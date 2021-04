Record App Store da 21 miliardi per lo scorso trimestre

L’ecosistema delle app sembra aver funzionato molto, ma molto bene durante la pandemia globale. Mentre molte aziende hanno avuto difficoltà, il settore delle app ha registrato un enorme boom delle vendite, per via del fatto che le persone sono rimaste bloccate a casa con molto più tempo a disposizione, volenti o nolenti.

Sembra, peraltro, che l’aumento registrato nei mesi precedenti, non accenni a rallentare. Secondo una nuova stima di app Annie, la spesa dei consumatori per le app ha raggiunto un nuovo record nel primo trimestre del 2021. Sia su iOS che su Android, i clienti hanno speso 32 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, tanto da far registrare il trimestre più grande mai registrato.

La spesa dei clienti per iOS è quasi raddoppiata rispetto a quella di Android, nonostante ci siano più terminali Android rispetto ad iPhone. I clienti sponda iOS hanno speso 21 miliardi in App Store, rispetto agli 11 spesi su Google Play.

E’ il reparto gaming che sta guidando questa enorme spesa, tanto da rappresentare 13 miliardi sui 21 miliardi complessivi spesi su piattaforme Apple. Anche le categorie Foto e Video, e Intrattenimento, stanno andando alla grande su App Store. Così è stato anche per la categoria delle app Salute e fitness, i cui download sono cresciuti di un impressionante 25%. Sebbene sia inferiore alla crescita complessiva del 40%, è comunque un balzo impressionante.

TikTok è stata l’app più scaricata in termini di numeri, sebbene sia stata battuta da YouTube per le entrate. Altre app popolari durante la pandemia sono state Facebook, Instagram, l’app di messaggistica Telegram, WhatsApp e, non sorprende, Zoom. Tinder, Tencent Video e Disney + sono andati tutti molto bene anche in termini di spesa.

Ora che il mondo sta iniziando a rimettersi in piedi con il lancio delle vaccinazioni in molti luoghi, sarà interessante vedere se l’età dell’oro dell’App Store continuerà a questo ritmo sostenuto, o se si assisterà ad un calo fisiologico.