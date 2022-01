Renault Trucks Master ZE, il furgone elettrico migliora l’autonomia

Renault Trucks Master ZE 100% elettrico migliora ulteriormente le proprie prestazioni grazie alle nuove batterie da 52 kWh, che portano l’autonomia effettiva del veicolo a circa 200 Km: questo furgone elettrico è indicato dal costruttore come strumento di lavoro ideale per i professionisti che operano nelle aree urbane, riferendo che sarà disponibile nella versione da 52 kWh in primavera.

La capacità di stoccaggio della batteria è stata aumentata da 33 a 52 kWh portando in questo modo l’autonomia effettiva del veicolo a circa 200 km (autonomia su ciclo WLTP City di 244 km). Stando ai dati del produttore, grazie alla ricarica rapida, il veicolo raggiunge l’80% di carica in 2 ore e il 100% in 3 ore. Il veicolo è indicato come ideale per il cosiddetto “ultimo miglio”, giacché permette di accedere senza limitazioni sia all’interno dei centri urbani sia nelle zone urbane a traffico limitato (ZTL).

Il furgone elettrico è equipaggiato con componenti di sicurezza come radar, telecamera di retromarcia e specchietto retrovisore per monitorare l’angolo cieco laterale, dotazioni che consentono al conducente di lavorare in ambito urbano in tranquillità.

Grazie al sistema Z.E. Voice il Master elettrico, quando è in movimento e fino ad una velocità non superiore ai 30 km/h, emette un leggero suono di sicurezza per avvertire sia i pedoni sia gli altri utenti della strada del suo passaggio. Il veicolo è disponibile in tre diverse configurazioni (furgone, telaio cabinato e pianale cabinato) e 8 versioni (3 lunghezze e 2 altezze), il telaio è garantito per due anni o 100.000 km e la batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km.

Renault Trucks Master ZE completa la gamma di autocarri 100% elettrici che comprende il D Z.E. da 16 tonnellate, il D Wide Z.E. da 19 tonnellate e il D Wide Z.E. da 26 tonnellate nonché la versione D Wide Z.E LEC (Low Entry Cab) con la cabina ribassata per facilitare l’accesso e la discesa dal veicolo e tutelare la sicurezza degli operatori.

