Red Dead Redemption arriva su iPhone e Android, anche gratis

Per chi non lo avesse mai giocato, ecco la bomba: dal 2 dicembre ormai prossimo, il gioco di ruolo a mondo aperto con ambientazione western Red Dead Redemption, e la sua espansione Undead Nightmare, approdano sugli iPhone e Android più recenti e sulle console di ultima generazione.

Le nuove versioni annunciate da Rockstar Games includono aggiornamenti gratuiti, possibilità di importare i salvataggi esistenti e una serie di miglioramenti tecnici pensati per rendere l’esperienza più fluida e moderna. Per gli abbonati Netflix saranno gratis. La riedizione del titolo propone l’avventura ambientata subito dopo gli eventi di Red Dead Redemption 2, con John Marston impegnato a chiudere definitivamente con il proprio passato.

È inclusa anche Undead Nightmare, l’espansione in chiave zombie-horror che porta il giocatore in un Far West invaso dai non morti. Entrambi i titoli mantengono i contenuti completi delle rispettive campagne single-player e integrano i bonus già presenti nella Game of the Year Edition.

Debutto su mobile e Netflix

Oltre che su console di nuova generazione, Red Dead Redemption sarà giocabile anche su dispositivi iOS e Android compatibili, con controlli ripensati per l’uso su touchscreen. Inoltre, gli abbonati Netflix potranno scaricare e giocare le versioni mobile a partire dal 2 dicembre, senza costi aggiuntivi rispetto alla sottoscrizione necessaria per guardare film e serie TV su Netflix.



Miglioramenti di gioco

Il titolo sarà aggiornato su PS5 e Xbox Series X|S, offrendo un framerate stabile a 60 fps, una qualità d’immagine superiore, supporto HDR e risoluzioni fino al 4K. La versione per Nintendo Switch 2 sfrutta pienamente il nuovo hardware con il supporto a DLSS, HDR, controlli tramite mouse e gameplay a 60 fps in alta risoluzione.

Upgrade gratuito da edizioni precedenti

Chi possiede già il gioco su PS4, Nintendo Switch o la versione digitale retrocompatibile su Xbox One potrà effettuare l’upgrade alla nuova edizione senza alcun costo. I salvataggi PS4 resteranno compatibili sulla versione PS5, mentre gli utenti Switch 2 potranno importare i dati già presenti sulla precedente console Nintendo.

