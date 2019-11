Apple cancella il suo primo debutto al cinema: The Banker non arriverà nelle sale e su Apple TV+

Per vedere la mela morsicata comparire sul grande schermo in una sala cinematografica bisognerà aspettare ancora: The Banker con Samuel L. Jackson, il primo film del catalogo di Apple TV+ che Apple avrebbe dovuto presentare al botteghino, non arriverà -per ora- al cinema.

Dalla stampa specializzata in cinema e spettacolo arriva, infatti, la notizia della sospensione di Apple alla presentazione della pellicola: dopo la cancellazione della partecipazione di The Banker al Festival dell’American Film Institute a Los Angeles, ora è stata sospeso il lancio nelle nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma di tv in streaming.

Il debutto al cinema era previsto per il 6 dicembre e quello su Apple TV+ all’inizio del 2020, ma ora è tutto sospeso: Apple sta ritardando l’uscita fino a quando non esaminerà le accuse di inesattezza storica e abusi sessuali rivolte al comproduttore Bernard Garrett Jr. Una soluzione, suggerita dall’avvocato del coproduttore – come riportato da The Hollywood Reporter, potrebbe essere quella di aggiungere la nota “ispirato ad eventi realmente accaduti”.

The Banker racconta la storia vera di Bernard Garrett e Joe Morris, imprenditori afroamericani nel settore immobiliare che negli anni 50 cercano di superare il razzismo facendo affari con l’aiuto di bianchi a loro servizio.

Se l’idea di una semplice nota da proiettare prima o dopo la visione del film basterà a convincere Apple, lo scopriremo nei prossimi mesi. E’ lecito pensare che per il primo passo nel mondo del cinema, Cupertino desideri un film senza ombre e, a questo punto, questa pellicola non sembra essere più la più adatta.

