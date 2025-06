Firmware beta per AirPods, si installa facilmente con iOS 26

Con iOS 26, Apple cambia marcia anche per gli AirPods. Oltre a diverse nuove funzioni in arrivo in autunno, c’è una novità che segna una piccola svolta: per la prima volta, installare i firmware beta sugli AirPods diventa semplice e accessibile a tutti.

Il nuovo menu “Aggiornamenti beta AirPods”

Fino a oggi, testare in anteprima le novità per AirPods era roba da sviluppatori smaliziati, con una procedura complessa che richiedeva un Mac, Xcode e parecchia pazienza. Ma ora Apple ha deciso di cambiare le cose

Chi ha installato iOS 26 beta può accedere infatti ad un nuovo menu chiamato “Aggiornamenti beta AirPods”, visibile in Impostazioni > Bluetooth > [Nome AirPods]. Da qui è possibile attivare i firmware beta come si fa già con iPhone, iPad o Mac.

Una volta attivato, il firmware beta — l’ultimo è versione 8A279d — si installa automaticamente seguendo il solito schema: AirPods nella custodia, collegata all’alimentazione, iPhone nelle vicinanze e un po’ di attesa. Nessuna complicazione, tutto gestibile direttamente da iOS.

Poiché si parla di firmware beta, quindi di software instabile e non definitivo, anche se Apple ha semplificato l’installazione, è bene procedere con estrema cautela: un errore o un bug potrebbe compromettere in modo permanente il funzionamento degli AirPods.

Le nuove funzioni in arrivo con iOS 26

Il nuovo firmware anticipa anche alcune delle funzioni che arriveranno in autunno su AirPods Pro 2 e sui futuri AirPods 4, insieme ai sistemi iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26. Ecco le principali: