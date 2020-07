Recensione cuffie Tribit XfreeGo, cuffie low cost di riferimento

Se si guarda al catalogo Amazon sono davvero tante le cuffie low cost che si possono acquistare, anche se spesso molte celano una qualità non certamente all’altezza. In questa recensione abbiamo provato le Tribit XfreeGo, che senza mezzi termini possiamo definire le cuffie di riferimento in questo settore. Ecco perché.

Considerando che anche l’occhio vuole la sua parte, partiamo dal design. Tribit XfreeGo si presentano davvero bene, con una estetica tradizionale e non troppo appariscente, ma sicuramente riuscita. Alla vista si tratta di cuffie che si lasciano ben guardare, e anche quando le si prende in mano per la prima volta la sensazione è quella di cuffie di qualità, con il giusto peso, la giusta consistenza, e la sensazione di avere tra le mani materiali buoni, con un assemblaggio assolutamente di livello.

Ovviamente, il materiale principale è la plastica, anche se teniamo a specificare, che si tratta di una buona plastica: robusta, al tatto sicuramente confortevole. Insomma, per una cuffia che costa 29,99 euro si tratta praticamente di un miracolo. Se non avessimo saputo il prezzo, solo a toccarle le avremmo certamente inserite in una fascia leggermente superiore.

Le Tribit XfreeGo si indossano davvero bene, anche per via, della particolare morbidezza dei padiglioni auricolari. Non sono enormi, ma permetteranno di coprire certamente orecchie di grandezza media, ed anzi racchiuderli perfettamente all’interno del padiglione, così da creare un piacevole, seppur non massimo, isolamento acustico.

Dal punto di vista estetico le Tribit XfreeGo sono assolutamente promosse, belle alla vista (certamente non originali, anzi con un design tradizionale) e ottime anche al tatto. E’ chiaro che l’occhio vuole la sua parte, ma quando si parla di cuffie, ancor più importante è la qualità sonora.

Come suonano le Tribit XfreeGo

Bene, anzi benissimo. La qualità e la potenza audio erogati sono notevoli.Se amate i bassi, sono le cuffie economiche che faranno per coi. Sono spesso presenti, e ben distinguibili, restituendo una bella sensazione. Ciò nonostante il suono rimane composto, profondo, accogliete e caldo quando serve. Ovviamente non sono cuffie per audiofili, ma il risultato sonoro è eccezionale, soprattutto in considerazione del prezzo. Le cuffie, accese, creano un effetto isolamento molto buono, anche grazie al volume che raggiunge picchi, sebbene non elevatissimi, ma comunque molto buoni. Buone le tonalità alte, medi distinti e perfettamente percepibili i bassi che pompano in modo netto. Anche in questo caso, senza conoscere il listino di queste cuffie, le avremmo facilmente incluse in un gradino certamente superiore.

Probabilmente, al fine di raggiungere questa qualità in una cuffia da meno di 30 euro, è stata vincente la mossa di non includere nessuna tecnologia che ne avrebbe fatto lievitare, secondo noi inutilmente, il costo. Ad esempio, manca totalmente l’ANC, la cancellazione del rumore attiva. La scelta, a nostro modo di vedere, oltre che legittima, è pienamente corretta. Una tecnologia tale avrebbe certamente indebolito il budget da destinare alla qualità sonora complessiva, e non comunque non sarebbe di certo risultata all’altezza di altre cuffie di fascia alta. Insomma, sacrosanta la scelta di non inserire l’ANC, ma di concentrarsi su una qualità sonora davvero eccellente in rapporto al prezzo.

Conclusioni

Ve le consigliamo, in tutta onesta, e praticamente senza riserve. Queste cuffie over the era Tribit XfreeGo propongono un rapporto prezzo/qualità audio eccezionale. Di certo se avete bisogno di un paio di cuffie con cancellazione attiva del rumore non fanno per voi, ma del resto per avere un buon risultato con l’ANC sarà necessario disporre di un budget più importante. Tribit XfreeGo sono le cuffie per ascoltare musica in modo coinvolgente, senza spendere una fortuna. Da ricordare, comunque, che l’effetto isolamento è molto buono quando sono accese, per via dei padiglioni che stringono perfettamente sulle orecchie, e che riescono dunque a silenziare molti dei rumori che ci circondano nel quotidiano.

Naturalmente, le consigliamo anche per la visione dei film: durante le prove abbiamo testato Netflix con ottimi risultati, con le cuffie che sono risultate all’altezza, anche dal punto di vista della comodità, oltre che da quello sonoro, in grado di enfatizzare al meglio effetti sonori di sottofondo.

Pro

Buoni design, costruzione e materiali

Qualità audio eccezionale

Buona l’autonomia

Rapporto qualità prezzo incredibile

Contro

Davvero nulla da segnalare

Prezzo e disponibilità

Le cuffie Tribit XfreeGo costano 29,99 euro, compresa una pratica custodia rigida per il trasporto. Si acquistano a partire da questa pagina di Amazon.