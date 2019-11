SEAT rivela il concept definitivo del suo e-Scooter Elettrico

In occasione della 9a edizione dello Smart City Expo World Congress, SEAT ha compiuto un importante passo avanti nella sua strategia di mobilità urbana con un triplo annuncio: la creazione di una nuova unità operativa strategica, SEAT Urban Mobility, la presentazione del suo nuovo concept di e-Kickscooter e, per la prima volta nei quasi 70 anni di storia della Casa di Barcellona, il primo concept di e-Scooter elettrico.

La nuova unità di business integrerà tutte le soluzioni di mobilità di prodotto, servizi e soluzioni basate su piattaforme e lancerà l’e-Scooter sul mercato nel 2020. Nell’unità sarà incluso il nuovo concetto di e-Kickscooter, che andrà a completare il portafoglio inaugurato con SEAT EXS nel 2018. La gamma di prodotti è progettata sia per i clienti finali (proprietà), sia per le flotte e i servizi di condivisione (basati sull’utilizzo).

A questo proposito, SEAT Urban Mobility continuerà a collaborare con i rappresentanti delle città e della pubblica amministrazione per analizzare l’idoneità di un veicolo che è stato progettato per la mobilità urbana come il SEAT Minimó concept, presentato all’ultima edizione del Mobile World Congress.

SEAT Urban Mobility integrerà anche Respiro, la piattaforma di car sharing che attualmente opera a Madrid e da poco nella città di L’Hospitalet de Llobregat. Respiro vanta una flotta di vetture sostenibili che funzionano a metano e che, presto, saranno affiancati dalla nuova Mii electric. La nuova unità di business gestirà inoltre il servizio di kicksharing offerto dal produttore in collaborazione con la start-up UFO e sarà supportata da “SEAT: CODE”, il nuovo centro di sviluppo software della compagnia.

SEAT ha svelato al pubblico il suo e-Scooter concept completamente elettrico, dal design compatto basato su forme geometriche stilizzate. La versione finale della moto, in vendita nel 2020, sarà disponibile sia per gli utenti privati, sia per le flotte di servizi condivisi. Il produttore ha un accordo di collaborazione con Silence, costruttore di scooter con sede a Barcellona, che li produrrà nelle sue strutture a Molins de Rei, località a metà strada tra Barcellona e Martorell.

L’e-Scooter concept è dotato di un motore da 7 kW con una potenza di picco di 11 kW (14,8 CV), equivalente a 125 cc, in grado di erogare una coppia istantanea di 240 Nm. Lo scooter raggiunge una velocità massima di 100 km/h, sufficiente per accelerare a 50 km/h in 3,8 secondi. Inoltre, vanta un’autonomia di 115 km secondo i test WMTC.

La batteria può essere facilmente rimossa e caricata nelle stazioni di ricarica domestiche o pubbliche a un costo stimato di € 0,70 per ogni 100 km. Inoltre, l’e-Scooter concept offre spazio sufficiente per custodire due caschi sotto il sedile, è connesso e gli utenti possono monitorare il livello di carica della batteria o la posizione tramite un’app mobile.

Tra le novità presentate da SEAT in occasione dello Smart City Expo c’è anche l’e-Kickscooter concept di nuova generazione. Questa nuova versione garantisce un’autonomia fino a 65 km, due sistemi frenanti indipendenti e una batteria con una capacità molto più elevata, che raggiunge i 551 Wh. Le vendite della versione attuale, il SEAT EXS presentato nel 2018, hanno totalizzato oltre 10.000 unità.

SEAT ha anche presentato l’iniziativa DGT 3.0, un progetto pilota in collaborazione con l’autorità spagnola per il traffico che consente alle auto di comunicare in tempo reale con semafori e pannelli di messaggi autostradali con l’obiettivo di migliorare i flussi di traffico e la sicurezza stradale, nonché l’esperienza dell’utente durante la guida.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.