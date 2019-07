Recensione telemetro laser Alfawise LS-1, quando il metro non serve davvero più

Ci sono piccoli strumenti che, all’occorrenza, fanno davvero la differenza. Ce ne siamo accorti con il telemetro Alfawise LS-1 in prova. Non ne abbiamo mai sentito la mancanza, ma dopo averlo utilizzato ci rendiamo davvero conto della sua utilità.

Sarà stata un caso, ma lo abbiamo provato proprio nel momento della ristrutturazione di casa, quando prendere le misure per il cambio mobili, o per arredare, era operazione piuttosto frequente. Ecco di che si tratta.

Arriva in una piccola scatola, e al suo interno è presente, oltre al telemetro laser, soltanto il cavo di ricarica MicroUSB, che dopo tanti mesi di utilizzo non è mai servito. Alfawise LS-1 è un metro laser, talmente piccolo e leggero da mettere tranquillamente in tasca: 8,60 x 2,20 x 1,60 cm, per un peso di 30 grammi.

Il suo funzionamento è presto detto, e alla portata di tutti, non servendo alcuna istruzione. Sul corpo del telemetro, oltre ad un display in bianco e nero è presente un unico pulsante multi funzione. Serve per accendere e spegnere il dispositivo, ma anche per effettuare le misurazioni.

Con un click prolungato si accende il telemetro, mentre con singoli click si punta il laser e si prende la misura, che apparirà sul display. Su questo rimarranno impresse le tre misurazioni precedentemente prese, più la quarta attuale. In totale, dunque, si potranno verificare a display le ultime quattro misurazioni prese.

Lo stesso tasto accensione, se premuto per circa 5 secondi all’avvio, darà accesso ad un menù di impostazioni, dove tra le altre sarà possibile scegliere l’unità di misura: di fabbrica è impostato su “metri”, ma sarà possibile scegliere “pollici” o “piedi”.

Venendo alle misurazioni, che rappresentano poi l’aspetto cruciale: ogni click equivale ad una misurazione, che viene effettuata in modo pressoché istantaneo, nel giro di pochi millisecondi.

Naturalmente, per testare l’accuratezza della periferica ci siamo affidati al più classico dei metri. Da questo punto di vista Alfawise LS-1 si è sempre dimostrato preciso, anche più del classico metro, considerando che misura al millimetro, cosa che spesso non può avvenire con il metro classico.

Sulla carta il metro ha un intervallo di misurazione compresa tra i 0,03 e i 40 metri, mentre nelle nostre prove siamo riusciti a registrare, quale misura più bassa, 0,116 m. Il tipo di laser impiegato dal metro è da 620 – 670 nm, meno di 1 mw, e al suo interno ospita una batteria al litio da 180mAh, che secondo il produttore assicura circa 3.000 misurazioni, che in un utilizzo normale equivalgono ad una eternità. Ed infatti, dopo mesi di utilizzo, non abbiamo mai avuto la necessità di ricaricare la periferica.

Conclusioni

Circa 12 euro è il costo del telemetro Alfawise LS-1. Non abbiamo davvero nulla da rimproverare alla periferica, che vale tutti i soldi spesi. Diventa uno strumento che farà la differenza al momento del bisogno.

Adatto certamente non ai professionisti, che necessitano di strumentazione differente, ma per il quotidiano è davvero una risorsa assolutamente utile.

PRO

Leggero ed estremamente portatile

Di facile utilizzo

Ben 4 misurazioni a schermo

Preciso nelle misure

Autonomia infinita

Rapporto qualità prezzo

CONTRO

Il display tende a graffiarsi facilmente

Nel momento in cui scriviamo costa appena 12 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo applicando il coupon GBDEALLS123 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.