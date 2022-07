Registro opposizioni, addio al telemarketing entro il 27 luglio

Come ormai noto da alcuni mesi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022 il Decreto del Presidente della Repubblica che definisce il funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, cellulari inclusi.

Nelle scorse ore è arrivata la notizia che tra il 25 e il 27 luglio partirà per tutti la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni per dire addio a scocciatori, pubblicità e telemarketing telefonico selvaggio. Ecco come.

Il nuovo registro delle opposizioni consentirà di porre un argine al fenomeno del telemarketing molesto e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato gli utenti, non solo fissi, ma anche mobili. Adesso, non solo sarà possibile con più facilità bloccare queste telefonate moleste, ma la semplificazione delle procedure di accertamento delle violazioni dovrebbe favorire l’adeguamento alla nuova disciplina, anche da parte di quei soggetti che finora hanno agito al di fuori della normativa nazionale.

Per potersi iscrivere nel nuovo registro delle opposizioni sarà necessario attendere ancora qualche giorno, tra il 25 e il 27 luglio per l’esattezza, come spiega anche Repubblica. Sarà possibile iscriversi tramite il portale web del Registro delle Opposizioni, ma anche tramite mail, inviando la richiesta all’indirizzo email [email protected].

Ricordiamo che con l’aggiornamento viene a cessare, come metodo di iscrizione, quello tramite raccomandata. Certamente sarà mantenuta attiva una linea telefonica per potersi iscrivere anche tramite una semplice telefonata. In attesa che arrivi la fatidica data X per le iscrizioni, vi rimandiamo direttamente a questo articolo che spiega tutto quel che c’è da sapere sul nuovo registro delle opposizioni.