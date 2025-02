Apple integrerà la porta di casa con Face ID, MagSafe e AirPods

Pubblicità

Dalla fine dello scorso anno sappiamo che Apple sta lavorando a un campanello smart – videocitofono che permetterà di aprire la porta di casa come lo sblocco di iPhone, vale a dire tramite il riconoscimento del volto con tecnologia Face ID: secondo una recente anticipazione questo dispositivo per la casa smart offrirà anche MagSafe e una funzione per i prossimi AirPods Pro.

Gli ultimi indizi provengono dai post di Kosutami, noto su X per collezionare prototipi Apple, ma anche per aver anticipato correttamente novità della società diversi mesi prima dell’annuncio. Purtroppo i post sono concisi e un po’ criptici: il leaker non spiega per quali ragioni Apple intende integrare MagSafe in un campanello smart – videocitofono.

Questi dispositivi smart solitamente richiedono poche ricariche nel corso di un anno, come avviene con i modelli dei principali marchi in commercio. Con MagSafe si potrebbe ricaricare la batteria integrata, ma obbligherebbe l’utente ad acquistare una batteria MagSafe.

Un’altra spiegazione plausibile è che MagSafe sarà incluso in vista degli iPhone 17 Pro, secondo alcuni in arrivo con capacità di ricarica bidirezionale. In questo caso se il campanello Apple rimane a secco di energia si potrà applicare iPhone 17 per lo sblocco e una ricarica lampo.

Ma anche questa soluzione non sembra molto pratica e per sbloccare la porta basterebbe usare la chiave digitale Home Key. Infine Kosutami anticipa che quando qualcuno suonerà alla porta, il campanello smart Apple farà suonare non solo HomePod, ma anche gli AirPods Pro di prossima generazione.

Con la chiusura del progetto Apple Car e guida autonoma Apple sta spingendo di più sui dispositivi per la casa, con lavori in corso sull’hub robotico per la casa smart e anche su una videocamera di sicurezza per interni.

