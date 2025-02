Hyperspace recupera spazio su Mac senza eliminare file

Pubblicità

Hyperspace è una utility commerciale che permette di recuperare spazio sui volumi Mac inizializzati sfruttando l’Apple File System, siglato APFS. L’utility individua file perfettamente identici, permettendo di recuperare spazio su disco occupato inutlmente da documenti, foto, video e altri file uguali.

È possibile cercare contenuti indicando una o più cartelle e recuperare lo spazio tenendo conto di peculiarità del filesystem APFS. Tra le caratteristiche di quest’ultimo, la “clonazione”, funzione che permette all’utente di creare istantaneamente copie di file sullo stesso volume, senza consumare spazio di archiviazione extra.

Quando si clona un file, il filesystem non crea copie dei dati, ma un secondo riferimento a quel file che non può essere modificato indipendentemente dal primo file. I due file condividono spazio di archiviazione sul disco per le parti del file che rimangono identiche, ma i cambiamenti in ognuno dei file vengono scritti in parti differenti sul disco.

La clonazione di file su unità formattate APFS funziona solo se si fanno delle copie di un file sullo stesso volume (p.es. duplicare un file o una cartella nel Finder). Hyperspace tiene conto di questa peculiarità del filesystem APFS ed è in grado di analizzare file che sono realmente identici dal punto di vista dei dati, permettendo di recuperare spazio senza cancellare alcun file.

Se abbiamo cinque file identici da 100MB cadauno, non occuperanno più 500MB ma dopo il passaggio con Hyperspace il peso totale dei vari file sarà di 100MB (nel sistema sarà presente una sola copia, le altre saranno solo “cloni” che non occupano spazio aggiuntivo).

Grazie a questa utility in alcuni casi è effettivamente possibile recuperare un po’ di spazio. Il software è sviluppato da John Siracusa, noto per la sua serietà ed è distribuito sul Mac App Store; è possibile scaricare la versione base (gratuita) per verificare quanto spazio effettivamente si potrebbe recuperare.

Per sbloccare la funzione di pulizia bisogna pagare: lo sblocco per un mese costa 9,99€, invece per un anno 22,99€; se preferite l’acquisto una-tantum (valido per sempre) bisogna sborsare 59,99€. Il requisito minimo è la presenza di macOS 15 o superiore. Sul sito dello sviluppatore è presente una FAQ con vari dettagli tecnici su come funziona l’utility in questione.

A questo indirizzo trovate un nostro datato ma ancora valido articolo con varie indicazioni e suggerimenti su come recuperare spazio di archiviazione sui dischi del Mac.