Apple TV+ gratis fino a luglio, arrivano le prime email in Italia

Per chi si è abbonato ad Apple TV+ al lancio, la prova gratis di un anno sarà molto più lunga perché estesa fino al mese di luglio: le prime voci su quella che rappresenta la seconda estensione della prova del servizio erano circolate a metà gennaio, ma adesso la notizia è confermata dalle email che gli abbonati idonei stanno ricevendo in queste ore anche in Italia.

Ce lo fanno sapere diversi lettori condividendo con la nostra redazione una schermata del messaggio che Apple sta allegando alla email di avviso e che vi riportiamo integralmente qui di seguito:

L’accesso a Apple TV+ è gratis per te fino a luglio.

Ti offriamo ancora un po’ di tempo per continuare a guardare le serie e i film Apple Original. Non dovrai fare niente, solo goderti l’estensione gratuita fino a luglio.

Con la vittoria agli Emmy di The Morning Show, e Ted Lasso accolta come miglior commedia del 2020, Apple TV+ ha ulteriormente alzato l’asticella qualitativa dello storytelling. Immergiti nelle nuove stagioni di Servant, dal regista M. Night Shyamalan, di Dickinson, serie vincitrice del Peabody Award, e di altre acclamate produzioni di ritorno quest’anno. Non perderti inoltre le premiere dei film Apple Original, fra i quali Palmer, una commovente storia drammatica con Justin Timberlake, e Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, oltre agli irresistibili episodi di Le avventure di Snoopy.

Puoi ora guardare Apple TV+ sugli schermi più disparati. Cerca l’app Apple TV su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, o scaricala su dispositivi selezionati Roku, Amazon Fire TV, Samsung, LG, VIZIO, Sony, PlayStation e Xbox. Scopri di più su come guardare Apple TV+.

Presto vedrai la tua nuova data di rinnovo su Gestire gli abbonamenti.

Come dicevamo non tutti gli utenti sono idonei all’estensione della prova gratuita fino a luglio 2021, ma soltanto quelli che hanno attivato un abbonamento a partire dal lancio del servizio e fino a giugno 2020: gli abbonamenti attivati successivamente a questa data, almeno per il momento, manterranno la scadenza al termine dei 12 mesi di prova previsti dall’offerta.

Il motivo che sta spingendo Apple a prolungare il periodo di prova è dettato dal fatto che il lancio di molti spettacoli è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus, con il risultato che gli attuali utenti in prova, secondo gli standard di Apple, non avrebbero avuto l’opportunità di provare adeguatamente il servizio per poter decidere se vale la pena pagarlo oppure no.

Anche se Apple TV+ ha appena segnato il suo primo record di spettatori, i numeri in questo senso sappiamo che non sono molto positivi: più della metà degli attuali abbonati rientrano nell’offerta di prova gratuita e molti di questi, secondo i sondaggi, non ritenendosi soddisfatti dalla piattaforma potrebbero decidere di disattivarlo (a proposito: qui vi abbiamo spiegato come fare) prima di incorrere nel primo rinnovo a pagamento.

