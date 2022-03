Discord ora supporta i Mac Apple Silicon

Discord, la nota piattaforma di messaggistica, chat vocale e streaming incentrata sul gaming e sui giocatori, ha rilasciato una versione della sua app macOS nativa per i Mac con processori Apple Silicon.

Dopo un periodo di test durato quattro mesi, Discord ha rilasciato una nuova versione dell’app omonima, che finalmente risulta essere un software nativo per i Mac con chip di Apple. Per scaricare l’ultima versione di Discord Canary per macOS, è sufficiente visitare il sito web ufficiale. Le installazioni esistenti sembrano aggiornarsi con il dual-binary che supporta sia i Mac Intel che Apple Silicon.

L’app è basata su Electron, app che generalmente sono viste come “gonfie” e ad alta intensità di risorse, ma la piattaforma consente agli sviluppatori di creare più facilmente un’app multipiattaforma per Mac, iOS, Android, Linux e Windows.

AppleInsider ha testato la versione “Canary” dal lancio a novembre. Mentre l’app costringerà comunque in modo casuale macOS a chiedere nuovamente l’autorizzazione per l’accesso al microfono e alla webcam, non ci sono stati bug che hanno comportato l’arresto dell’applicativo. L’app Discord – Parla e chatta è disponibile come download gratuito da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, con acquisti in-app opzionali.

Ricordiamo che circa un anno fa, nel mese di marzo 2021, era emerso l’interesse di Microsoft per acquisire Discord per un importo di 10 miliardi di dollari, proposta però rifiutata dal creatore di Discord che ha sempre dichiarato di voler mantenere indipendente la piattaforma di comunicazione. Per l’inizio del 2022 Discord ha annunciato l’arrivo anche su PlayStation.

L’ultimo Mac Apple Silicon presentato da Apple è il piccolo e potente Mac Studio indicato per professionisti di audio, video, grafica e non solo, introdotto nel keynote Apple Peek Performance dell’8 marzo. Oltre al processore Apple M1 Max già impiegato nei MacBook Pro 2021, Mac Studio può anche essere ordinato con il più potente processore Apple M1 Ultra.