WWDC 2019, disponibili le trascrizioni complete delle sessioni

Come già fatto negli anni passati, Apple ha reso disponibili le trascrizioni delle varie sessioni della 30a Worldwide Developers Conference (WWDC), la conferenza per sviluppatori che si è svolta dal 3 al 7 giugno a San Jose presso il McEnery Convention Center.

Le trascrizioni dei video girati nel corso della conferenza hanno consentito di indicizzare i contenuti, permettendo di eseguire ricerche per parole chiave e semplificando la vita degli sviluppatori che in questo modo possono individuare più facilmente ciò che cercano. I risultati delle ricerche sono mostrati con hyperlink a specifiche date e ore dei filmati consentendo di condividere i risultati anche con colleghi.

È ovviamente possibile eseguire ricerche anche non necessariamente collegate alle parole chiave. Ad esempio, cercando “watchOS 5” sono mostrate le sessioni video nelle quali si parla dell’Apple Watch ma anche quelle relative alle API SwiftUI.

Nel corso dell’evento WWDC 2019 dedicato agli sviluppatori, lo ricordiamo, si sono svolte centinaia di sessioni tecniche, curate da migliaia di ingegneri Apple che hanno attivato dei laboratori pratici per aiutare gli sviluppatori a integrare nuove tecnologie e perfezionare le loro app. Le sessioni della Worldwide Developers Conference sono state trasmesse in diretta per tutta la settimana sul sito della WWDC e sono disponibili anche tramite l’app WWDC.

Per tutte le notizie su WWDC 2019 vi rimandiamo a questa sezione di macitynet.