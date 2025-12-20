Recensione Nothing Ear (3), l’evoluzione premium degli auricolari trasparenti con Super Mic integrato

Nothing ha presentato in autunno la terza generazione numerata dei propri auricolari true wireless, dopo un momento di confusione nomenclaturale che aveva visto l’eliminazione dei numeri. Con un prezzo di listino di 179 euro per il mercato europeo, le Nothing Ear (3) si posizionano nella fascia alta del portafoglio audio del brand londinese, segnando un incremento significativo rispetto ai 149 euro delle generazioni precedenti.

L’azienda abbandona il design completamente in plastica dei modelli precedenti, introducendo una custodia con struttura in alluminio riciclato che offre maggiore solidità e percezione premium, pur mantenendo l’iconica estetica trasparente. La vera novità distintiva risiede nell’introduzione del sistema Super Mic, un microfono aggiuntivo integrato direttamente nella custodia di ricarica, concepito per migliorare significativamente la qualità delle chiamate vocali e delle registrazioni.

Sto caricando altre schede...

Nothing Ear (3): design

Gli auricolari Nothing Ear (3) conservano il design del precedente modello con elementi trasparenti, ma la struttura del case non è più interamente in plastica: la parte interna e i bordi sono ora realizzati in alluminio, mentre il fondo e la scocca superiore rimangono in materiale plastico.

La gamma cromatica prevede due varianti: bianco, con elementi in grigio e nero, e una versione completamente nera. Elementi come il coperchio trasparente e la cerniera rimangono in plastica, mentre i magneti di chiusura risultano solidi ma non eccessivamente resistenti, garantendo un’apertura agevole.

Le dimensioni degli auricolari si attestano su 30,5×21,5×20,75mm con un peso di 5,2 grammi per singolo elemento, mentre la custodia misura 55,5×55,5×22,25mm per 71,4 grammi complessivi includendo gli auricolari. Gli Ear (3) risultano ben costruiti e molto comodi da indossare, con corpo leggero e solido, controlli facilmente raggiungibili mediante la tecnica del “pinzaggio” dell’astina con due dita, e un’ottima ergonomia generale.

Una novità importante è rappresentata dall’antenna metallica integrata sugli auricolari, spessa solamente 0,35mm, che oltre a migliorare l’estetica aumenta la ricezione e la stabilità del segnale Bluetooth, ottimizzando quindi anche la qualità audio. La certificazione IP54 garantisce resistenza a polvere, sudore e pioggia leggera.

Nothing Ear (3): Super Mic

Il sistema Super Mic consiste in un doppio microfono con tecnologia di filtraggio ambientale integrato nella custodia di ricarica, capace di isolare la voce e ridurre il rumore circostante fino a 95dB, garantendo chiamate nitide in qualsiasi contesto semplicemente avvicinando la custodia alla bocca (massimo 15cm di distanza).

Il Super Mic è utilizzabile per chiamate, videochiamate, note vocali e alcune applicazioni di registrazione, compatibile con le applicazioni più diffuse e attivabile tenendo premuto il tasto Talk sulla custodia, con un vistoso LED laterale di segnalazione. Su iPhone l’integrazione risulta quasi perfetta, permettendo l’utilizzo in praticamente ogni app, comprese Telegram e WhatsApp; su Android, invece, l’esperienza al momento è più limitata, dipendendo dagli sviluppatori di terze parti.

Nei test, il Super Mic ha convinto abbastanza: può dare una mano quando il rumore di fondo è troppo alto, come una chiamata in treno o nel traffico, ma anche per alzare la qualità delle videochiamate rendendo la voce in maniera più naturale e calda.

I microfoni integrati negli auricolari Nothing Ear (3) funzionano già molto bene e la necessità di estrarre il case per utilizzare il Super Mic appare più un esercizio di stile che una reale esigenza quotidiana, offrendo vantaggi tangibili principalmente in situazioni estreme come call in treno o ambienti sovraffollati. Ogni auricolare è, infatti, dotato di tre microfoni direzionali e di un’unità di rilevamento vocale a conduzione ossea (VPU: Voice Pick-up Unit), capace di captare le micro-vibrazioni della mascella e del condotto uditivo.

Sto caricando altre schede...

Nothing Ear (3): qualità audio

Gli Ear (3) migliorano l’ascolto grazie a un nuovo driver da 12mm con un’area radiante più ampia del 20%: i dati tecnici indicano un incremento dei bassi di circa 6dB, alti più brillanti di 4dB e una distorsione ridotta rispetto al modello precedente. Il diaframma del driver è stato reso più flessibile ai bordi per bassi più profondi e più rigido al centro per alti più cristallini.

La membrana adotta una struttura ibrida in PMI e TPU, scelta che coniuga rigidità e leggerezza nella cupola per la definizione delle alte frequenze, con una sospensione più spessa e flessibile capace di spingere meglio i bassi. Il supporto ai codec include AAC, SBC, LDAC e LHDC 5.0, garantendo la riproduzione di contenuti audio ad alta risoluzione.

Il risultato alle orecchie si traduce in auricolari che suonano estremamente bene, con il “trucco” per ottenere il massimo rappresentato dal formidabile equalizzatore avanzato che Nothing mette a disposizione. La qualità generale risulta elevata, con audio ampio, potente e dettagliato: alti cristallini, medi morbidi, voci naturali e bassi ben definiti e profondi.

