Apple Mappe integra i mezzi pubblici in Austria

Dopo essere approdate in Italia alla fine di ottobre, anche gli utenti di Apple Mappe in Austria potranno finalmente godere delle indicazioni per tragitti e orari per i mezzi di trasporto pubblico. La notizia rimbalza da utente a utente, che a poco a poco iniziano a vedere sulle proprie Mappe le informazioni su tutti i trasporti pubblici.

La multinazionale di Cupertino prosegue così la sua graduale espansione delle funzionalità di Apple Mappe, che di recente ha visto miglioramenti, oltre che per la nostra nazione, anche per il Portogallo e per il Regno Unito. Ricordiamo che queste informazioni sono disponibili nella scheda dedicata usando l’app Apple Mappe su iPhone, iPad, Mac e anche direttamente al polso su Apple Watch.

Per quanto riguarda l’integrazione in Apple Mappe di percorsi e orari dei mezzi pubblici, secondo i lettori di iPhone-ticker.de, finora solo le rotte principali sembrano avere orari, con Apple che deve ancora annunciare ufficialmente la novità. Come già successo in precedenza nei paesi in cui questo servizio risulta disponibile, anche Apple Mappe in Austria con le funzioni Transit per i mezzi pubblici si concentra principalmente sulla città più importante, in questo caso Vienna e dintorni.

Anche per l’Italia, infatti, si è trattato di un aggiornamento incrementale. Ricordiamo che utilizzando la piattaforma cartografica di Cupertino nel nostro paese è possibile conoscere rotte e orari di partenza dei mezzi pubblici, inclusi autobus, tram, treni, metropolitana non più solo per Roma come inizialmente disponibile, ma anche per Milano, Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Venezia e altre città ancora, che vanno ad aggiornarsi pian piano.

Ricordiamo che l’espansione in diversi paesi in Europa è già avvenuta all’inizio di quest’anno e poi ulteriormente estesa a giugno: a luglio è stata attivata anche in Islanda. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.