Amazon sconta gli iPad 2018 fino al 27% (e vi “regala” la rete cellulare)

Se vi serve un iPad e volete risparmiare davvero, andate su Amazon. Il rivenditore on line ha portato i prezzi dell’iPad 2018 ai prezzi minimi del mercato praticamente tutti i modelli del tablet entry level e in alcuni casi lo sconto è vicino al 30%.

Il ribasso percentualmente più importante è quello sull’iPad 2018 da 32 GB con rete cellulare. Lo pagherete 359 euro contro un prezzo di listino di 489 euro. In pratica si tratta di un ribasso del 27% (130 euro meno). In pratica Amazon vi regala la rete cellulare sull’iPad 2018, visto che il modello senza rete cellulare su Apple Store costa proprio 359 euro.

Se invece volete spendere davvero poco, potete comprarvi il da 32 GB senza rete cellulare che Amazon offre a solo 299 euro, un ribasso del 18% rispetto al listino (359€).

In sconto ci sono anche gli iPad da 128 GB che costano rispettivamente 385,90 euro (listino 449) per il modello senza rete cellulare oppure 449 euro (listino 579€) per il modello con rete cellulare.

In tutti i casi, tranne che per l’iPad 2018 da 32 GB Wi-Fi, si tratta dei prezzi più bassi mai praticati da Amazon su questi modelli

Ricordiamo le principali specifiche dell’iPad 2018

Display Retina da 9,7″

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

Connettività di rete cellulare

Amazon, lo ricordiamo sempre, è rivenditore ufficiale Apple. Alla qualità e alla puntualità di consegna dello store Apple, aggiunge garanzie extra rispetto ad Apple Store, tra cui una politica di restituzione più generosa nei tempi e la “leggendaria” efficienza del suo servizio clienti.