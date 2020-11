Renault Twingo Electric è la nuova regina delle city car

Da quando è stata lanciata nel 1992, Twingo non ha mai smesso di reinventarsi accompagnando l’evoluzione degli utilizzi ed esigenze della clientela: dopo tre generazioni e circa 4 milioni di unità vendute in 25 Paesi, il costruttore francese scrive un nuovo capitolo della sua saga con il lancio di Twing Electric, la sua versione full electric.

Renault si è avvalsa della sua conoscenza del segmento delle piccole City Car per sviluppare un veicolo elettrico la cui maneggevolezza, autonomia e prestazioni sono indicate come adatte agli utilizzi dei proprietari di queste vetture compatte. Sviluppata su una piattaforma predisposta fin dall’origine per i veicoli elettrici, Twingo Electric riprende elementi come il design sbarazzino, arricchendoli di dettagli che ne rivelano l’identità elettrica.

Come la sua “gemella” dotata di motore termico, vanta “il miglior raggio di sterzata del mercato”: grazie al posizionamento posteriore del motore bastano 8,60 metri per fare inversione di marcia. La motorizzazione elettrica e le diverse modalità di guida la rendono a detta del produttore ancora più divertente e piacevole. Grazie alla sua batteria da 22 kWh, Twingo Electric può circolare per tutta la città per una settimana intera con una sola carica. La sua versatilità le consente, inoltre, di ricaricarsi fino a quattro volte più velocemente delle auto concorrenti sulle colonnine in corrente alternata da 22 kW, le più diffuse nelle aree pubbliche.

Da segnalare i servizi connessi, che facilitano la vita del conducente sulla gamma Twingo e che comprendono tutte le funzioni che caratterizzano i veicoli elettrici Renault.

La batteria da 22 kWh si compone di celle agli ioni di litio sviluppate in collaborazione con LG Chem. È installata nell’auto in modo da non modificarne l’abitabilità generale né il volume del bagagliaio. La sua gestione termica, garantita da un sistema di raffreddamento ad acqua, le conferisce anche compattezza e prestazioni. Il caricabatterie Caméléon, sviluppato dal Gruppo Renault per ZOE, fa di Twingo electric la prima Citycar compatta a proporre la ricarica accelerata da 22 kW di serie. Infine, le crash box in alluminio, integrate nella struttura della batteria, contribuiscono a migliorare ulteriormente la resistenza laterale del veicolo.

Il gruppo motopropulsore – motore, riduttore, caricatore – di Twingo Electric, derivato da ZOE, è realizzato a Cléon, in Normandia, sulle linee che già producono gli altri motori elettrici di Renault ed offre alla vettura un rendimento energetico ragguardevole. L’auto è successivamente assemblata nello stabilimento di Novo Mesto in Slovenia, da cui escono tutte le versioni di Nuova Twingo.

Il paraurti anteriore scolpito, arricchito di prese d’aria per migliorare l’aerodinamica, e i gruppi ottici LED con firma C-Shape, le conferiscono un frontale dinamico, ma anche sbarazzino. L’abbinamento di tinte di carrozzeria, pack colorati, stripping e cerchi offre a Twingo molteplici possibilità di personalizzazione, indipendentemente dalla motorizzazioni. Il centro delle ruote è sottolineato da un bordo blu, integrato nei copridadi.

La carrozzeria di Twingo Electric presenta uno stripping laterale blu, di serie sulla versione Intens, che percorre tutta la lunghezza del veicolo per valorizzarne le forme e sottolineare la linea di spigolo. Il cliente può decidere di sostituirlo con una diversa personalizzazione. Anche i motivi orizzontali della calandra adottano la firma blu elettrico a partire dal livello Intens. La presa di ricarica delle batterie (Tipo 2) si trova dove di solito è posizionato lo sportellino del carburante.

Per quanto riguarda gli interni, il display touchscreen a colori da 7”, inedito per il segmento, consente di accedere alla funzioni di connettività. ll conducente può accedere ai servizi Easy Connect; può farlo anche dallo smartphone, mediante l’App mobile MY Renault. Questo ambiente connesso si arricchisce, su Twingo Electric, di servizi specifici per i veicoli elettrici che ne facilitano l’utilizzo, come il monitoraggio della ricarica e la pianificazione del percorso tenendo conto delle soste per la ricarica.

È possibile scegliere l’ambiente interno tra diversi pack di personalizzazione che stabiliscono il colore del profilo della plancia, degli aeratori e degli inserti del volante, ma anche la tinta della trama della selleria. La leva del cambio permette di selezionare varie modalità di guida della motorizzazione elettrica.

Twingo Electric è disponibile anche in una serie speciale, Vibes Limited Edition. Questa serie limitata, presenta una esclusiva tinta Orange Valencia. Lo stripping specifico forma strisce di colore contrastanti che rivestono tutta la carrozzeria, passando da una porta all’altra e attraversando il tetto per ridiscendere sul lato opposto. Anche i cerchi e gli inserti della calandra adottano un look esclusivo, mentre gli sticker sul tetto e lo sportellino di ricarica sottolineano lo stile del veicolo. La personalizzazione specifica non poteva mancare anche nell’abitacolo, sulla plancia, con dettagli arancioni sui tappetini e la base della leva del cambio valorizzano la selleria e le finiture.

Il motore R80, con una potenza di 60 kW (82 cv), eroga una coppia massima di 160 Nm. Il costruttore dichiara di accelerazioni e riprese che sono al tempo stesso “decise, silenziose ed accessibili fin dai bassi regimi”. L’accelerazione da 0 a 50 km/h si effettua i 4 secondi. La velocità di punta di 135 km/h le consente di circolare su strade extra-urbane ed autostrade.

Twingo Electric dispone della modalità di guida B Mode che consente di adattarsi alle condizioni del traffico e alle strade percorse, agendo sulle modalità di recupero energetico legate alla decelerazione del veicolo. È possibile scegliere tra tre livelli (B1, B2, B3) direttamente dalla leva del cambio. L’impostazione più estrema semplifica la guida in città limitando il ricorso al freno e aumentando il comfort di guida. Invece, la regolazione più soft, che lascia che l’auto continui ad andare senza perdere lo slancio, quasi come se procedesse per inerzia, è particolarmente indicata per i principali assi periurbani. Il livello intermedio, che è selezionato per default, induce una decelerazione moderata, quella più in grado di rispondere alle diverse situazioni di guida quotidiane.

Con la sua batteria da 22 kWh, Twingo Electric offre fino a 270 chilometri di autonomia in ciclo WLTP City e fino a 190 chilometri in ciclo WLTP Completo. Se si considera che i proprietari di piccole Citycar in Europa percorrono in media una trentina di chilometri al giorno, quest’autonomia permette di effettuare percorsi urbani per una settimana intera senza bisogno di ricaricare. L’Eco Mode – attivato mediante un pulsante situato sulla consolle centrale – permette di raggiungere un’autonomia di circa 225 chilometri su percorsi misti, grazie ai limiti di accelerazione e velocità massima sulle strade a grande scorrimento.

Grazie al caricatore Caméléont, Twingo Electric si ricarica a casa, al lavoro o nelle infrastrutture a corrente alternata (AC) fino a 22 kW. Secondo quanto dichiarato dal produttore, basta una pausa di mezz’ora collegata a una colonnina da 22 kW per acquisire fino a 80 chilometri di autonomia in ciclo misto. Un grande vantaggio, dato che le stazioni in corrente alternata da 11 a 22 kW sono quelle più ampiamente diffuse nelle aree pubbliche e costituiscono la stragrande maggioranza delle colonnine presenti in città, l’ambiente naturale di Twingo Electric.

Per andare ancora oltre, la ricarica rapida da 22 kW può essere ripetuta diverse volte, grazie al raffreddamento ad acqua della batteria che la mantiene alla temperatura di esercizio ideale, anche in fase di ricarica. Twingo Electric adotta il dispositivo di allerta di ZOE. Il conducente può selezionare fino a tre tipi di suoni, la cui intensità varia in funzione della velocità, che si disattivano oltre i 30 km/h, quando il rumore emesso dal rotolamento degli pneumatici e dalla penetrazione nell’aria diventa sufficiente per segnalare la presenza dell’auto.

La piattaforma tecnica di Twingo Electric è stata progettata fin dall’inizio per molteplici motorizzazioni. La versione elettrica promette la stessa accessibilità ed abitabilità delle versioni termiche. Dotata di cinque porte, pianale piatto e sedile del passeggero completamente reclinabile, offre, ad esempio, una lunghezza di carico pari a 2,31 metri. Anche il volume del bagagliaio, chiuso da un portellone dotato di maniglia, è invariato: 240 litri. Twingo Electric propone una consolle centrale con vani e prese di ricarica adatti per gli smartphone, oltre a un vano portaoggetti chiuso.

I prezzi partono da 22.450 euro, che diventano da 11.500 euro contando sul massimo degli incentivi statali e al sostegno della casa francese.

