Ancora rincari per Disney Plus, adesso si parte da 6,99 euro

Già nell’ottobre 2022, Disney aveva rivoluzionato la modalità di pagamento per Disney+, abbandonando gli acquisti tramite App Store e alzando i prezzi dei suoi piani. Dopo quel primo rincaro, arriva il secondo. Adesso si parte da 6,99 euro per il pianto con pubblicità. Ecco quanto costano gli altri piani con maggiore risoluzione e senza annunci pubblicitari.

A distanza di tempo, il mercato dello streaming Disney vede un nuovo aumento dei prezzi per i piani di abbonamento al servizio Plus, in linea con una tendenza ormai comune tra tutte le principali piattaforme.

Osservando la tabella aggiornata, oggi il piano Premium viene proposto a 15,99 euro al mese, oppure 159,90 euro all’anno, e consente streaming fino a 4K UHD/HDR, fino a quattro dispositivi simultanei, download dei contenuti, supporto Dolby Atmos e nessuna pubblicità su film e serie.

Il piano Standard, invece, offre Full HD e due dispositivi a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno), con download possibili, ma senza Dolby Atmos, mentre il piano Standard con pubblicità, come già anticipato, parte da 6,99 euro al mese. Quest’ultimo limita la visione a due dispositivi in qualità Full HD, senza download né Dolby Atmos, e con contenuti pubblicitari.

Il 4K costa caro

Rispetto agli scorsi anni, questi rincari segnano un confine netto: la visione in 4K e senza pubblicità è sempre più selettiva e costosa, mentre le funzionalità extra continuano a essere riservate solo agli abbonamenti Top.

Rispetto ai prezzi precedenti, il piano Premium di Disney+ ha subito un aumento di 2 euro al mese, passando da 13,99 euro a 15,99 euro mensili. Anche il piano Standard è cresciuto, da 9,99 euro a 10,99 euro al mese, segnando un incremento di 1 euro mensile. Infine, il piano Standard con pubblicità ha registrato un aumento di 1 euro, salendo da 5,99 euro a 6,99 euro al mese.

In sostanza, i rincari colpiscono tutte le fasce, rendono l’abbonamento più oneroso per tutte le fasce di utenti, indipendentemente dalla tipologia scelta.

Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet