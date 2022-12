Recensione Sony INZONE H9, design futuristico e minimale prestazioni al top

Annunciate qualche mese fa, le nuove cuffie Sony INZONE H9 si posizionano come un modello di fascia medio-alta per il gaming, in un’arena dove si trovano marchi come Razer e Logitech G.

Si tratta di accessori con tecnologia sofisticata, già vista nelle Sony WH-1000XM5 (provate da Macitynet qui), ma qui destinata ad un mercato che per quanto sia molto più verticale di quello della musica è molto esigente.

Quel di cui queste cuffie sono capaci è notevole come abbiamo potuto constatare nella nostra prova di qualche settimana, tra sfide pericolose, assalti all’ultimo sangue e duelli mozzafiato.

Compatibili con praticamente tutto

La scatola in cui le Sony INZONE H9 sono vendute non offre particolari occasioni di voli di fantasia. La grafica ammicca, con la sua contenuta aggressività, alle destinazione del prodotto ma una volta aperta si troverà solo una scatola di cartone con un’anima in polistirolo per proteggere il prodotto.

Oltre alle cuffie vere e proprie (unica misura), nella confezione ci sono anche una cavo USB-A/USB-C per la ricarica e un dongle USB-A per il controllo via wireless: a chi se lo stesse chiedendo rispondiamo che non c’è la possibilità di utilizzare le cuffie con un jack; trattandosi di cuffie destinate ad un mercato molto specifico, Sony ha giustamente deciso che il loro utilizzo mediante il classico connettore 3,5mm sarebbe stato praticamente nullo.

Le Sony INZONE H9 sono compatibili con praticamente tutte le piattaforme: le abbiamo utilizzate con macOS Ventura e Windows 11 via Dongle, anche senza installare il software, ma anche con iPhone e Android via Bluetooth.

Le specifiche fanno riferimento anche alla piattaforma gaming di bandiera di Sony: Playstation 5, che non abbiamo sottomano, ma abbiamo constatato che operano correttamente anche con una Playstation 4.

Alcune funzionalità, però, sono esclusive per piattaforma Windows, dove è possibile installare il software e agire su un livello di equalizzazione decisamente migliore, utilizzare un audio a 360° visualizzato e adattare l’uso delle cuffie (come succede con le Sony WH-1000XM5) alla forma delle proprie orecchie, dopo una scansione fotografica eseguita dall’App per smartphone.

Per fortuna altri comandi, come la riduzione attiva del rumore (ANC) sono accessibili anche via hardware e si possono attivare e regolare su tutte le piattaforme.

Grandi senza nasconderlo

Le cuffie Sony INZONE H9 non sono leggerissime, le specifiche parlando di 330 grammi, però la forma e l’appoggio con il cuscinetto sono molto ben progettati, oltre al fatto della costruzione in materiale plastico, le fanno sembrare più leggere.

Anche le dimensioni sono importanti al punto che possiamo definire queste cuffie come grandi: parliamo di cuffie larghe e alte quasi trenta centimetri profonde dieci (28,8 x 27,5 x 10,7 cm) con padiglioni che misurano circa 8,5 per 6,3 centimetri.

Il colore bianco e i profili neri, le superfici curve, il microfono affusolato e rotondeggiante con le dimensioni, in un tempo le rimanda al design della Playstation 5, oltre che dei nuovi monitor da 27″ INZONE M3 (FullHD) e INZONE M9 (4K) della stessa linea gaming. Nello stesso tempo le Sony INZONE H9 sembrano qualche cosa che viene dal futuro, dalla cabina di un’astronave o una sala di controllo di dispositivi gestiti da qualche misteriosa e innovativa tecnologia.

Questo le rende chiaramente cuffie da casa e da sala torneo, non certo per essere indossate mentre si passeggia: funzionerebbero lo stesso (con lo smartphone) ma apparirebbero bizzarre.

La connessione

Buona la trasmissione via Bluetooth Versione 5.0: le specifiche parlano di device che supportano il profilo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) o AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) come indicato qui.

Il dongle USB-A non è indispensabile ma migliora sensibilmente la connessione wireless con banda privata da 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz). La portata dichiarata di 10 metri è sottostimata: nei nostri test abbiamo avuto connessione anche oltre questa distanza persino con qualche muro in mezzo.

Grazie al connettore si eliminano anche eventuali disturbi di frequenza (come ad esempio la saturazione della banda) e soprattutto si diminuisce il lag dell’audio rispetto al gioco, un problema che affligge le cuffie wireless economiche o vecchie di qualche anno e che rappresenta un vero problema nel gioco dove suono e azione devono essere perfettamente sincronizzati.

Le Sony INZONE H9 infine supportano anche la connessione simultanea di due dispositivi passando in modo intelligente da uno all’altro in base alla sorgente sonora.

Molto comode

Una volta indossate (una luce blu elettrico all’innesto degli archetti accompagna la fase di accensione e quella di pairing) le cuffie Sony mostrano quello che è uno dei più importanti punti di forza: si dimostrano davvero comode, come abbiamo detto la forma è ben studiata in modo da non pesare molto in testa e i cuscinetti offrono sempre una sensazione di freschezza sulle orecchie, tanto che non è un problema usarle per diverse ore.

I comandi sono sono delegati a pulsanti fisici, ottimi durante le fasi più concitate del gioco perché si rintracciano anche al tatto senza dover togliere le cuffie.

