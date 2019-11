Ebbene sì, anche gli accessori possono, a loro volta, avere accessori dedicati. L’accessorio più desiderato dagli utenti Apple, le AirPods di prima e seconda generazione e ora anche gli Airpods Pro hanno parecchi accessori da poter abbinare. Ne abbiamo selezionati dieci che secondo noi offrono qualche cosa di più e migliorano l’esperienza d’uso delle cuffiette più “cool” sul mercato.

Vale la pena notare che se il fattore di forma delleAirPods 2 rimane identico al primo modello, così gli accessori possono essere ancora utilizzati per chi si accinge ad acquistare il nuovo modello, quello di Airpods Pro è totalmente differente sia per quanto riguarda la custodia che per quel che riguarda la forma propria degli auricolari.

Cavo Spigen AirPods

E’ vero che la principale caratteristica di AirPods è l’essere completamente wireless, quindi senza cavi che tengano uniti i due auricolari. E’ altrettanto vero, però, che durante una passeggiata, o soprattutto una corsa, il rischio di perderli è piuttosto alto. Il cavo Spigen offre quella sicurezza in più, da utilizzare magari durante il jogging o in attività fisiche in cui sollecitazioni potrebbero far cadere dall’orecchio AirPods. Questo problema non è (quasi) per nulla presente per gli Airpods Pro che hanno invece degli inserti auricolari







Set accessori Wonepo Airpods

Se vi serve qualche così di più completo, magari per un regalo ad un amico, una amica o un parente che ha appena acquisto degli AirPods, la soluzione potrebbe essere in questo economico ma nello stesso tempo molto completo set di accessori di Wonepo. Include una protezione per la custodia, un laccetto (simile a quello che illustriamo sopra) per gli auricolari, 4 inserti auricolari per migliorare la stabilità degli auricolari stessi e un piccolo cofanetto per tenere in ordine il tutto. Il prezzo è davvero molto economico e l’effetto assicurato.

Custodia resistente all’acqua di Catalyst

Se siete preoccupati per il fatto che la custodia delle AirPods possa bagnarsi con il sudore mentre correte o subire l’effetto di schizzi o gocce di pioggia, su Amazon trovate questa interessante cover impermeabile. Prodotta da Catalyst, è testata IP67, quindi è impermeabile fino ad 1 metro di profondità. Protegge anche dagli urti per cadute fino a 2 metri. Infine tutela la custodia anche dai graffi.

La custodia Elago che trasforma Airpods in iPod

Elago è una azienda capace di fare cose stilisticamente interessanti e venate di un tocco ironico (come questo dock per Apple Watch che imita un Mac Classic) e anche per quanto riguarda gli accessori per Airpods non si smentisce come dimostra questa custodia che imita un iPod. Custodia è realizzata in silicone ed è capace di proteggere gli AirPods dai graffi e dagli impatti esterni. C’è anche un foro per rendere visibile l’indicatore LED e non impedisce la ricarica wireless. Da notare che, oltre una versione con moschettone, c’è anche una versione della custodia che imita l’iPod U2 edition e se l’iPod non è quel che cercate c’è anche la versione che trasforma gli Airpods in un Mac Classic…

Dock di ricarica multifunzionale

E’ facile ipotizzare che chi abbia AirPods possegga anche un iPhone; e dove c’è iPhone, probabilmente, c’è anche Apple Watch. Ecco allora la dock che ordina e ricarica contemporaneamente tutti e tre i dispositivi della Mela. La ricarica a induzione funziona solo con Apple Watch, mentre iPhone e AirPods vengono connessi tramite Lightning.

Dock per AirPods

Se l’equazione AirPods – iPhone – Apple Watch è errata nel vostro caso, venendo meno lo smartwatch della Mela, allora è consigliabile una dock di ricarica molto più minimale, in cui ricaricare solo la custodia per gli auricolari. La produce Spigen che è una società molto attenta al mondo Apple. Attenzione, però, gli spazi sono così ridotti che una cover per iPhone molto spessa potrebbe impedirne il corretto funzionamento. Dovete comprare un cavo Lighting a parte oppure usare quello originale, perché nella confezione non c’è

Airsnap di Twelve South

Twelve South produce accessori quasi solo per il mondo Apple e ha quindi messo in commercio alcune idee per il mondo Airpods. Una di queste è Airsnap, recensita da Macitynet qui. Si tratta di una eccellente custodia realizzata in pelle con moschettone per appendere gli AirPods alla cintura. La qualità della pelle è ottima, la fattura robusta e la forma praticamente perfetta. Si tratta di uno dei prodotti forse più adatti per un regalo a chi ha le cuffiette Apple.

Inserti auricolari con gancio AhaStyle

Gli AirPods Pro hanno gli inserti auricolari che migliorano la presa nell’orecchio e anche l’insonorizzazione. Potete avere tutto questo anche per gli Airpods di generazione precedente acquistando questo prodotto di AhaStyle. Sono già cari di diversi concorrenti ma secondo molte recensioni si tratta anche dei migliori nel loro genere; calzano perfettamente intorno al corpo degli auricolari, sono quasi invisibili (gancio a parte) e fanno un eccellente lavoro anche nel limitare l’ingresso del suono nell’orecchio. Nella confezione ne trovate di due taglie e c’è anche una piccola custodia per trasportarli e non perderli. Se il gancio per l’orecchio non vi interessa, c’è anche la versione senza.

Custodia rigida AirPods Pro

Gli Airpods Pro sono stati appena presentati ma in circolazione cominciano già a trovare alcuni accessori ad hoc. Uno di questi è questa custodia in materiale rigido e trasparente che protegge il case di ricarica degli auricolari. È profilato in gomma e ha anche un moschettone per agganciarlo alla cintura oppure ad uno zaino (ammesso che non abbiate paura di furti…). Supporta anche la ricarica wireless e la trasparenza del materiale rende perfetta la visibilità del LED di ricarica intuitivo, al contrario di altre custodie che non permettono di vedere questo indicatore

Batteria con custodia per Airpods

Se le dimensioni della custodia degli AirPods per voi sono un non problema e se volete avere una batteria capace di prolungarne praticamente all’infinito la durata, c’è questa batteria per voi. Si tratta di un accessorio che contiene ben 10mila mAh di energia, circa 25 volte la capacità della custodia stessa. Ovviamente, come detto, le dimensioni sono moltiplicate per molte volte, ma la batteria serve anche per ricaricare un iPhone o qualunque altro cellulare che vogliate collegare alla sua porta USB. Non un prodotto che si distingue per minimalismo ed eleganza, ma se doveste decidere di attraversare il deserto del Sahara accompagnati dalla musica degli Airpods questa è la soluzione…