Trasforma i filmati sfocati in 4K con Aiarty Video Enhancer 3.0 ora a -36% e -5€ per Natale

Chissà quante volte vi sarà capitato di lavorare con riprese realizzate in condizioni non ottimali, oppure con vecchi filmati che meritavano una seconda vita; ebbene, l’aggiornamento Aiarty Video Enhancer V3.0 introduce alcuni strumenti utili proprio a chi desidera ottenere risultati più puliti senza dover cambiare continuamente software.

Con la promozione del Natale attualmente in corso, che offre fino al 36% di sconto sulla licenza a vita utilizzabile su 3 dispositivi, potrebbe essere l’occasione giusta per integrarlo nel proprio flusso di lavoro.

Le novità della versione 3.0

Una delle novità più rilevanti di questo aggiornamento riguarda il controllo del Denoise e del Deblur, due funzioni che permettono di gestire il rumore e le leggere sfocature dovute a una insufficiente stabilizzazione in maniera molto più precisa, sostanzialmente tendendo a mantenere texture e dettagli per evitare quella sensazione artificiale che spesso caratterizza gli interventi troppo aggressivi.

https://www.youtube.com/watch?v=b547JCy9nyA

Interessanti inoltre il Turbo Mode e il nuovo Step Mode che permettono di adattare il processo alle necessità del momento. Ad esempio chi deve lavorare su molte clip insieme può sfruttare il processo in batch, mentre chi ha bisogno della massima resa può lasciare che il software si prenda il tempo necessario. In ogni caso tutte le elaborazioni avvengono in locale, il che è particolarmente rilevante dal punto di vista della privacy.

https://www.youtube.com/watch?v=IcF_5MD5dTM

Sul fronte della risoluzione, la funzione di Upscale consente di portare i video a 2x, 4x o direttamente al 4K, ma anche di mantenere la stessa risoluzione applicando solo le correzioni (x1) nei casi in cui si voglia sistemare il girato senza modificarne le dimensioni.

https://www.youtube.com/watch?v=A2dqQcUigUM

A questo si aggiungono la gestione del Colore e il nuovo supporto all’HDR a 10 bit, pensato per dispositivi compatibili in cui si desidera ottenere una resa più dinamica.

Infine, per chi lavora sul movimento ci sono invece la Frame Interpolation e lo Slow Motion, mentre l’Audio Denoise aiuta a ottenere un suono più chiaro in pochi click.

La promozione

Se poi l’app fa al caso vostro fareste bene ad approfittare dell’offerta Natale che appunto vi consente di acquistare la licenza a vita con uno sconto del 36%, così da utilizzare l’app su un massimo di 3 dispositivi.

Oltre allo sconto del 36%, gli utenti possono risparmiare altri 5 € inserendo il codice coupon extra “XMASSAVE” al momento del pagamento, ottenendo la licenza a vita di Aiarty Video Enhancer a soli 124 €.

Come ottenere lo sconto di Natale:

Clicca sul pulsante “Acquista ora” nella pagina dell’offerta speciale Inserisci il coupon a tempo limitato “XMASSAVE” nel campo “Ho un codice coupon” nella pagina di pagamento Clicca su Aggiorna per attivare lo sconto extra di 5 €.

Vantaggi della licenza a vita :

Accesso completo a tutte le funzionalità e aggiornamenti gratuiti a vita

Installazione su un massimo di 3 computer Windows o Mac

Garanzia di rimborso entro 30 giorni

Pagamento una tantum, senza abbonamenti o costi nascosti

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