I Nothing Ear (3) hanno un impatto più corposo e fisico in basso, senza mai diventare invadenti o sbilanciati, mentre i medi sono più pieni. Una volta trovate le impostazioni EQ giuste, questi auricolari sanno dire la loro con una splendida voce, offrendo bassi profondi, alti ben calibrati e il supporto ai codec per l’audio lossless.

Cancellazione del Rumore

La cancellazione attiva del rumore delle Nothing Ear (3) presenta tre livelli d’impostazione (Basso, Medio, Alto), più la modalità Adattivo che regola automaticamente il livello di riduzione del rumore in base all’ambiente circostante, e la modalità Trasparenza che consente di percepire chiaramente l’ambiente anche indossando le cuffie.

Il sistema aggiornato sfrutta l’intelligenza artificiale per adattare in tempo reale i filtri di soppressione, con monitoraggio ogni 600 millisecondi e regolazioni automatiche per compensare perdite di isolamento o cambiamenti ambientali. L’ANC raggiunge fino a 45dB di riduzione del rumore, sebbene nella pratica la differenza con le Ear (2) sia minima, senza rappresentare un salto netto rispetto allo scorso anno.

Sto caricando altre schede...

Applicazione Nothing X

L’app Nothing X per iOS e Android presenta un’interfaccia in italiano dalla grafica curata, completa e di facile utilizzo. Le funzionalità principali includono:

Profilo audio personalizzato : test audiometrico che misura la sensibilità di ascolto individuale delle diverse frequenze, regolando di conseguenza le impostazioni dell’equalizzatore.

: test audiometrico che misura la sensibilità di ascolto individuale delle diverse frequenze, regolando di conseguenza le impostazioni dell’equalizzatore. Equalizzatore : disponibile sia tramite preset semplici che a 8 bande per interventi customizzati.

: disponibile sia tramite preset semplici che a 8 bande per interventi customizzati. Audio spaziale : particolarmente efficace per film e contenuti gaming.

: particolarmente efficace per film e contenuti gaming. Bass Enhance : miglioramento automatico per le frequenze basse con 5 livelli selezionabili.

: miglioramento automatico per le frequenze basse con 5 livelli selezionabili. Controlli personalizzabili: gestione di diversi tipi di tap e pressioni completamente configurabile.

L’integrazione con ChatGPT permette comandi vocali avanzati direttamente dagli auricolari, mentre la funzione di registrazione diretta dalla custodia tramite il pulsante Talk consente di prendere note vocali sincronizzate e trascritte automaticamente sull’app Nothing X.

Nothing Ear (3): autonomia e connettività

Gli auricolari Nothing Ear (3) consentono fino a 10 ore di ascolto (90 minuti in più rispetto alla generazione precedente) e fino a 38 ore totali con la custodia. Con ANC attivo l’autonomia si assesta sulle 5,5 ore, che diventano circa 22 ore complessive con la custodia.

Con appena 10 minuti di ricarica via USB-C si ottengono fino a 10 ore di riproduzione (con ANC disattivato). Le cuffie possono essere ricaricate completamente in 70 minuti con cavo o in 120 minuti totali in modalità wireless. Nei test reali, utilizzando anche il codec LDAC, l’autonomia risulta inferiore, con le Ear (3) che raggiungono le 3,5 ore circa.

La connettività si affida al Bluetooth 5.4 con supporto a Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair e modalità a bassa latenza sotto i 120ms, per un accoppiamento rapido e stabile con i dispositivi più diffusi. Il sistema supporta la connessione multipoint, permettendo di collegarsi simultaneamente a due dispositivi.

Nothing Ear (3): Pro e Contro

Pro

Super Mic

Qualità audio eccellente

Materiali premium

ANC avanzato

App completa

Autonomia migliorata

Contro

Prezzo aumentato

Super Mic limitato su Android e di utilità limitata

Nothing Ear (3): Disponibilità e prezzo

Le Nothing ear (3) si posizionano al di sopra delle entry-level ear (a) proposti a €99 e delle “standard” ear che costano €149, configurandosi come la scelta premium per chi desidera la migliore tecnologia in-ear di Nothing. L’azienda ha deciso consapevolmente di alzare l’asticella e giocare in un campionato diverso rispetto a prima: gli Ear (3) non sono gli auricolari a buon mercato da consigliare al pubblico mainstream, ma un prodotto premium con soluzioni tecniche innovative.

Gli ear (3) non si limitano a evolvere il design iconico con materiali premium come l’alluminio, ma offrono miglioramenti sostanziali nella qualità del suono grazie a un nuovo driver e in quella della connettività con un’antenna più performante. La vera innovazione è il Super Mic integrato nel case, una funzione che ridefinisce l’esperienza delle chiamate in mobilità risolvendo un problema concreto degli utenti.

Nothing Ear (3) è un aggiornamento convincente che eccelle in termini di design, caratteristiche e funzionalità innovative, con il Super Mic che rappresenta un punto di vendita davvero unico. Con un prezzo consigliato di €179, gli Ear (3) si promuovono grazie all’ottima resa audio e al pacchetto completo di funzionalità.

Potete acquistarli sul sito del produttore o su Amazon.

Sto caricando altre schede...