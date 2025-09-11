Record mondiale nella tempistica per la sostituzione del processore di un iPhone

Non è esattamente un e-sport (competizioni di videogiochi di livello agonistico e professionistico) ma potrebbe diventare una nuova disciplina tra gli appassionati di riparazioni elettroniche. Stiamo parlando del Circuit Globalt Championshp (CGC), in altre parole un campionato mondiale di riparazione di smartphone.

Nel filmato che alleghiamo realizzato da quotidiano francese “Le Parisien” si vede il campione di questa “disciplina”, Foad Hassan, sostituire nel tempo record di 3 minuti, 15 secondi e 61 centesimi di secondo, il processore di un iPhone. Ogni tecnico che si rispetti segue procedure più o meno complesse ma la sostituzione della CPU non è una procedura semplicissima se non si hanno competenze adeguate: è necessario fare attenzione a come di dissalda la CPU da sostituire e a come si salda la nuova in posizione, senza danneggiare il socket, sfruttando attrezzature per saldatura di precisione, facendo attenzione al calore, a non piegare piccoli PIN, maneggiando tutto con cura e precisione.

Record installazione proteggischermo

Un diverso record riguarda Rebekah Kenney: questa donna è riuscita a installare un proteggischermo per un iPhone in 30,53 secondi, senza strumenti specifici e soprattutto senza polvere o bolle d’aria.

il campionato in questione non è un semplice passatempo per i fai-da-te appassionati: vere e proprie competizioni sono organizzate in tutto il mondo. la finalissima di quest’anno si svolgerà il 17 e 18 settembre a Canton (la più grande città costiera del sud della Cina, capoluogo della provincia del Guangdong) L’evento, finanziato da un big locale specializzato in prodotti per la riparazione di dispositivi mobili, riunirà più di 300 concorrenti provenienti da 30 paesi. E pensare che al solo pensiero di applicare una pellicola con cura in tanti vanno nel panico e sono nati anche strumenti guida specifici per ridurre i problemi. In linea generale, prima di applicare una pellicola bisogna preparare adeguatamente la superficie (pulendo e sgrassando il vetro), conservarla in un ambiente adeguato, srotolarla assicurandosi che rimanga piatta prima e dopo l’installazione, utilizzare plastica tipo carta di credito o spatoline leggere per spingere fuori l’aria durante l’applicazione; c’è anche chi consiglia di utilizzare una soluzione di installazione appropriata (ad es., acqua saponata) ma in tutti i casi è bene seguire le raccomandazioni tecniche del produttore per l’applicazione.