Reolink porta l’innovazione della sicurezza intelligente a IFA 2025

In occasione dell’IFA 2025, in programma dal 5 al 9 settembre a Berlino, Reolink presenterà due importanti novità nel campo della videosorveglianza: il sistema di sicurezza Next-Gen AI e una nuova telecamera 4K pan-tilt. Ecco di che si tratta.

Il brand, conosciuta per le sue soluzioni di sicurezza visiva ad accompagnare il proprio ventaglio di videocamere, illustrerà il funzionamento della nuova piattaforma AI, che si porrà come punto di riferimento per le future applicazioni smart in casa Reolink.

Questo sistema, già anticipato a luglio con la funzione Local AI Video Search sulla Elite Floodlight WiFi, consente di effettuare ricerche nei video tramite frasi naturali come “uomo con camicia rossa” o “SUV bianco”.

Next-Gen AI Security System

Alla fiera tedesca sarà mostrata anche la Next-Gen AI Security System, che introduce funzioni come protezione perimetrale, didascalia video automatica, analisi dei flussi di clienti e altre capacità di interpretazione e risposta agli eventi. L’obiettivo, anticipa già Reolink, è offrire precisione e personalizzazione nell’affrontare le esigenze reali di sicurezza.

Nuova camera 4K

Le nuove funzioni e piattaforme faranno capolino sulla nuova camera che Reolink si appresta a presentare direttamente in fiera. Si tratta di una nuova videocamera 4K con controllo pan-tilt, in grado di garantire una copertura a 360 gradi dell’ambiente monitorato.

Questa nuova telecamera unirà risoluzione ultra HD a movimenti fluidi, eliminando i punti ciechi e integrando la funzionalità AI Video Search, per agevolare la ricerca di momenti chiave nelle registrazioni e migliorare l’efficacia delle soluzioni di videosorveglianza.

Tutte le novità saranno in mostra presso lo stand Reolink (Hall 1.2, Booth 131) con zone demo immersive sviluppate per simulare scenari reali e illustrare l’efficacia del nuovo sistema AI nella gestione della sicurezza. Sarà inoltre possibile scoprire l’intera gamma di prodotti smart Reolink, tra cui il Duo 3 PoE per una copertura ultra wide, l’Argus 4 Pro con visione notturna a colori 24 ore su 24 e l’Elite Floodlight WiFi. Le soluzioni offerte, compatibili con PoE, WiFi e 4G, mirano a coprire le diverse necessità di sicurezza di ambienti domestici, aziendali e mobili.

Trovate, e troverete, tutte le notizie su IFA 2025 direttamente a questo indirizzo.