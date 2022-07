Skate di Electronic Arts si giocherà come servizio gratuito

Sono passati poco più di due anni da quando Electronic Arts ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie Skate: anche se l’editore non è ancora pronto ad annunciare le tempistiche o la finestra di rilascio, ha rivelato alcuni dettagli in più, incluso il fatto che il gioco si chiamerà solo Skate e sarà gratuito.

Già, Skate sarà un videogioco free-to-play con microtransazioni, anche se lo sviluppatore assicura che non ci saranno elementi pay-to-win o loot box. Questo significa che l’utente non avrà bisogno di sborsare denaro per sbloccare aree della mappa (l’azione è ambientata in una nuova posizione chiamata San Vansterdam) e non ci sono vantaggi di gioco a pagamento:

Stiamo prendendo ispirazione da giochi come Apex Legends o altri titoli popolari che sono gratuiti, dove spendere soldi è totalmente facoltativo, e si tratta principalmente di elementi estetici

Come avviene da tempo con i software distribuiti sotto forma di servizi e in abbonamento, dopo il rilascio del prossimo Skate non seguiranno nuove edizioni a cadenza plurierannale. Infatti Electronic Arts prevede di supportare Skate per gli anni a venire, aggiornandolo con funzionalità di gioco aggiuntive, più contenuti ed eventi stagionali. Questo vuol dire che Skate sarà l’unico titolo di riferimento per molti anni a venire, e che non vi saranno sequel.

Skate sarà disponibile su PlayStation e Xbox (comprese le console di ultima generazione) e la serie farà il suo debutto anche su PC. Lo sviluppatore annuncia che sta anche lavorando a una versione mobile di Skate per iPhone e Android, che è nelle prime fasi di sviluppo.

I giocatori potranno divertirsi con Skate sfidando o collaborando con utenti di altre piattaforme (cross-play), e sarà anche possibile riprendere gioco e partita da qualsiasi dispositivo supportato (cross-progression), questo anche se i salvataggi sono stati effettuati su un dispositivo diverso. Chi è interessato può partire da qui per registrarsi e partecipare alla fase di test del gioco.

