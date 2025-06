Reolink Elite Floodlight WiFi illumina la sorveglianza con ricerca AI

Per celebrare sedici anni di innovazioni e successi nella videosorveglianza Reolink svela Elite Floodlight WiFi, la sua prima telecamera di sicurezza dotata di Intelligenza Artificiale AI oltre che di specifiche top, in promozione lancio con doppio sconto per un periodo limitato.

Illumina intrusi e serate

È dotata di luci con illuminazione adattiva che arrivano fino a 3.000 lumen per coprire fino alla distanza di 12 metri. L’utente può regolare sia la luminosità che la temperatura colore per ogni esigenza, non solo per migliorare la visibilità nelle riprese di sicurezza, ma anche per creare l’atmosfera desiderata.

Sono tre le modalità di illuminazione a disposizione: con attivazione in base al movimento, con programmazione in orari specifici per accensione e spegnimento, infine è anche possibile automatizzare l’accensione al tramonto con spegnimento all’alba.

Visione a 180° in 4K

Per assicurare una visione panoramica senza interruzioni a 180 gradi in qualità Ultra HD 4K, Elite Floodlight WiFi fonde insieme due immagini, in questo modo cattura tutto in una sola inquadratura, senza angoli nascosti.

AI Video Search

Grazie a questa telecamera non occorre perdere tempo per cercare manualmente e visionare i filmati. La funzione AI Video Search permette infatti di accedere immediatamente alle registrazioni di interesse ponendo domande specifiche in linguaggio naturale, per esempio digitando “Persona con maglietta rossa” o “Auto alle ore 22”.

Particolare non trascurabile, la funzione AI Video Search viene eseguita in locale, direttamente nel dispositivo, in questo modo il costruttore assicura prestazioni e anche privacy di livello superiore, il tutto senza ulteriori costi di abbonamento. La funzione AI Video Search sarà disponibile dal mese di luglio con rilascio tramite aggiornamento software gratuito.

Disponibilità, prezzo, doppio sconto lancio

Elite Floodlight WiFi è già disponibile Italia sul sito Reolink e anche da questa pagina di Amazon al prezzo di 229,99 euro. In occasione del lancio è possibile usufruire di uno sconto del 15%, a cui si aggiunge un ulteriore 10% utilizzando il codice ELITE10M al momento dell’acquisto. L’offerta è valida fino al 22 giugno 2025.

Sempre fino al 22 giugno sul sito Reolink sono disponibili sconti fino al 40% su una selezione di prodotti, tra cui la linea Altas e altre soluzioni per la sicurezza.