 ricca di funzionalità e personalizzabile.

Contro

Design non certamente originale

Complessità nell’uso della One UI 7

Scanner di impronte digitali integrato nel display non tra i più rapidi sul mercato.

Alcune funzionalità, come le notifiche live per eventi sportivi, non funzionano sempre in tempo reale

Il prezzo di listino del modello in prova, la variante 12+256 GB è di 989 euro. In realtà, lo si trova sempre ad uno street Price notevolmente inferiore.

Sto caricando altre schede...