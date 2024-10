Disney plus alza i prezzi, abbandona i pagamenti via Apple

Pubblicità

Nella guerra tra servizi streaming ogni piattaforma punta ad aumentare abbonati e ricavi: è anche per questa ragione che, oltre ad aumentare i prezzi, Disney abbandona registrazioni e pagamenti degli abbonamenti tramite acquisti in-app e piattaforma Apple App Store.

Naturalmente le app streaming della multinazionale di Topolino rimangono disponibili sui dispositivi Apple e i contenuti continuano a essere visibili su tutti i dispositivi della Mela. Non cambia nulla per gli utenti che sono già abbonati ai servizi Disney con pagamento effettuato in-app e fatturazione tramite Apple App Store.

Cosa cambia per utenti e Disney

Solo che quando un nuovo utente desidera registrarsi per la prima volta, oppure desidera riattivare l’abbonamento dopo un periodo di pausa, ora le app Disney plus e anche Hulu rimandano ai rispettivi siti internet per consultare piani di abbonamento e prezzi, oltre che per effettuare direttamente il pagamento via web.

Eliminando gli acquisti in-app e pagamenti via App Store, Disney evita di versare ad Apple una commissione che per gli abbonamenti dei servizi digitali è compresa tra il 15% e il 30% di ogni transazione.

Nel mercato streaming altamente competitivo si tratta di una mossa utile per aumentare ricavi e margine di profitto. Ma rinunciando ai pagamenti in app e via App Store le app streaming Disney vengono classificate come semplici reader, player multimediali.

Meno funzioni Apple integrate

Questo comporta che sia Disney plus che Hulu non fanno più parte del Video Partner Program di Apple. Le due app perdono così l’integrazione con diversi servizi e tecnologie Apple, tra cui Siri, AirPlay, Universal Search, registrazione zero sign-on e altre ancora.

Ritocco dei prezzi verso l’alto

Attualmente Disney propone il piano più economico con pubblicità a 5,99 euro al mese con video in qualità Full HD. Il piano standard senza pubblicità ora costa 9,99 euro al mese, un aumento di un euro. Infine il piano Premium è stato aumentato di 2 euro al mese, ora costa 13,99 euro al mese per visione 4K HDR fino a quattro dispositivi.

Pochi giorni fa anche Netflix ha aumentato di nuovo i prezzi degli abbonamenti che ora arrivano fino a 20 euro al mese: qui i dettagli. Gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi sono nella sezione dedicata di macitynet.