Volkswagen torna ai pulsanti fisici nelle auto

Volkswagen ha deciso che tornerà a sfruttare pulsanti fisici in tutti i suoi veicoli dopo aver proposto negli ultimi anni esclusivamente contrlolli touch su molti modelli di auto.

Andreas Mindt, design chef del gruppo, ha definito “sbagliata” la precedente scelta di eliminare pulsanti fisici.

“Dalla ID. 2all in poi avremo pulsanti fisici per le cinque funzioni più importanti: il volume, il riscaldamento su ciascun lato della vettura, sistema di ventilazione, luce di emergenza”, ha spiegato Mindt. “Non è un telefono, è un auto”.

Questo non significa che i touch screen spariranno dalle nuove vetture Volkswagen, ma che i conducenti potranno disporre di controlli fisici per le funzioni utilizzate più di frequente.

Come accennato, i controlli fisici saranno disponibili a partire dal SUV ID. 2all che dovrebbe arrivare tra non molto sul mercato europeo.

Decisioni simili non sono nuove: lo scorso anno Hyundai aveva deciso di lasciare i controlli fisici per funzioni importanti, come ad esempio la regolazione del volume o dell’aria condizionata; uno studio della divisione statunitense dell’azienda aveva dimostrato che le persone tendono a volere meno touchscreen rispetto a prima e che offrire tutte le funzioni esclusivamente da un display, non è sempre gradito dagli utenti. “”Mentre aggiungevamo schermi [di infotainment] integrati nei nostri veicoli, abbiamo anche provato a inserire controlli basati su touchscreen, ma la gente non li preferiva”, aveva riferito Hyundai. “Nei test con il nostro focus group, ci siamo resi conto che le persone si stressano, si infastidiscono e si arrabbiano quando vogliono controllare qualcosa in un momento difficile, ma non ci riescono”.

Nel 2022 da uno studio della rivista svedese “Vi Bilägare” è emerso che le persone in auto preferiscono controlli manuali (manopole e controlli fisici) per molte funzioni come ad esempio la sintonizzazione radio o il controllo delle temperature.

