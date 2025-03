Anche Brother adesso rende impossibile usare toner di terze parti con le stampanti

Pubblicità

Louis Rossmann, un riparatore/YouTuber che si è fatto notare per tutta una serie di video nei quali illustra procedure per la riparazione di Mac e che in passato ha avuto vari battibecchi con Apple, in uno dei suoi ultimi video punta il dito contro Brother, azienda nota per stampanti e multifunzione varie.

Secondo Rossmann, anche Brother ora ha “abbracciato il lato oscuro” e con gli ultimi aggiornamenti firmware di alcune stampanti impedisce non solo di usare toner di terze parti ma anche di controllare e modificare l’allineamento di stampa con i modelli che stampano a colori.

Rossmann parla di un silenzioso cambio di rotta, spiegando che ha sempre suggerito l’uso di stampanti di questa marca quando qualcuno lamentava l’impossibilità di usare cartucce e toner compatibili con stampanti di produttori quali HP e Canon (quest’ultima in molti casi impedisce anche di effettuare la scansione dei documenti quando è esaurito il toner o la cartuccia della stampante).

Secondo Rossmann, Brother ora si comporta come gli altri produttori, e il riparatore riferisce di non sapere consigliare un brand alternativo per le stampanti/multifunzione, parlando di diritti di proprietà negati (impossibile fare ciò che si vuole con il proprio dispositivo).

Da notare che il produttore non mette a disposizione i vecchi firmware e quindi, se si aggiornano alcune stampanti, non è possibile ripristinare la modalità di funzionamento precedente (e quindi la compatibilità con i toner di terze parti). A chi usa modelli che non sono stati ancora aggiornati, Rossmann consiglia di non installare eventuali firmware proposti dal produttore “per impedire aggiornamenti pensati contro i consumatori”.

