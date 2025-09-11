Con gli iPhone 17 Apple stravolge la regola dei colori

Oltre alle novità tecnologiche, nella presentazione Apple del 9 settembre spiccano gli iPhone 17 Pro e Pro Max in arancione sgargiante e blu scuro: la mossa di Apple ribalta una regola non scritta nel settore smartphone secondo la quale i terminali di fascia consumer debbano avere colori accesi, vivi e saturi.

Al contrario, sempre per la stessa regola, gli smartphone di fascia Pro devono invece avere tinte più leggere, meno vivaci e meno sature, che diversi utenti ritengono però un po’ più noiose. Anche se la regola non è scritta da nessuna parte, sembra che da anni e anni sia seguita per filo e per segno non solo da Apple, ma anche da praticamente tutti gli altri marchi di smartphone.

Infatti da quando esistono gli smartphone super premium sono in tinte tenui, con terminali vivacemente colorati introdotti solo sporadicamente e quasi sempre nei modelli consumer.

Finalmente con la gamma iPhone 17 Apple ribalta la norma: quest’anno per i modelli base iPhone 17 i colori lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e anche il nero sono delicati e poco saturi.

Pur rientrando in una fascia diversa, questo vale anche per il primo iPhone Air proposto in celeste, oro chiaro, bianco nuvola, tutte tinte leggere e sfumate, con la sola eccezione del nero che risulta più saturo e meno grigio rispetto a iPhone 17 base.

La ventata di novità cromatica interessa di più gli iPhone 17 Pro e Pro Max, non tanto in versione argento, ma sicuramente con le tinte blu profondo e arancione cosmico. Non a caso è proprio l’arancione che spicca nelle immagini di marketing e pubblicitarie di Cupertino per questa generazione di terminali.

Il balzo cromatico è reso possibile anche perché Apple ha abbandonato il titanio per costruire lo chassis degli iPhone 17 Pro, materiale difficile e costoso da colorare: occorre creare uno strato di ossido e poi tramite processo elettrochimico. Invece, a differenza delle generazioni precedenti, lo chassis degli iPhone 17 Pro è realizzato in alluminio, più facile e meno costoso da colorare, tramite anodizzazione e immersione in coloranti.

La mossa di Apple porterà agli Android di fascia alta più colorati

La decisione di Apple di infrangere la regola dei colori tenuti nei terminali top piace nei primi resoconti di chi ha visto e toccato i terminali in anteprima. In particolare iPhone 17 Pro e Pro Max piacciono molto in versione arancione cosmico, forse anche per la novità di un Pro finalmente in colore sgargiante e non più sottotono.

Per valutare il successo della scelta di Apple occorre attendere i numeri di vendita, in ogni caso storicamente le scelte di design di Cupertino vengono seguite da molti, anche a distanza di tempo: è molto probabile che a breve appariranno in commercio più terminali Android in colori accesi.

Per tutte le novità Apple da iPhone 17, passando per Apple Watch e AirPods Pro 3 si parte da questo articolo di macitynet.