Il volume è analogico con una rotella zigrinata, usandolo non si agisce sul volume del computer o dello smartphone ma solo su quello delle cuffie. La regolazione è molto precisa grazie alla corsa molto lunga della rotella, ed è gestibile attraverso due diverse uscite Chat e Game, che appaiono come selezionabili nel comando volume, in modo da avere facilmente due ambienti diversi da gestire con un solo switch.

Molto buono anche il microfono, tra l’altro certificato Discord, che è Bidirezionale. L’asta funziona come comando manuale della funzione Mute: alzandola il microfono viene silenziato, tornando operativo abbassandolo.

Mettiamole in gioco

Abbiamo utilizzato le Sony INZONE H9 in tre diversi contesti (tre e mezzo… come vedremo per essere precisi) cominciando ovviamente dal gioco, il contesto per il quale sono nate. Qui le cuffie hanno dato ovviamente il loro meglio.

In particolare le abbiamo affidate al giovane appassionato di piattaforme gaming che abbiamo in casa che le ha testate sulla sua Playstation 4 utilizzandole per discutere con gli amici per organizzare agguati e tattiche per sconfiggere gli avversari. Quando abbiamo potuto mettere mano, negli intervalli, alle cuffie dobbiamo dire che abbiamo avuto la sensazione di elevatissima qualità: l’audio tridimensionale è eccellente (anche se il livello di affinamento varia da titolo a titolo) e aumenta comunque sostanzialmente l’atmosfera e il coinvolgimento nel titolo, specie se su quelli strategici.

La riduzione del rumore è molto buona, anche se durante le sessioni di combattimento non è fondamentale, perché spesso l’audio del gioco copre comunque ogni rumore, ma ridurre l’impatto di rumori forti come quello dell’aspirapolvere nella stanza accanto o il vicino di casa che usa il trapano è utile.

Grazie al Dongle USB come detto il lag delle Sony INZONE H9 è inesistente: l’audio è sempre sincronizzato con l’azione; è come avere un filo invisibile e intangibile con l’ambiente di gioco. Il sogno di ogni gamer esigente.

Abbiamo usato le cuffie anche sul computer per ascoltare musica. Su Mac abbiamo tonalità che virano verso lo “scuro” con i bassi che dominato e a volte sono troppo importanti. Non c’è da stupirsi perché sono cuffie per il gioco che non sono fatte per mettere in evidenza il tessuto della musica. Il risultato è che i dettagli delle note più alte spariscono.

Nonostante queste cuffie non siano certo pensate per la musica, e Sony ha ben altro a listino per questo, si difendono bene e accompagnano molto bene brani importanti, perdendo un po’ di identità solo nella musica Pop più leggera.

Per dare giustizia a queste cuffie abbiamo apprezzato di più le sonorità da camera di artisti come Audiomachine e Two Step from Hell, oltre alla intrigante colonna sonora della recente serie Netflix “Wednesday” di Danny Elfman & Chris Bacon.

Infine, di tanto in tanto abbiamo usato le cuffie con il nostro iPhone 13 Pro soprattutto con Discord, perché in questo modo preservavamo il parlato con eventuali picchi di carico del gioco nel computer.

Non potendo in questo esprimere un parere del tutto completo, perché non possiamo giudicare la nostra voce, possiamo dire che i chi stava dall’altra parte della piattaforma ha apprezzato molto il parlato del microfono, con una voce più distinta e cristallina rispetto alle altre cuffie non pensate per il gaming.

Conclusioni

Contraddistinte da un design distintivo e moderno, le Sony INZONE H9 si ritagliano una posizione di preminenza nell’affollato settore delle cuffie da gaming, sia per consolle che per computer.

Divise in tre modelli, di cui le H9 sono il modello di punta (ci sono anche le H7 leggermente più economiche e le H3 che non sono wireless), la scuola Sony qui ci serve un accessorio importante, che si presenta come molto appetibile per chi ha una Playstation o un PC e destina quest’ultimo anche al gioco

Si tratta di cuffie più discrete e minimali di quelle di altri concorrenti (si veda il quasi assente accento sulle luci) ma senza risparmi di qualità: il prezzo è importante, ma in linea con la qualità espressa e anche con i modelli più interessanti della concorrenza.

Se vi piace giocare, da soli o in compagnia, le Sony INZONE H9 possono essere il vostro compagno ideale. Nate per console, sono accondiscendenti con i PC e le potrete usare su smartphone anche perdendo qualche funzione garantita dal Dongle USB.

Unico piccolo problema generale che dobbiamo sottolineare è la fastidiosa luce intermittente che arriva dal Dongle quando le cuffie sono spente, quindi non raggiungibili: il dongle si illumina ad interemittenza, funzione che riteniamo inutile e fastidiosa.

Un problema specifico colpisce invece gli utenti Apple che non possono usare il software di regolazione che è solo per Windows. Averlo disponibile anche per Mac avrebbe dato una mano all’ambiente gaming su macOS, che storicamente latita e nessuno ha mai capito il perché fino in fondo.

Pro:

• Design elegante

• Molto comode e potenti

• Si connettono a due device

Contro:

• Niente Jack audio

• Le dimensioni sono importanti

• Prezzo da fascia molto alta

Prezzo:

• 299,99 € (INZONE H9)

• 230,00 € (INZONE H7)

• 100,00 € (INZONE H3)

Disponibili in tre versioni (H9, H7 o H3) Sony INZONE H9 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it.

Della stessa linea sono presenti anche i display INZONE M3 (FullHD) e INZONE M9 (4K).