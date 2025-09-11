QuarkXPress 2026 per Mac e PC arriva a ottobre

Quark ha fatto sapere che QuarkXPress 2026 arriverà con un mese di anticipo rispetto alla consueta data di rilascio di novembre.

Gli sviluppatori dello storico software di desktop publising parlano della nuova versione come di

“un enorme passo avanti”, uno strumneto “pensato per darvi un vantaggio nei progetti creativi”.

Compatibilità con macOS Tahoe

QuarkXPress 2026 è compatibile con macOS Tahoe (sistema operativo per Mac che arriverà nella versione definitva per tutti la prossima settimana). È ricco di nuove funzionalità, miglioramenti e aumenti delle prestazioni che promettono di migliorare il flusso di lavoro.

Non sono noti altri dettagli; l’attuale versione 2025 integra, tra le altre cose, funzionalità di intelligenza artificiale: è possibile cambiare il tono di contenuti sfruttando l’assistente Quarky; è possibile scegliere tra opzioni formali o informali, semplificare il testo e renderlo più accattivante. È inoltre possibile servirsi di un prompt per regolare o creare i testi. Interessanti sono le funzionalità dedicate alla gestione dei caratterei per abilitare o disabilitare i font senza dover accedere alle impostazioni di sistema. Per il flusso di lavoro creativo di rilievo anche i font COLRv1 dai colori solidi, che consentono di accedere all’ultima generazione di caratteri tipografici vivaci e moderni progettati per migliorare aspetti tipografici.

QuarkXPress 2025 offre una barra di accesso rapido mobileche consente di accedere rapidamente agli strumenti preferiti; è possibile appumtare e rimuovere gli elementi utilizzati più di frequente, sfruttare “gruppi di stile” per creare e salvare stili tipografici che è possiible applicare a tutto il progetto, sperimentare e applicare colori ai progetti senza dover prima creare un campione e molto altro.

L’attuale versione 2025 (scaricabile in versione dimostrativa dal sito dello sviluppatore) è pienamente compatibile con macOS Sequoia, oltre che con macOS Sonoma(14.x), Ventura(13.x) e Monterey(12.x). Nel momento in cui scriviamo QuarkXPress 2025 è disponibile con abbonamento annuale di 12 mesi per 279 € (con aggiornamenti, upgrade e supporto inclusi per tutto il tempo in cui l’abbonamento è attivo). In alternativa è disponibile la licenza perpetua con un anno di manutenzione e assistenza inclusa per 594 €.