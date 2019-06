Renault e Nissan siglano accordo con Waymo (Google) per i servizi di mobilità autonoma

In attesa di conoscere come si evolveranno le trattative con FCA riprese nei giorni scorsi, il Gruppo Renault, Nissan Motor e Waymo (entità di Alphabet che si occupa dello sviluppo di tecnologia di guida autonoma) hanno siglato un accordo esclusivo che prevede una prima fase esplorativa, che riguarda tutti gli aspetti relativi ai servizi di mobilità autonoma per il trasporto delle persone e la consegna delle merci in Francia e in Giappone.

L’accordo, spiegano le aziende in un comunicato, “intende riunire le forze dei tre partner ed ampliare le loro competenze tramite la valutazione delle opportunità di mercato ed un lavoro di ricerca congiunto sulle questioni commerciali, giuridiche e normative correlate alle proposte di servizi di mobilità in Francia e in Giappone”.

In considerazione della sua dimensione internazionale e della sua proposta, che abbraccia tutti i segmenti dei veicoli commerciali e delle autovetture, l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi si presenta come “perfettamente posizionata” per avviare il lavoro esplorativo con Waymo, azienda specializzata nelle tecnologie a guida autonoma, che ha accumulato oltre 16 milioni di chilometri su strada.

L’accordo segna una prima tappa nello sviluppo di servizi di mobilità autonoma redditizi a lungo termine. L’analisi si svilupperà inizialmente in Francia e in Giappone, Paesi in cui hanno sede il Gruppo Renault e Nissan. In un secondo momento potranno essere presi in considerazione altri mercati, ad esclusione della Cina.

Il Gruppo Renault e Nissan creeranno, in Francia e in Giappone, delle joint-venture, dedicate ai servizi di mobilità autonoma che si faranno caricano dell’iniziativa esplorativa.