Ricondizionati Amazon scontati del 20%, molti i prodotti Apple

A partire da oggi e fino alle 23:59 del 14 febbraio potete beneficiare del 20% di sconto sui prodotti ricondizionati presenti nella selezione Amazon Warehouse. Non è la prima volta che ve ne parliamo (giusto pochi giorni fa era stata lanciata una promozione simile) ma in questo caso l’offerta è particolarmente interessante perché include diverse pagine di soli prodotti Apple, che spaziano dai dispositivi – anche di ultima generazione – fino agli accessori prodotti dall’azienda in questione.

Per chi non lo sapesse, nella pagina denominata Amazon Warehouse sono elencati prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta che, pur mantenendo tutti i vantaggi Amazon riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso vengono offerti con uno sconto, quindi la promozione del 20% è da considerarsi di fatto uno “sconto sullo sconto”.

Ogni prodotto usato presente in questa pagina viene prima sottoposto a controlli di qualità testando accuratamente il funzionamento e le condizioni fisiche ed è accompagnato da descrizioni dettagliate in merito al fine di agevolare la decisione sull’acquisto. In base a questa verifica per ogni articolo può essere assegnata una delle quattro valutazioni che descrivono le sue condizioni generali: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”, di cui trovate un approfondimento in questa pagina.

Come dicevamo gli acquisti effettuati tramite Amazon Warehouse non vengono trattati diversamente dagli altri prodotti in vendita su Amazon, perciò se per qualsiasi ragione non si rimane soddisfatti del prodotto, è possibile restituirlo secondo le politiche di reso della piattaforma.

Potete dare uno sguardo a tutti i prodotti scontati del 20% attraverso questa promozione accedendo direttamente alla pagina Amazon Warehouse, dove trovate anche delle sottosezioni per filtrare i prodotti in promozione in base alla categoria di appartenenza, smistando ad esempio i soli prodotti di Informatica, Casa e cucina, Foto e videocamere, Fai da te, Sport e tempo libero, Giochi e giocattoli, Libri, Prima infanzia, Auto e Moto, Strumenti musicali, Scarpe e borse, Videogiochi, Salute e cura della persona, Prodotti per animali, Giardino e giardinaggio, Prodotti per ufficio.

Se siete invece interessati ai soli prodotti Apple che aderiscono a questa offerta, utilizzate l’elenco che segue per dare uno sguardo ai singoli dispositivi attualmente disponibili:

Al momento non ci sono offerte per AirPods ed Apple TV, mentre con la ricerca generica “Apple” trovate ben sette pagine di prodotti Apple o compatibili con i dispositivi dell’azienda realizzati da società di terze parti o da Apple stessa, di cui al momento trovate soprattutto custodie per iPhone e tastiere Smart Keyboard per iPad.

Potete anche effettuare ricerche mirate digitando la parola chiave del prodotto che vi interessa, anche al di fuori dell’ecosistema Apple, facendo attenzione che dal pannello di filtraggio delle ricerche sia selezionata la voce Eventi Amazon Warehouse.

Ricordiamo infine che per beneficiare dello sconto del 20% valido fino alle 23:59 del 14 febbraio basta inserire i prodotti idonei nel carrello: lo sconto, non cumulabile con altre promozioni in corso, sarà applicato automaticamente qui prima della conferma dell’ordine.