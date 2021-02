Recensione Tribit QuietPlus 72, ANC e buona qualità al giusto prezzo

Di Tribit vi abbiamo già proposto la recensione delle cuffie entry level, rimanendo impressionati su come un paio di cuffie così economiche, potessero comunque restituire una qualità sonora soddisfacente. Allora, consigliavamo le Xfree Go, e consigliamo tutt’ora, quelle cuffie nella fascia di prezzo di 30 euro. Alziamo adesso il tiro, con la prova delle Tribit QuietPlus 72, che oltre ad un design più ricercato, offrono la riduzione del rumore attiva; il tutto al costo comunque contenuto di 69,99 euro. Ecco cosa ne pensiamo.

Come già accennato, parliamo comunque di un paio di cuffie certamente di fascia non alta, che hanno un listino di appena 69,99 euro. Si tratta di un prezzo medio, che si allontana da quelle cuffie totalmente inutili da poche decine di euro, così come prende le distanze da altre periferiche da centinaia e centinaia di euro. Procediamo con ordine.

Partiamo dall’estetica, visto che anche l’occhio vuole la sua parte. La Tribit QuietPlus 72 hanno un design leggermente più raffinato, e curato, rispetto al modello entry lever Xfree Go. Non che siano completamente differenti, ed anzi non mancano le somiglianze. Ad iniziare dalla forma del padiglione, che è sempre ovale ed allungata, e che quindi prende le distanze dalla classica scelta completamente rotonda, adottata da altri brand. Nonostante il padiglione auricolare sia più stretto (perché allungato), rispetto ad altre cuffie over ear simili, riescono comunque a coprire interamente l’orecchio, risultando piuttosto comode, e dunque permettendo un ascolto medio lungo. Naturalmente, il clima invernale attuale rende meno problematico l’utilizzo di queste cuffie, resta da vedere come si comportano in un clima più caldo. Ad ogni modo, risultano comode, e il materiale dei padiglioni auricolari è assolutamente morbido e confortevole.

Abbiamo, inoltre, notato, una certa “pesantezza” dei padiglioni auricolari, che pesano più di molte altre cuffie simile. Questo, senza troppo appesantire nel complesso le cuffie, restituiscono una sensazione di solidità e robustezza ottimale. Inoltre, i pulsanti posti nel padiglione destro, nonostante siano molto simili a quelli delle Xfree Go, restituiscono un touch and feel migliore.

I materiali plastici che costituiscono il 90% la cuffia non sono ai massimi livelli, e se si guarda proprio ai dettagli si scorge qualche piccola differenza di colore nelle plastiche, soprattutto nelle immediatezze della scritta Tribit sul padiglione auricolare. Si tratta, ovviamente, del classico ago nel pagliaio, che citiamo solo perché non abbiamo rinvenuto “contro” più evidenti o grossolani. Ed infatti, promuoviamo comunque la costruzione di queste cuffie, anche in virtù del prezzo, e nel complesso restituiscono una bella sensazione, sia al tatto, sia indossandole.

Appena indossate, anche spente, attivando semplicemente l’ANC, le cuffie sono in grado di abbattere in modo percepibile il suono esterno. Tanto per farvi un esempio, nel momento in cui scriviamo, la leggera musica di sottofondo in riproduzione all’interno della stanza, vede il suo volume praticamente dimezzato semplicemente indossando le cuffie spente con ANC attivo. Altri rumori in casa, come possono essere lavatrici o lavastoviglie in esecuzione, vengono abbattuti per una buona percentuale. Ovviamente, accendendo le cuffie, con ANC attivo, l’abbattimento di questi piccoli suoni è ancor più sensibile.

Partito il brano ci si accorge subito di un’ottima qualità sonora generale. La qualità e la potenza audio erogati sono notevoli. L’ANC non incupisce affatto l’audio, che risulta comunque corposo, pieno, con bassi normalmente evidenti, che non danno fastidio. Da questo punto di vista poniamo la qualità sonora di queste cuffie alla pari con quella di altri brand, come le ultime Life Q30. Ovviamente, anche in questo caso, non siamo di fronte a cuffie per audiofili, ma il risultato sonoro è notevole, soprattutto in considerazione del prezzo. Le cuffie raggiungono picchi di audio buoni, con un volume sempre contenuto, che non tocca mai picchi elevatissimi. Anche in questo caso, la voce dei cantanti, anche in modalità ANC risulta comunque precisa, anche se probabilmente per esaltarla meglio la normal mode è la scelta ideale.

La cuffie non propone, come fanno invece altri competitor, alcuna modalità Trasparenza. Inoltre, non è presente alcuna app di supporto con la quale poter regolare, ad esempio, l’equalizzazione. Peccato.

Conclusioni

Se avete un budget di circa 70 euro, queste QuietPlus 72 devono certamente essere prese in considerazione. L’ANC è presente e funziona bene, potendo accorgersi del potenziale anche e soprattutto a cuffie spente, quando l’assenza di musica lascia l’utente apprezzare effettivamente la riduzione del rumore, che non è totale, ma comunque presente. Il design e la costruzione sono buoni, risultano comode da indossare e con la giusta pesantezza, che restituisce una bella sensazione già al tatto. La qualità audio generale è ottima, in qualsiasi reparto musicale; peccato solo per l’assenza di un’app di supporto e per la impossibilità di regolare manualmente l’equalizzazione.

Pro

Design

Qualità audio generale buona

Buona l’autonomia (musica per tutto il giorno)

Rapporto qualità prezzo incredibile

ANC apprezzabile

Contro

Nessuna app di supporto

Prezzo e disponibilità

Tribit QuetPlus 72 costano 69,99 euro, compresa una pratica custodia rigida per il trasporto. Si acquistano a partire da questa pagina di Amazon.