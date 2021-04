Fantasian: arriva su Apple Arcade il gioco dal papà di Final Fantasy

Preannunciato qualche settimana fa, Fantasian è disponibile in App Store. Si tratta di un gioco di ruolo che arriva su Apple Arcade dagli autori di Final Fantasy. La particolarità del titolo è che mescola ambienti realizzati a mano, a personaggi e battaglie virtuali.

Fantasian, oltre che dai creatori di FF, è il nuovo RPG dello studio responsabile anche della serie Blue Dragon e The Last One. Il nuovo titolo è degno di nota per una serie di motivi, ma la prima cosa che i giocatori noteranno probabilmente è lo stile artistico. Sakaguchi ha creato gli sfondi per il gioco utilizzando oltre 150 intricati diorami. Il risultato finale mescola ambienti fisici – che sono stati fotografati e scansionati in mesh 3D – con personaggi virtuali.

Il titolo si basa anche su scontri casuali, un mix di quel che avviene nella serie Final Fantasy di Sakaguchi e in altri JPRG come Dragon Quest. Ad esempio, una caratteristica chiave è quella che viene chiamata il sistema “Dimengeon” che consente di ritardare le battaglie con nemici casuali, inviando mostri in una dimensione alternativa (o dungeon). In questo modo il giocatore potrà concentrarsi sull’esplorazione ed eliminare tutti i tuoi nemici imprigionati contemporaneamente quando finito.

Per quanto riguarda la storia, Fantasian vede i giocatori assumere il ruolo di Leo, che ha perso la memoria ed è a caccia dei suoi ricordi in una terra aliena popolata da macchine che stanno soccombendo contro una bizzarra infezione meccanica. Il gioco unisce Sakaguchi al suo collaboratore di lunga data e compositore di Final Fantasy Nobuo Uematsu, noto anche per il suo lavoro su Lost Odyssey e Blue Dragon. E’ disponibile gratis su Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento della Mela, che in questi giorni ha raggiunto la bellezza di 180 titoli in catalogo.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l'anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, senza costi aggiuntivi. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio.