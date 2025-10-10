Ferrari profuma di Apple con Elettrica firmata Jony Ive

Fin dal 2021 sappiamo che l’ex responsabile del design di Apple Jony Ive collabora con Ferrari, ma finora erano circolate indiscrezioni circa interventi limitati a un volante o altri dettagli, invece è confermato che la prima Ferrari Elettrica avrà design firmato Jony Ive o meglio, LoveFrom, il nome della sua società creata dopo la fuoriuscita da Cupertino.

Ferrari Elettrica Designed in California

Oltre a una lunga serie di specifiche tecniche, dalla presentazione a Maranello si apprende che Elettrica sarà dotata di quattro motori elettrici per una potenza complessiva superiore ai 1.000 cavalli, fino a poco tempo fa tantissimi per un’auto con motore a combustione, oggi un valore meno sconvolgente tenendo presente che alcune super sportive elettriche offrono 2.000 cavalli già da qualche anno a questa parte.

La scelta di dedicare un motore elettrico a ciascuna delle ruote punta a massimizzare l’aderenza su ogni singolo pneumatico, grazie a un sistema avanzato di gestione di trazione e stabilità, senza dover ricorrere a differenziali necessari quando si impiegano uno o due motori. A questo si aggiunge la capacità di sterzare anche le ruote posteriori in modo indipendente, per agevolare nelle curve e anche per gestire il sovrasterzo.

Per assicurare che Ferrari Elettrica sarà divertente da guidare e diversa da tutte nel comportamento su strada, la vettura conta anche su un sistema di sospensioni attive in grado di regolare ammortizzazione e altezza da terra quasi istantaneamente, in modo indipendente per affrontare al meglio ogni curva.

Da Cupertino a Maranello

Nonostante le doti da super sportiva, la prima auto elettrica Ferrari sarà un’auto da quattro posti. Solo all’inizio del 2026 il costruttore svelerà l’aspetto finale di Elettrica e forse altri dettagli mancanti, come data di arrivo e prezzo, anche se quest’ultimo valore conta relativamente meno per chi può permettersi le auto del marchio.

La firma di Jony Ive su Elettrica promette di dare vita a una Ferrari diversa da qualsiasi modello di Maranello visto nella sua lunga storia fino a oggi. Se si pensa a Jony Ive vengono in mente gli iMac colorati, iPod, iPhone e iPad, oltre che diverse generazioni di portatili Mac, tutti caratterizzati da design minimalista, pulito ma non freddo.

John Elkann ha voluto la collaborazione di Jony Ive dopo aver ammirato il genio del design alle prese con Apple Watch, per convertire un dispositivo analogico in uno tutto digitale, un passaggio che ora anche Ferrari compie con Elettrica. Finora si pensava che la collaborazione di Ive fosse limitata ad alcuni dettagli cruciali, come il volante e il display, invece ora anche gli appassionati Apple saranno più interessati a scoprire l’aspetto di Elettrica vista la firma di Ive.

Ferrari e Jony Ive, due leggende del design

Ma occorre anche ricordare che Ive è un grande appassionato di automobili: è proprietario di una preziosa collezione personale che include alcuni dei modelli più celebri di diversi marchi. Fin dal 2016, negli anni in cui si parlava di Apple Car, sappiamo che è un ammiratore sfegatato delle Ferrari 250 costruite tra il 1952 e il 1964.

Non vediamo l’ora di scoprire se per Elettrica Jony Ive opterà per una design completamente futuristico e diverso, o se invece manterrà elementi di richiamo allo storia di Maranello. Sappiamo però che all’interno e nell’abitacolo non ci saranno solamente schermi e controlli touch, perché fin dal 2022 Ive ha dichiarato che gli automobilisti richiedono il ritorno di alcuni controlli fisici.

Tutti gli articoli che parlano di Jony Ive da questa pagina di macitynet. Per le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart di macitynet.