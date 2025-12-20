Recensione Aspirapolvere senza fili Samsung Jet 85 Pro, potenza e versatilità in un solo dispositivo

Anche Samsung, naturalmente, partecipa al valzer dei prodotti hi tech quando si tratta della pulizia smart della casa. Tra i prodotti più gettonati del momento Jet 85 Premium, che si pone come una scopa elettrica senza fili completa, progettata non solo per aspirare, ma anche per lavare i pavimenti, anche se con una prospettiva originale e diversa da quella di molti altri concorrenti. Ecco perché.

E’ importante partire dall’uboxing del prodotto, anche perché rivela una dotazione infinita di accessori. Spacchettare questa Jet 85 ci ha portato via veramente del tempo. Si parte con il motore centrare, dove insiste anche il cestello che contiene la polvere. Poi il tubo rigido, che può essere collegato a numerose spazzole presenti all’interno della confezione.

Si va’ da quella più piccola, dedicata agli animali domestici, a quella più grande, la principale, per aspirare la polvere su tutte le superfici. Ancora, è presente una prolunga flessibile, un tubo per raggiungere gli angoli più difficili, oltre alla spazzola per divani e a quella rotativa a spruzzo con i moci rotanti, che di fatto trasforma l’aspirapolvere in uno strumento per lavare il pavimento.

Ovviamente, non manca la batteria principale da alloggiare sul corpo principale e una docking da muro, per caricare e reggere in piedi l’aspirapolvere, dotato anche di due alloggiamenti per tenere in ordine le spazzole presenti in confezione.

Non finisce qui, perché oltre ai moci classici, sono presenti anche 10 tamponi bagnati e adesivi, monouso, per la pulizia dei pavimento.

Insomma, la dotazione di servizio è piuttosto articolato, senza dimenticare neppure il piccolo serbatoio d’acqua, da installare sulla spazzola con i moci per bagnare il pavimento prima della pulizia.

È un dispositivo, lo si capisce, che punta tutto sulla versatilità e sulla facilità d’uso, grazie a un design leggero e a una dotazione di accessori davvero ricca.

Prime Impressioni e Design

Appena tirato fuori dalla scatola, il Jet 85 Pro colpisce per la sua leggerezza. Attenzione che leggerezza, in questo caso, non fa affatto rima con delicatezza. L’aspirapolvere restituire una sensazione di dispositivo certamente premio, ben assemblato, con plastiche dure e certamente resistenti.

Sollevarlo è semplice, il che rende le sessioni di pulizia molto meno faticose, anche quelle con i moci, sebbene non vi sia il classico rullo che spinge in avanti l’aspirapolvere. Diremo di più sulla spazzola a spruzzo dopo, qui basti anticipare che – una volta accesa – sembra quasi fluttuare nel pavimento, rendendola assolutamente maneggevole.

Caratteristiche tecniche

Jet 85 è una scopa elettrica senza fili con motore HexaJet, che genera fino a 210 W di potenza di aspirazione con una velocità di rotazione di 135.000 giri/min, supportato dalla tecnologia multiciclonica Jet Cyclone (9 vortici e 27 ingressi) per ottimizzare il flusso d’aria e ridurre le perdite di potenza.

Il sistema di filtrazione multistrato – promette il produttore – permette di trattenere il 99,999% delle polveri sottili e degli allergeni. La maneggevolezza di cui accennavamo sopra è dettata anche da corpo macchina che pesa appena 2,43 kg così da facilitare anche la manovrabilità.

Quanto ad autonomia, quella dichiarata raggiunge i 60 minuti grazie alla batteria rimovibile che – stando ai dati forniti da Samsung – mantiene il 70% delle prestazioni originali fino a 500 cicli di ricarica.

Durante le nostre prove, in effetti, siamo riusciti a coprire un’ampia superficie senza dover ricorrere alla ricarica, potendo tranquillamente pulire un’area di oltre 110 metri quadrati, senza la preoccupazione della presa elettrica.

Come aspira

Lo abbiamo testato principalmente su superfici dure, anche se la spazzola la Jet Dual Brush consente di passare anche a tappeti, senza dover intervenire manualmente sul rullo. Abbiamo preferito utilizzare quasi sempre il livello medio di aspirazione, che ci è parsa essere la migliore combinazione possibile tra risparmio di energia e potere di aspirazione.

La spazzola a rullo in dotazione in questo modello riesce a trattenere briciole e sporco più fine e sottile meglio di quanto non facciano le classiche spazzole con le setole, che spesso rischiano di “sparare” a distanza le briciole più piccole, restituendo. una sensazione di frustrazione.

