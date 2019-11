Regali di Natale, ecco la pagina speciale di Apple Store on line

In questo clima di festività già iniziato, almeno per quanto riguarda la corsa ai regali, complice anche il Black Friday che quest’anno sembra particolarmente esteso, anche Apple apre la propria pagina dedicata ai regali. Ecco come raggiungerla e quali accessori risaltano in vetrina.

Recandosi a questo indirizzo è possibile visitare la vetrina Apple dedicata ai regali di Natale. Si tratta di un ottimo modo per scegliere un regalo da fare ad un fan della Mela. Non manca davvero niente, con un particolare focus sugli accessori.

Naturalmente, tra i primissimi risultati proposti ci sono le AirPods, diventate davvero punto di riferimento per chi ascolta musica in mobilità. Si tratta di un ottimo regalo di Natale, con possibilità di scegliere anche tra differenti prezzi: le AirPods Pro, infatti, è il modello più costoso da 279 euro, ma da tenere in considerazione anche il modello precedente, nella variante con case wireless o no, che si acquista rispettivamente a 229 e 179 euro.

Da tenere in considerazione anche una cover originale per iPhone: si tratta di un regalo certamente gradito, che sorprenderà chiunque lo riceva. Le cover Apple hanno un costo che mediamente risulta più alto di tutti gli altri accessori simili terze parti: un gadget che magari non si acquista durante l’anno per risparmiare qualcosa, ma trovarlo sotto l’albero farà certamente il suo effetto.

Non mancano poi tutta una serie di cinturini per Apple Watch, cover e custodie per iPad, fino ad arrivare agli accessori terze parti, come i droni DJI o i gimbal per smartphone della stessa azienda. Segnaliamo anche lo starter kit Philips Hue, che a 79,95 euro propone ben 4 lampadine smart, anziché le classiche due.

Ricordiamo che tutti i regali acquistati su Apple Store e ricevuti tra il 15 novembre scorso e il 6 gennaio 2020 godono di un periodo esteso per il reso e rimborso, e sarà possibile restituirli fino al 20 gennaio del prossimo anno. Dunque, acquistate i regali adesso, senza paura di non poterli restituire qualora non risultassero (stranamente) graditi.