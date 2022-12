Regali di Natale, la wishlist di Dyson

Perché non trovare spazio sotto l’albero per i prodotti Dyson, specie sotto quello di chi ancora non ha sperimentato i prodotti del marchio? Visto che il Natale si avvicina abbiamo pensato di segnalarvi una serie di idee-regalo dedicate alla pulizia della casa e alla purificazione degli ambienti per l’appunto targate Dyson.

Pulizia

Aspirapolvere senza filo Dyson V12 Detect Slim Absolute

E’ l’aspirapolvere senza fili più leggero (pesa 2,2 kg) dell’azienda e al contempo senza compromessi in termini di potenza di aspirazione (150 Watt) e di autonomia (fino a 60 minuti in modalità Eco).

La spazzola Fluffy usa un laser angolato per svelare le particelle di polvere invisibili a occhio nudo, mentre il motore Dyson Hyperdimium – che viaggia a 125.000 giri al minuto – insieme al sistema di filtrazione Dyson a 5 strati promette la cattura del 99,99% di particelle fino a 0,3 micron espellendo contemporaneamente aria più pulita.

Costa 499 €.

Aspirapolvere senza filo Dyson V15 Detect Absolute

Questo invece è l’aspirapolvere senza fili in grado di «individuare, rimuovere, misurare e contare la polvere microscopica, fornendo la prova scientifica di una pulizia profonda».

Racchiude le tre tecnologie chiave di rilevamento laser della polvere, rilevamento acustico della polvere e tecnologia anti-groviglio. Anche qui la spazzola con luce integrata mostra le particelle invisibili, mentre un sensore piezoelettrico adatta automaticamente la potenza quando necessario e uno schermo LCD mostra prove visibili di una pulizia profonda dando informazioni in tempo reale.

Potenza di 240 Watt e autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco. In vendita a 749 €.

Robot aspirapolvere 360 Heurist

Se volete lasciare il compito ad un automa, allora sappiate che questo è alimentato dal motore digitale Dyson V2, con una velocità di 78.000 giri al minuto. Apprende costantemente e si adatta all’abitazione elaborando una mappa dettagliata dell’ambiente domestico, e il suo sistema visivo intelligente gli permette di muoversi con la massima precisione e di sapere sempre dove si trova, anche in casi di scarsa luminosità.

Si muove su cingoli per superare con facilità gli ostacoli e adattarsi alle varie superfici, oltre ad essere dotato di una spazzola che si estende per tutta la larghezza dell’apparecchio pulendo in qualunque punto fino al bordo esterno del robot.

È progettato per pulire in spazi ristretti (il diametro è di soli 23 centimetri) e il sistema di filtraggio cattura allergeni e particelle fino a 0,3 micron. Può essere controllato, programmato e monitorato praticamente ovunque tramite l’app.

Prezzo 799 €.

Per la cura degli animali

Un buon regalo per chi l’aspirapolvere Dyson cel’ha già è l’accessorio per la toelettatura degli animali con cui poter rimuovere facilmente i peli morti del proprio cane, la forfora e le scaglie di pelle.

Collegato direttamente al corpo principale del dispositivo o tramite il tubo flessibile, l’accessorio – che dispone di 364 setole angolate a 35° – si flette mentre si spazzola l’animale, penetrando nella pelliccia per afferrare i peli morti.

In vendita a 100 €.

Per la pulizia di precisione

Questo kit è pensato per la pulizia delle superfici delicate e i punti difficili da raggiungere, a casa o in auto, e comprende:

la spazzola delicata anti-graffio , dotata di 8.100 filamenti polimerici ultrafini e densamente imballati in polibutilene terftalato (PBT), un materiale ispirato ai pennelli da pittura e da trucco. Le setole sono affusolate a soli 0,05 mm per evitare di graffiare le superfici delicate. Possiede una componente rotante che rimuove polvere e detriti dalle setole in modo igienico e facile;

, dotata di 8.100 filamenti polimerici ultrafini e densamente imballati in polibutilene terftalato (PBT), un materiale ispirato ai pennelli da pittura e da trucco. Le setole sono affusolate a soli 0,05 mm per evitare di graffiare le superfici delicate. Possiede una componente rotante che rimuove polvere e detriti dalle setole in modo igienico e facile; la bocchetta a lancia Dyson per spazi ristretti che si piega a 22°, angolazione ottimale per pulire i luoghi più difficili da raggiungere in casa o in auto. Con una larghezza di soli 12,5 mm e 254 mm di raggio d’azione, è progettata per raggiungere e pulire in profondità gli spazi stretti, e dispone anche di una spazzola secondaria da applicare sulla cima della bocchetta, per affrontare lo sporco più ostinato;

per spazi ristretti che si piega a 22°, angolazione ottimale per pulire i luoghi più difficili da raggiungere in casa o in auto. Con una larghezza di soli 12,5 mm e 254 mm di raggio d’azione, è progettata per raggiungere e pulire in profondità gli spazi stretti, e dispone anche di una spazzola secondaria da applicare sulla cima della bocchetta, per affrontare lo sporco più ostinato; tubo flessibile.

Costa 100 €.

Benessere

Purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Questo dispositivo sfrutta la tecnologia Air Multiplier per rinfrescare, proiettando al contempo aria purificata in ogni angolo della stanza. Non è solo il filtro a soddisfare lo standard HEPA 13, bensì l’intero dispositivo, che cattura il 99,95% delle particelle più piccole di 0,1 micron come allergeni, batteri, pollini e spore di muffa.

Integra inoltre un sensore intelligente di formaldeide che promette un rilevamento selettivo dell’inquinante per tutta la vita del dispositivo, e può essere interamente controllato tramite l’app Dyson Link e attivato mediante controllo vocale. Ultimo ma non meno importante, è del 20% più silenzioso, rendendolo adatto all’uso anche di notte.

Al prezzo di 699 €.

Purificatore umidificatore ventilatore Purifier Humidify+Cool Formaldehyde

E’ il primo purificatore umidificatore ventilatore Dyson che rileva e distrugge la formaldeide, in grado di fronteggiare non solo il problema dell’inquinamento casalingo, ma anche quello della secchezza dell’aria causato dall’utilizzo dell’aria condizionata, dall’abbassarsi delle temperature e dall’utilizzo dei sistemi di riscaldamento.

Il prodotto combina il sensore Dyson per la formaldeide allo stato solido e il sistema di filtrazione HEPA H13 completamente sigillato con la funzionalità di umidificazione igienica. Quindi purifica, rileva ed elimina la formaldeide automaticamente e utilizza la tecnologia UV-C per rimuovere il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua.

Dyson ha inoltre progettato un ciclo di pulizia che agisce a fondo su tutte le componenti esposte all’acqua, avvisando l’utente quando è necessaria la pulizia e guidandolo nel processo. E può essere controllato a distanza tramite l’applicazione Dyson Link o attivato dal controllo vocale.

Si compra per 799 €.