Anche la spazzola pet inclusa in confezione riesce a dare il meglio di se su divani, sedili di auto e cucce per animali, anche se non sembra sempre lavorare al meglio su tappeti sottili e più leggeri. Naturalmente è studiata per rimuovere in modo efficace i peli di animali, cosa che gli riesce molto bene anche grazie ad uno speciale inserto a “V” che raccoglie i peli, che vengono poi tagliati in pezzi più piccoli dal grinder autopulente per ridurre il rischio di aggrovigliamento.

Ergonomia e rumorosità sono i punti in cui Samsung Jet 85 Premium brilla davvero. Il peso, ribadiamo, è davvero contenuto in poco più di 2 kg, con un bilanciamento davvero ben studiato, che lo fa apparire addirittura anche più leggero, dunque ottimo per un uso prolungato.

L’impugnatura è davvero comoda, rendendo la manovrabilità negli spazi ottima, anche in quelli più stretti. Ottima anche la rumorosità, davvero contenuta, così da consentire pulizie a qualsiasi orario, senza disturbare troppo i vicini, soprattutto per chi abita in condominio.

Il sistema di svuotamento è piuttosto semplice: il contenitore posto sulla parte alta si stacca e si svuota, senza particolari difficoltà.

Lavaggio

E’ qui che Samsung Jet 85 Premium si discosta particolarmente dalle altra lavasciuga disponibili sul mercato. La spazzola in dotazione con i due modi rotanti, infatti, è idonea solo al lavaggio e non all’aspirazione. Mentre altri competitor sul mercato optano per una soluzione ibrida in cui si aspira e si lava allo stesso tempo, questa Jet 85 Premium si concentra solo e soltanto sul lavaggio.

La soluzione ha i suoi contro, ma anche i suoi pro. Tra i primi si annovera l’impossibilità di usarla come soluzione completa per aspirazione e lavaggio nello stesso tempo. Il risvolto della medaglia, però, è assolutamente positivo.

Questo perché la Jet 85 Premium consente di essere utilizzata in modo simile ad un classico socio, dove l’utente può scegliere di imprimere comunque una leggera forza sul pavimento, per rimuovere ad esempio macchie incrostate. La spazzola risulta leggermente ammortizzata, proprio per consentire questa leggera pressione che consente di scrostare macchie, che altra lavapavimenti a rullo non riuscirebbero invece a rimuovere.

C’è da dire che il serbatoio dell’acqua è davvero piccolo e, peraltro, i due soci non vengono inumiditi automaticamente. La soluzione scelta da Samsung, se così possiamo dire, non è propriamente smart, ma è assolutamente efficace. In pratica, poco sopra i moci è presente sulla spazzola un ugello, attivato manualmente dall’utente tramite la pressione di un tasto, che spruzza acqua al bisogno.

La soluzione potrebbe non sembrare tra le più comodo, anche se in effetti nel quotidiano ci siamo trovati molto bene. In questo modo, infatti, è l’utente che sceglie il grado di acqua da rilasciare sul pavimento, così da non dover necessariamente bagnare tutto il pavimento con la stessa quantità di acqua.

Inoltre, anche se il metodo di spruzzo è manuale, abbiamo notato che una semplice pressione rilascia una quantità d’acqua in grado di lavare una superficie piuttosto ampia, così da non dover agire spesso sul pulsante di rilascio acqua. C’è anche da dire che i modi rotanti creano sul pavimento una sorta di effetto lievitazione, che consente massima manovrabilità e leggerezza anche quando si lava, sebbene non ci sia né rullo, ne ruote motorizzate, a spingere avanti e indietro la scopa.

Conclusioni

La Samsung Jet 85 Premium si afferma come una soluzione estremamente versatile e completa per la pulizia domestica, distinguendosi dalla concorrenza per una scelta progettuale precisa: separare nettamente l’aspirazione dal lavaggio per massimizzare l’efficacia di entrambe le fasi.

Sebbene rinunci alla comodità del “tutto in uno” simultaneo, guadagna in maneggevolezza e capacità di pulizia profonda, offrendo un dispositivo leggero, silenzioso e ricco di accessori che trasforma la cura della casa in un’attività meno faticosa e più mirata, capace di agire con forza anche sulle macchie più ostinate grazie al controllo più manuale.

Pro

Dotazione eccezionale con un set di accessori molto ricco;

Ergonomia e Leggerezza

Efficacia del lavaggio

Potenza e Autonomia: Motore HexaJet da 210 W e batteria che copre fino a 60 minuti

Controllo dell’acqua

Spazzola a rullo e pet

Contro

Non aspira e lava contemporaneamente

Sistema idrico non troppo “smart”

50 euro in meno sul listino non dispiacevano

Il listino ufficiale è di 499 euro. Il prezzo è giustificato dalla miriade di accessori, ma a 50 euro in meno sarebbe davvero il top. Potete acquistarla a partire da questa pagina di Amazon.